ААМ Системз AAM Systems

ААМ Системз - AAM Systems

ААМ Системз – разработчик и поставщик комплексных решений управления интегрированными системами безопасности и контроля доступа, оборудования систем управления доступом и охранной сигнализации.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


15.12.2025 «ААМ Системз» представляет PassOffice версии 1.9 2
24.11.2025 Компания «ААМ Системз» автоматизировала пропускной режим киностудии «Амедиа». 1
17.11.2025 «ААМ Системз» выпустила новый модуль школьной СКУД для безопасного сопровождения учеников 1
14.11.2025 Возможности контроля проезда в ПК APACS 1
06.11.2025 Осенние релизы программных комплексов «ААМ Системз» 1
16.09.2025 PassOffice 1.8: Новая версия и расширенная совместимость с отечественными ОС. 1
28.08.2025 Модернизация системы контроля доступа на ОАО «Гродно Азот» 1
21.08.2025 AAM-DC — новый подход к управлению доступом в ЦОД 1
12.08.2025 PassOffice сертифицирован с ОС РОСА и Astra Linux 1
04.08.2025 В новой версии APACS обновлена поддержка записи смарт-карт через считыватели-контроллеры Suprema 1
31.07.2025 PassOffice от «ААМ Системз» в Президентской академии РАНХиГС 1
31.07.2025 Поддержка детских пропусков в ПК PassOffice 1
20.06.2025 Компания «ААМ Системз» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
06.07.2022 Обновление PassOffice, версия 1.4.1 1
17.01.2013 «Крок» внедрил систему автоматического распознавания автомобильных номеров 1
09.06.2011 Cognitive Passport интегрирован в программный комплекс для управления системами безопасности APACS 3000 1
01.02.2010 Завтра начинает работу Форум «Технологии безопасности - 2010» 1
09.04.2009 13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1
03.04.2009 С 13 по 16 апреля в Москве пройдет выставка MIPS 2009 1
17.07.2008 «ААМ Системз» пополнила ПК APACS 3000 решением «Мобильные точки прохода» 1
23.06.2008 «ААМ Системз» оснастила ПО LyriX системой автоматического тестирования 1
28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV 1
29.01.2008 5 февраля откроется форум «Технологии безопасности» 1
19.04.2007 24 апреля начнется выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" 1
01.10.2004 "ААМ Системз" представила ПО LyriX для интегрированных систем безопасности 1
28.09.2004 Aladdin и "ААМ Системз" представили решение по комплексной защите предприятий 1
27.09.2004 Rainbow представила новые продукты, обеспечивающие ИТ-безопасность 1
18.02.2004 "ААМ Системз" признана лучшим европейским дистрибьютором Apollo в 2003 году 1
02.04.2003 "ААМ Системз" получила приз за продажи оборудования APOLLO в Европе 1
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии 1

Публикаций - 30, упоминаний - 32

ААМ Системз и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 6
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 128 4
HID Global - HID Corporation 121 4
Аргус-Спектр 15 4
Болид НВП - Bolid 93 4
АРМО ГК - АРМО-Системы 328 4
Интегра-С Консорциум 14 3
Ростех - Автоматика Концерн 1745 3
Sony 6634 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 3
JVC Kenwood 418 3
Siemens AG - Siemens Group 2628 3
Сюртель - Sécurité Electronique 6 2
Cisco Systems 5224 2
Honeywell 294 2
Vocord - Вокорд 183 2
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 2
Формула Безопасности 10 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 2
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 24 2
Альтоника ПК 16 2
ЛУИС+ - LUIS+ 10 2
НЕЛК НПЦ 7 2
Tyco International 79 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 2
Aladdin Software Security R.D. 117 1
PolyService - Полисервис 4 1
Стилсофт - Stil Soft 5 1
Сатро-Паладин - Satro-Paladin 7 1
Пожарная автоматика сервис НПУ 2 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Комком ТПГ - Комком Торгово-промышленная группа 7 1
Децима 8 1
Ademco Security Group 2 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 19 1
МегаФон 9918 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Intel Corporation 12545 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Цезарь Сателлит 41 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 2
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Равелин 5 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
Газпром ПАО 1416 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Visa International 1973 1
Volkswagen Group - VW 300 1
American Express - Amex 335 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Геометрия НПО 151 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 2
Мосгордума - Московская городская Дума 145 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 9
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 9
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1447 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 7
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 3
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 76 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 459 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 3
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 226 3
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1153 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1377 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 574 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 576 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Видеокамера - Camcorder 2328 2
ААМ Системз - LyriX 8 6
Linux OS 10917 6
Microsoft Windows 16338 2
Oracle Java - язык программирования 3331 2
WatchGuard ILS - WatchGuard Intelligent Layered Security 8 1
ASBIS Prestigio GeoVision 17 1
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 1
ТвинПро - Elsys СКУД 4 1
Sony SNC 1 1
ААМ Системз - AAM-DC-Master 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 836 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 1
Red Hat Linux 205 1
Vocord FaceControl 38 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 1
Cognitive Passport 32 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Firebox - серия межсетевых экранов 7 1
Vocord Avantpost 9 1
Vocord VideoWall 2 1
Fujifilm - Fujinon Lens 49 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1310 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 150 1
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 37 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 254 1
Святенко Инна 10 2
Миленин Андрей 2 2
Куделькин Владимир 2 1
Гинце Алексей 1 1
Аистов Виктор 2 1
Немировская Анна 2 1
Crane Clifford - Крэйн Клиффорд 1 1
Дмитриев Александр 51 1
Зайцев Алексей 15 1
Мякишева Марина 84 1
Хитров Михаил 25 1
Нечипоренко Олег 1 1
Карабанов Евгений 2 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Филин Кирилл 1 1
Жилов Валерий 2 1
Соломанидин Геннадий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 6
Европа 24644 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 3
Южная Корея - Республика 6863 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Италия - Итальянская Республика 4430 3
Китай - Тайвань 4138 3
Германия - Федеративная Республика 12941 2
Япония 13554 2
Европа Восточная 3121 2
Испания - Королевство 3761 2
Израиль 2785 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Беларусь - Белоруссия 6033 1
Швеция - Королевство 3716 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7796 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Нидерланды 3634 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Латвия - Латвийская Республика 825 1
Литва - Литовская Республика 665 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Экономический эффект 1218 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 760 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
