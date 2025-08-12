Разделы

ПО Софт
|

PassOffice сертифицирован с ОС РОСА и Astra Linux

Программный комплекс PassOffice от компании «ААМ Системз» успешно прошел сертификацию на совместимость с операционными системами РОСА «Хром» 12 Сервер и Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Теперь PassOffice официально сертифицирован для работы на трех отечественных платформах: РОСА, Astra Linux и «Ред ОС».

Сертификация подтверждает стабильную и корректную работу PassOffice в средах с повышенными требованиями к защищенности, что особенно важно для государственных учреждений, крупных промышленных предприятий, объектов энергетики и других критически важных инфраструктур.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще