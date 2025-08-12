PassOffice сертифицирован с ОС РОСА и Astra Linux

Программный комплекс PassOffice от компании «ААМ Системз» успешно прошел сертификацию на совместимость с операционными системами РОСА «Хром» 12 Сервер и Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Теперь PassOffice официально сертифицирован для работы на трех отечественных платформах: РОСА, Astra Linux и «Ред ОС».

Сертификация подтверждает стабильную и корректную работу PassOffice в средах с повышенными требованиями к защищенности, что особенно важно для государственных учреждений, крупных промышленных предприятий, объектов энергетики и других критически важных инфраструктур.