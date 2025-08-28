Разделы

Модернизация системы контроля доступа на ОАО «Гродно Азот»

Компания «ААМ Системз» совместно с партнером-интегратором Avectis реализовала проект по модернизации системы контроля доступа (СКУД) на производственной площадке ОАО «Гродно Азот». Целью проекта было объединение всех объектов предприятия в единую централизованную систему управления доступом, а также повышение надежности идентификации сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Система, установленная на предприятии с 2003 г., была расширена и модернизирована с учетом современных требований к безопасности. В рамках проекта была внедрена интеграционная платформа LyriX на базе Linux, обеспечивающая устойчивую работу и возможность централизованного управления распределенными объектами.

Для идентификации сотрудников были применены биометрические терминалы Suprema BioStation 3, поддерживающие мультифакторную аутентификацию (лицо, отпечаток пальца, смарт-карта). Смарт-карты получили криптографическую защиту, что исключает возможность передачи доступа третьим лицам. Контроллеры AAM-LAN (производство «ААМ Системз», Россия) обеспечили автономную работу системы при потере связи с сервером, а интеграция с системой учета рабочего времени (СУРВ) позволила контролировать доступ в соответствии с графиком смен.

Проект был реализован поэтапно, что позволило проводить модернизацию без остановки производственных процессов. В результате внедрения предприятия получили отказоустойчивую, масштабируемую и централизованную систему контроля доступа, полностью интегрированную с корпоративной инфраструктурой.

