ААМ Системз LyriX


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Модернизация системы контроля доступа на ОАО «Гродно Азот» 1
20.06.2025 Компания «ААМ Системз» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области 1
23.06.2008 «ААМ Системз» оснастила ПО LyriX системой автоматического тестирования 1
28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV 1
01.10.2004 "ААМ Системз" представила ПО LyriX для интегрированных систем безопасности 1
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

ААМ Системз и организации, системы, технологии, персоны:

ААМ Системз - AAM Systems 24 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
Цифра ГК 2506 2
Ростех - Автоматика Концерн 1705 1
Intel Corporation 12410 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Sony 6592 1
Lenovo Motorola 3510 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 1
HID Global - HID Corporation 121 1
Сонет 169 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 44 1
NICE Systems 65 1
PERCo 19 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
JVC Kenwood 416 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 316 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Smartec 150 1
Logitech Streamlabs 3 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 444 1
АРМО ГК 164 1
Costar Technologies - Arecont Vision 17 1
Бевард НПП - Beward 9 1
Газпром ПАО 1383 1
Visa International 1961 1
American Express - Amex 335 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1894 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 90 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Геометрия НПО 148 1
Цезарь Сателлит 40 1
Металлимпресс НПФ 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12475 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1834 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3052 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3403 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6333 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70306 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9094 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1374 4
КСБ - Комплексные системы безопасности 1535 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54862 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31211 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4248 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1983 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11842 3
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 76 3
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 219 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12017 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2604 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25414 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 918 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2416 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 390 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 447 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3873 2
Аналоговые технологии 2811 2
Видеокамера - Camcorder 2306 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12764 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16238 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2435 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 649 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6097 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30210 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21456 1
Оцифровка - Digitization 4797 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4065 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4782 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2912 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26509 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8368 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1553 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16512 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32833 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13170 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13065 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4539 1
Linux OS 10587 3
Microsoft Windows 16096 2
Oracle Java - язык программирования 3276 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 799 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1644 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 760 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Red Hat Linux 204 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
ISS SecurOS 12 1
ТвинПро - Elsys СКУД 4 1
Sony SNC 1 1
Мякишева Марина 84 1
Филин Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152486 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52930 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 1
Европа 24493 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44857 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 1
Земля - планета Солнечной системы 10535 1
Южная Корея - Республика 6783 1
Япония 13425 1
Финляндия - Финляндская Республика 3637 1
Италия - Итальянская Республика 4404 1
Китай - Тайвань 4082 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2608 1
Испания - Королевство 3745 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 576 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 507 1
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19763 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1613 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1781 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6158 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6499 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9648 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 814 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4325 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25303 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 482 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2658 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 198 1
Экономический эффект 1152 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 423 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 931 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6201 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10339 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3239 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 328 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2543 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5464 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50132 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8130 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17011 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5881 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5162 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2859 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6237 1
Энергетика - Energy - Energetically 5371 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6658 1
Паспорт - Паспортные данные 2660 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2774 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 534 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 536 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1115 1
Зоология - наука о животных 2740 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 919 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
