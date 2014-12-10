Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

CORBA Common Object Request Broker Architecture

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.12.2014 Tibbo представила AggreGate 5.1 с новым веб-интерфейсом на основе HTML5 1
17.09.2014 Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина 1
15.09.2010 Удалось ли Китаю создать национальную ОС? 1
01.07.2010 Автор С++ Бьярн Страуструп ищет докладчиков на конференцию «Разработка ПО 2010» 1
25.03.2010 Huawei и HP представили решение iManager U2000-TeMIP на базе протокола SNMP 1
22.04.2009 «Интерфейс» начал поставки Borland VisiBroker 8.0 1
27.05.2008 Cisco готовит открытый сетевой протокол 1
28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV 1
04.06.2007 МТС расширяет СЭД: новые решения «Апланы» 1
10.11.2005 Linux-микроспутники резко подешевели 1
14.05.2005 "Центральный телеграф" вводит сервис "баzа" 1
01.10.2004 "ААМ Системз" представила ПО LyriX для интегрированных систем безопасности 1
29.09.2004 Центробанк внедрит систему мониторинга ВОЛС Amficom Optic от Syrus Systems 1
27.07.2004 Forte-IT внедрил комплекс компьютерной телефонии в Оренбургском филиале "Би Лайн" 1
07.06.2004 Forte-IT смонтировал телефонный комплекс для волгоградского "Би Лайна" 1
09.04.2004 SAS9 переносит BI-продукты за границы аналитического ПО 1
06.04.2004 Пионеры сall-центростроения: кто есть кто 1
06.04.2004 Пионеры сall-центростроения: кто есть кто 1
02.04.2004 Sybase выпустила новую версию сервера EAServer 5.0 1
04.03.2004 "Кодотел" внедрил платформу IntelleScript Pro 1
04.02.2004 Borland выпустил решение для развёртывания и эксплуатации распределенных систем 1
18.11.2003 "Информ-Мобил" не даст абонентам сотовых сетей скучать 1
17.11.2003 В России прошел самый массовый день разработчиков Borland 1
22.08.2003 Брайан Эллой избран старшим вице-президентом Borland 1
19.03.2003 Borland представил новую стратегию ускорения разработки приложений 1
28.01.2003 Borland выпустил новую версию Enterprise Server 5.2 для ускорения разработки ПО 1
15.12.2002 Комплекс интеллектуальной телефонии "Универсальный IVR IntelleScript Pro" установлен в сети "Би Лайн GSM" Московского региона 1
20.09.2002 BEA: виртуальная Java-машина для Windows и Linux 1
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии 1
10.09.2002 Опубликован список докладов участников конференции по технологиям Java и J2EE в Москве 1
30.08.2002 В Москве пройдет Международная конференция EOUG 1
27.08.2002 Java останется лидером средств разработки распределенного ПО 1
12.08.2002 Forte-IT установила в воронежском филиале "Би Лайн GSM" аппаратно-программный комплекс IntelleScript Pro 1
06.08.2002 Accenture: веб-сервисы способны породить новые виды бизнеса 1
16.04.2002 В Москве пройдет конференция Java Technology Conference 1
16.04.2002 Borland примет участие в конференции Java Technology Conference 1
08.02.2002 Sun представила J2SE v.1.4 и анонсировала выход новой версии J2EE 1
01.02.2002 Рынок ПО: Бизнес тратит впустую триллионы долларов 1
14.12.2001 Рынок ПО: Компании выбирают аутсорсинг 1

Публикаций - 78, упоминаний - 78

CORBA и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 27
Microsoft Corporation 25775 24
Oracle Corporation 7074 22
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 10
Ross Systems 24 9
QAD 40 9
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
CA Technologies - Computer Associates 392 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
Intel Corporation 12811 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Forte-IT - Форте-АйТи 32 6
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 5
HP Inc. 5883 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ААМ Системз - AAM Systems 46 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Fujitsu 2105 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Apple Inc 13156 2
Accenture plc 719 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Lenovo Motorola 3566 2
OpenText - Micro Focus 122 2
СП.АРМ 58 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 2
Google LLC 12690 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
ПрограмБанк 98 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Accenture - Solution Engineering Group 1 1
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 1
Fujitsu Network Communications - Fujitsu Network Service 3 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
МТС - Система Телеком 239 1
Logitech Streamlabs 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
Meta Group 54 1
Цезарь Сателлит 43 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
McKesson 15 1
Allstate Insurance 7 1
Газпром ПАО 1493 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Visa International 1993 1
Boeing 1031 1
American Express - Amex 338 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Геометрия НПО 165 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 183 11
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 126 9
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 7
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 96 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 5
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 4
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 68 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 4
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
Сервер приложений - Application server 357 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Oracle Java - язык программирования 3469 36
Microsoft Windows 16882 18
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 15
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 13
Linux OS 11533 11
SAP Sybase 292 11
Ross Systems iRenaissance ERP 34 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 9
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 8
Microsoft Windows NT 890 8
OpenText - Micro Focus - Borland Visigenic - Inprise VisiBroker 11 7
Embarcadero - Borland Enterprise Server - BES - Borland Enterprise Studio for Java 21 7
C/C++ - Язык программирования 894 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Forte-IT - IntelleScript Pro - IntelleScript IVR - IS IVR - IntelleScript Intelligent Network - IntelleScript IN - IntelleScript Office 11 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise Application Server 7 5
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Red Hat Linux 205 4
Microsoft ActiveX 212 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 4
Oracle JDeveloper 44 3
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 10 3
QAD MFG/Pro 29 3
OpenText - Micro Focus - Borland Janeva 3 3
ААМ Системз - LyriX 16 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 3
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 3
Oracle AS - Oracle Application Server 94 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 2
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 2
SAP Sybase PowerBuilder 14 2
Oracle Java Development Kit - JDK 207 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 2
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 36 2
Microsoft Windows 95 429 2
Гребнев Егор 41 1
Раннев Кирилл 6 1
Песня Юрий 7 1
Филин Кирилл 1 1
Jarvis Mark - Джарвис Марк 3 1
Дроздецкий Алексей 2 1
Гвоздев Александр 4 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Benson Jim - Бенсон Джим 12 1
Wiggins Roberta - Виггинс Роберта 1 1
Скворцов Олег 8 1
Soley Richard - Соли Ричард 3 1
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн - Строуструп Бьярне 9 1
Мякишева Марина 84 1
Солонин Виталий 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Европа 24964 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Япония 13807 3
Америка - Американский регион 2206 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Европа Восточная 3138 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 1
Китай - Шанхай 833 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Английский язык 7030 1
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Инфобизнес 24 2
Times 661 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Washington Times 22 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - Meta Group 8 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
Fortune Global 100 142 1
Forbes Global 2000 50 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
РусКрипто 26 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще