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CORBA
Common Object Request Broker Architecture
CORBA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 146 2
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 2
|OSI - Open Source Initiative 51 1
|Soley Richard - Соли Ричард 2 1
|Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн 3 1
|Мякишева Марина 84 1
|Солонин Виталий 82 1
|IDC - International Data Corporation 4388 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
|Fortune Global 500 261 1
|Fortune 100 85 1
|Forbes Global 2000 29 1
|Yankee Group 161 1
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Создано именных указателей - 48308.
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