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CORBA
Common Object Request Broker Architecture



10.12.2014 Tibbo представила AggreGate 5.1 с новым веб-интерфейсом на основе HTML5 1
17.09.2014 Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина 1
15.09.2010 Удалось ли Китаю создать национальную ОС? 1
01.07.2010 Автор С++ Бьярн Страуструп ищет докладчиков на конференцию «Разработка ПО 2010» 1
25.03.2010 Huawei и HP представили решение iManager U2000-TeMIP на базе протокола SNMP 1
22.04.2009 «Интерфейс» начал поставки Borland VisiBroker 8.0 3
27.05.2008 Cisco готовит открытый сетевой протокол 2
28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV 2
04.06.2007 МТС расширяет СЭД: новые решения «Апланы» 1
10.11.2005 Linux-микроспутники резко подешевели 1
14.05.2005 "Центральный телеграф" вводит сервис "баzа" 1
01.10.2004 "ААМ Системз" представила ПО LyriX для интегрированных систем безопасности 1
29.09.2004 Центробанк внедрит систему мониторинга ВОЛС Amficom Optic от Syrus Systems 1
27.07.2004 Forte-IT внедрил комплекс компьютерной телефонии в Оренбургском филиале "Би Лайн" 1
07.06.2004 Forte-IT смонтировал телефонный комплекс для волгоградского "Би Лайна" 1
09.04.2004 SAS9 переносит BI-продукты за границы аналитического ПО 1
06.04.2004 Пионеры сall-центростроения: кто есть кто 1
02.04.2004 Sybase выпустила новую версию сервера EAServer 5.0 1
04.03.2004 "Кодотел" внедрил платформу IntelleScript Pro 1
04.02.2004 Borland выпустил решение для развёртывания и эксплуатации распределенных систем 1
18.11.2003 "Информ-Мобил" не даст абонентам сотовых сетей скучать 1
17.11.2003 В России прошел самый массовый день разработчиков Borland 1
22.08.2003 Брайан Эллой избран старшим вице-президентом Borland 1
19.03.2003 Borland представил новую стратегию ускорения разработки приложений 2
28.01.2003 Borland выпустил новую версию Enterprise Server 5.2 для ускорения разработки ПО 1
15.12.2002 Комплекс интеллектуальной телефонии "Универсальный IVR IntelleScript Pro" установлен в сети "Би Лайн GSM" Московского региона 1
20.09.2002 BEA: виртуальная Java-машина для Windows и Linux 1
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии 1
10.09.2002 Опубликован список докладов участников конференции по технологиям Java и J2EE в Москве 1
30.08.2002 В Москве пройдет Международная конференция EOUG 1
27.08.2002 Java останется лидером средств разработки распределенного ПО 2
12.08.2002 Forte-IT установила в воронежском филиале "Би Лайн GSM" аппаратно-программный комплекс IntelleScript Pro 1
06.08.2002 Accenture: веб-сервисы способны породить новые виды бизнеса 1
16.04.2002 В Москве пройдет конференция Java Technology Conference 2
16.04.2002 Borland примет участие в конференции Java Technology Conference 2
08.02.2002 Sun представила J2SE v.1.4 и анонсировала выход новой версии J2EE 1
01.02.2002 Рынок ПО: Бизнес тратит впустую триллионы долларов 1
14.12.2001 Рынок ПО: Компании выбирают аутсорсинг 1
01.11.2001 Interface завершила предварительное проектирование ПО для РНЦ "Курчатовский институт" 1
19.10.2001 SAP выбрала программные продукты от Crystal Decisions 1

Публикаций - 73, упоминаний - 87

CORBA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5638 21
Microsoft Corporation 20288 20
Rational Software 72 11
Micro Focus - Borland 172 10
CA Technologies - Computer Associates 320 8
Oracle Sun Microsystems 2063 8
IBM 8247 7
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 7
Intel Corporation 10381 6
HP Inc. 4843 4
Fujitsu 1525 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 3
Apple Inc - Эппл Рус 9559 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 2
HP Compaq 1791 2
Nortel Networks 1259 2
InterSystems - ИнтерСистемз 125 2
Lenovo Motorola 3211 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 2
ПрограмБанк 75 2
Accenture - Аксенчер 759 2
Dialogic Corp 68 1
CS2C - China Standard Software 12 1
Oracle Siebel 306 1
Loongson Technology 17 1
Netscape Communications Corporation 389 1
Tibco Software 73 1
Dell EMC 4360 1
Google LLC 8947 1
Tuxedo Computers 7 1
Cisco Systems 4542 1
Linux Moblin 52 1
NICE Systems 51 1
Dassault Systemes 171 1
BioLink Solutions 110 1
JVC Kenwood 331 1
Светец 38 1
АРМО-Системы 119 1
Rainbow Security - Rainbow Technologies 174 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface 22 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 31 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 302 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 14 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 30 1
United Airlines - авиакомпания 84 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 78 1
Deutsche Bank 286 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1576 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 184 1
Газпром ПАО 705 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 16 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 1
American Express 298 1
Boeing 447 1
Visa International 1613 1
Альфа-Банк 1279 1
Аэрофлот 572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
Правительство РФ 2467 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
Правительство Москвы 782 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
АРБ - Ассоциация российских банков 146 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 2
OSI - Open Source Initiative 51 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1103 18
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 125 11
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 68 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 372 7
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 76 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 183 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 620 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 211 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 25 2
3G - Стандарт мобильной связи 4903 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 322 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 2
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 73 1
Webserver - Вебсервер 69 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 605 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 348 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 96 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 71 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 118 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 182 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 442 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 38 1
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 52 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 123 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 11 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 78 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 26 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 274 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 206 1
Microsoft Windows приложения 150 1
DDE - Dynamic Data Exchange - Механизм взаимодействия приложений 5 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 527 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1261 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 191 1
Java - Язык программирования 2333 32
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 242 13
Microsoft Windows 10 9805 11
Linux OS 6986 10
SAP Sybase 274 9
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 876 8
SQL - Язык программирования 541 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 6
C++ - Язык программирования 412 6
Microsoft Windows NT 705 6
Red Hat Linux 171 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 3
Delphi - язык программирования 120 3
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 209 3
Microsoft Windows 1312 3
HP-UX - Hewlett Packard Unix 220 3
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 2
HPE OpenView 196 2
SAS MA - SAS Marketing Automation 20 2
Microsoft Visual Studio 284 2
Microsoft Windows 95 283 2
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 25 2
Microsoft ActiveX 138 2
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 203 2
СП.АРМ 23 2
C# - C Sharp - Язык программирования 206 2
Microsoft Windows 2000 939 2
Oracle Java Development Kit - JDK 84 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 248 2
SAS Enterprise Miner 9 1
Oracle PeopleSoft 366 1
HCL WebSphere 504 1
Microsoft Access 50 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 177 1
Infor ERP LN 169 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 11 1
Dassault Systemes - Catia 51 1
SUSE Linux 136 1
Apple iOS 5791 1
Microsoft Windows Live Hotmail 240 1
Soley Richard - Соли Ричард 2 1
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн 3 1
Мякишева Марина 84 1
Солонин Виталий 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 2
Европа Восточная 2685 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 2
Земля - планета Солнечной системы 2549 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 311 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 314 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 263 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 309 1
Китай - Шанхай 513 1
Китай - Пекин 669 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 284 1
Чехия - Прага 120 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 1
США - Юта 129 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 140 1
Китай - Хунань 11 1
Азия Восточная 46 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 344 1
США - Калифорния 2306 1
Северная Америка 2350 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 1
Россия - Сибирь 1208 1
Китай - Тайвань 1382 1
Италия - Итальянская Республика 2438 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 885 1
Прибалтика - Балтия 1176 1
Австралия - Австралийский Союз 2036 1
Америка 906 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 1
Финляндия - Финляндская Республика 1396 1
Япония 6703 1
Южная Корея - Республика 2839 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 2
МПС - Международные платежные системы 90 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
Интеллектуальная собственность 15 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
IDC - International Data Corporation 4388 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Fortune Global 500 261 1
Fortune 100 85 1
Forbes Global 2000 29 1
Yankee Group 161 1
Сириус - Образовательный центр 102 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 62 1
РАН - Российская академия наук 585 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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