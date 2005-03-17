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ВымпелКом Билайн ВымпелКом-Р ВымпелКом-Регион

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.03.2005 "ВымпелКом" рассчитывает на скорый срок переоформления лицензий "ВымпелКом-Р"

прос оперативно. Напомним, 1 декабря 2004 г. «ВымпелКом» завершил присоединение дочернего общества «ВымпелКом-Регион» («ВымпелКом-Р»), в котором компания владеет приблизительно 55,3% акций. Ком
29.12.2004 ФСНСС отложила выдачу региональных лицензий "ВымпелКому"

заявление оператора связи о переоформлении на «ВымпелКом» лицензий, выданных «Вымпелком-Региону». «Вымпелком-Регион» являлся держателем лицензий, частот и соответствующих разрешений по Централ
02.12.2004 Завершено присоединение "ВымпелКома-Р" к "ВымпелКому"

Открытое акционерное общество «ВымпелКом» объявило о том, что 26 ноября 2004 года «Вымпелком-Регион» (Вымпелком-Р), в котором компания владела приблизительно 55,3% акций, присо
19.11.2004 "ВымпелКом" регистрирует присоединение "дочки"

подать документы в государственные органы для регистрации присоединения своего дочернего общества «Вымпелком-Р». «ВымпелКом» владеет 55,3% акций «Вымпелком-Р». С момента регистрации при
21.05.2004 Нижегородский филиал TELE2 оштрафован за сравнение с "Би Лайном"

20 мая на слушании дела о нарушении закона «О рекламе» Нижегородское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы РФ (НТУ ФАС) признало правомерность иска компании «ВымпелКом-Р» и объявила компанию «Персональные системы связи в России» (торговая марка «TELE2-GSM Нижний Новгород») нарушителем рекламного законодательства. За распространение неверной рекламно
16.06.2003 К транзитной сети МТТ присоединен воронежский "ВымпелКом-Р"

транзитной сети МТТ присоединен еще один фрагмент сети оператора сотовой подвижной связи (СПС) ОАО "ВымпелКом-Регион". Как сообщает МТТ, оборудование оператора подключено к региональному узлу д
06.03.2003 Ericsson расширит региональную сеть ОАО “Вымпелком-Регион”

Компания Ericsson и дочернее предприятие ОАО "ВымпелКом" компания "Вымпелком-Регион" подписали контракт на поставку оборудования для расширения GSM-сети в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе. Построенные на основе оборудования Ericsson сети “Би Лайн” в Пово
24.12.2002 Ericsson поставит ОАО "ВымпелКом-Регион" оборудование для сети GSM и GPRS в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России

Компания Ericsson и ОАО "ВымпелКом-Регион", дочернее предприятие ОАО "ВымпелКом", подписали контракт на поставку обору
22.11.2002 "ВымпелКом" объявил финансовые и операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2002 года

е 2002 года. Результаты финансовой деятельности компании включают результаты деятельности компании "Вымпелком-Регион", которая владеет лицензией на предоставление услуг в стандарте GSM на терри
13.11.2002 "Вымпелком", "Альфа-Групп" и "Теленор" завершают сделку по инвестированию $175,44 млн. в "Вымпелком-Регион"

ОАО "ВымпелКом" объявило сегодня о завершении сделки по инвестированию $175,44 млн. в "Вымпелком-Регион", дочернюю компанию по региональному развитию бизнеса. "ВымпелКом" совместно
24.10.2002 К сети МТТ присоединён башкирский фрагмент сети оператора ОАО "Вымпелком-Регион"

К транзитной сети МТТ присоединён ещё один фрагмент сети оператора мобильной связи ОАО "Вымпелком-Регион", расположенный в Республике Башкортостан. MSC оператора в Уфе подключен к т
02.08.2002 К транзитной сети МТТ присоединена еще одна GSM-сеть ОАО "Вымпелком-Регион"

К транзитной сети МТТ присоединена сеть сотовой подвижной связи стандарта GSM оператора ОАО "Вымпелком-Регион". MSC оператора (г. Краснодар) подключен к транзитному центру коммутации сет
31.01.2002 Cеть "Вымпелкома-Р" в Северо-Кавказском регионе подключена к транзитной сети компании "Межрегиональный ТранзитТелеком"

компании "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), расположенному в г. Ростов-на-Дону. Как известно, "Вымпелком-Р" разворачивает сеть стандарта GSM-900/1800 для предоставления услуг сотовой подви
31.01.2002 "Вымпелком-Р" начал работать в Ростове-на-Дону

ОАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
30.01.2002 "Вымпелком-Р" начинает работать в Саратове

ОАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
30.01.2002 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Барнауле

ОАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
29.01.2002 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Нижнем Новгороде

OАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
28.01.2002 "Вымпелком-Р" начинает работать в Кузбассе

OАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
25.01.2002 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Новосибирске

OАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
25.01.2002 "Вымпелком-Р" объявляет первые результаты региональной экспансии

ОАО "Вымпелком-Регион", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой м
28.12.2001 "ВымпелКом-Р" подключил 100000-го абонента

"Вымпелком-Р", входящий в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающий услуги под торговой маркой
19.12.2001 Ericsson поставит ЗАО "ВымпелКом-Р" оборудование для сетей GSM 900/1800 в Поволжском, Северо-Кавказском и Сибирском округах

Компания Ericsson и ЗАО "ВымпелКом-Р" подписали контракт на поставку оборудования и услуг для строительства сотовых се
28.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде

ЗАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
08.11.2001 "Вымпелком" объявила о завершении первого этапа сделки с "Альфа групп" и "Теленором" для ускорения развития региональных проектов

соглашения 30 мая 2001 года. По условиям соглашения, подписанного 30 мая 2001 года, "ВымпелКом" и "ВымпелКом-Регион" (100%-ное дочернее предприятие "ВымпелКома", занимающееся развитием региона
08.11.2001 "Альфа Групп" инвестировала в "Вымпелком" $103 млн.

По условиям соглашения, подписанного 30 мая 2001 года, "ВымпелКом" и "ВымпелКом-Регион" (100% дочернее предприятие "ВымпелКома", занимающееся развитием региональны
01.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Смоленске

ЗАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
02.10.2001 "Вымпелком-Р" запустил в эксплуатацию фрагмент региональной сети в Липецке

Сегодня ЗАО "Вымпелком-Р", оказывающее услуги связи под торговой маркой "Би Лайн GSM", открыло филиал в Ли
04.09.2001 "Вымпелком-Р" запустила в коммерческую эксплуатацию первый фрагмент региональной сети в Тверской области

Сегодня компания "Вымпелком-Р" открыла филиал в Тверской области и запустила в коммерческую эксплуатацию первый фрагмент своей региональной сети. К настоящему моменту в Тверской области построено 17 базовых стан
08.08.2001 "Вымпелком-Р" намерен получить GSM-лицензии во всех регионах России

Компания "ВымпелКом-Р", в дополнение к существующим четырем региональным лицензиям, намерена также приобрести лицензии на оказание услуг сотовой связи в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном регио
08.08.2001 "Вымпелком-Р" хочет покрыть всю Россию

льные проекты "Вымпелкома" планируется привлечь порядка 530$ млн. инвестиций, 337$ млн. из активов "Вымпелком-Р", а остальные средства планируется получить вкредит от поставщиков оборудования,

27.07.2001 Акционеры "Вымпелкома" одобрили соглашение о стратегическом партнерстве с Telenor и "Альфа Групп"

ционным гигантом Telenor, причем за это решение подано 99% акций, участвовавших в голосовании. Как уже сообщалось, "Альфа групп" купит стратегические пакеты акций в компании "ВымпелКом" и в компании "ВымпелКом-Регион", 100% дочернем предприятии "ВымпелКома", для ускорения развития региональных лицензий компании стандарта GSM, которые вместе с Московским регионом охватывают приблизительно 70
17.07.2001 В августе компания "Вымпелком-Р" огласит планы регионального развития сотовых сетей

Компания "Вымпелком" готова огласить планы развития региональных сотовых сетей уже в августе. Дочерняя компания "Вымпелком-Р" намерена контролировать развитие сетей в пяти регионах: Московской области, Сибири, Поволжье (включая Татарстан), Северо-Кавказском, Центральном и регионе Центрального Черноземья.

29.06.2001 Компания "Вымпелком-Регион" объявила тендер на проведение рекламной компании

Компания "Вымпелком-Регион" объявила тендер среди рекламных агентств на создание своей рекламной кампан
27.06.2001 "ВымпелКом" назначила генерального директора дочернего предприятия "ВымпелКом-Регион"

Открытое акционерное общество "ВымпелКом" объявило о назначении Алексея Михайловича Мищенко генеральным директором компании "ВымпелКом-Регион", которая является 100%-м дочерним предприятием "ВымпелКома" и владеет пакетом лицензий на осуществление операторской деятельности в регионах России в стандарте GSM. Назначение
31.05.2001 У "Альфа Групп" есть свой кандидат на пост генерального директора "ВымпелКом-Регион"

Вопрос о выборе кандидатуры в состав совета директоров "Вымпелком-Регион" будет рассматриваться после полного одобрения соглашения компаниями "Вымпелком", "Альфа Групп" и "Теленор", которое состоится на чрезвычайном общем собрании акционеров "Вымпел
31.05.2001 "Альфа" вложит в "ВымпелКом" до $337 млн.

", который также является Исполнительным Директором "ВымпелКома". По условиям сделки "ВымпелКом" и "ВымпелКом-Регион" получат до $337 млн. для осуществления регионального развития (если "Телено
31.05.2001 "Альфа-Эко" вложит в "ВымпелКом" и "ВымпелКом-Регион" до $337 млн.

х компаний "Альфа групп", о покупке стратегического пакета акций в компании "ВымпелКом" и компании "ВымпелКом-Регион", которая является 100% дочерним предприятием "ВымпелКома". "ВымпелКом" и "<

Публикаций - 109, упоминаний - 208

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 99
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 25
МегаФон 10742 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 10
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 7
Альфа-Эко-Телеком 16 6
Т2 - Т2 Мобайл - Санкт-Петербург Телеком 38 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Ростелеком 10948 4
Millicom International Cellular SA 57 4
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 11 3
Microsoft Corporation 25775 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Lenovo Motorola 3566 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
Сонет 173 3
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 3
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 3
МегаФон - Мобиком 230 3
Chunghwa Telecom 56 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 2
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 2
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 2
МетроТелКазань 8 2
ВымпелКом - Билайн - Восток-Запад Телеком 18 2
Альфа-Групп 745 25
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 16
Альфа-Эко 55 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 5
Альфа-Банк 1979 5
Евросеть 1421 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 3
Veon - VimpelCom Finance - ВымпелКом Финанс 10 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Ростелеком - Связьинвест Медиа 4 1
Orbital Recovery 4 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
101Hotels.com 456 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
ЦентрИнвестСекьюритис 11 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Walt Disney Company 647 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Bayer AG - Байер 85 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 59
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 11
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 9
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 9
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 8
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 8
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 8
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 8
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 119 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 6
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 6
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 4
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 34
Microsoft Windows 2000 8678 6
Nokia 7650 63 3
Oracle Java - язык программирования 3469 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 2
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
Forte-IT - IntelleScript Pro - IntelleScript IVR - IS IVR - IntelleScript Intelligent Network - IntelleScript IN - IntelleScript Office 11 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 21 1
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Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 1
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 1
Honda Accord 16 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Avaya Intuity Audix 10 1
Avaya MultiVantage 9 1
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Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Wireless Web 2 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
Sony FeliCa - Sony Felicity Card 28 1
Linux OS 11533 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Windows 16882 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Outlook 1506 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Apple iPhone 6 4861 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Мищенко Алексей 11 6
Lunder Jo - Лундер Джо 69 5
Шекшня Станислав 6 5
Прянишников Николай 316 4
Зимин Дмитрий 42 4
Фридман Михаил 146 3
Елисеев Андрей 16 3
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Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 3
Остроухова Юлия 30 3
Прянишников Александр 2 2
Lunder Jo - Лундер Йо - Лундер Джо 3 2
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Чумаченко Наталья 14 2
Изосимов Александр 192 2
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Жилинская Ольга 8 2
Заруднев Игорь 8 2
Гордеев Олег 7 1
Чубаров Олег 3 1
Каткевич Евгений 2 1
Приходько Виктор 5 1
Костриков Виктор 1 1
Бедрин Григорий 30 1
Быченко Андрей 4 1
Парфентьев Сергей 1 1
Явтуховский Сергей 1 1
Горелов Юрий 2 1
Суханов Геннадий 6 1
Ромашко Олеся 2 1
Чельцов Борис 3 1
Звездарев Борис 6 1
Kopperud Bjørn - Копперуд Бьёрн 3 1
Кургузов Олег 1 1
Карвосеноя Владимир 1 1
Косых Валентин 2 1
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Vasilios Fetsis - Фетсис Василиос 5 1
Sørby Morten Karlsen - Сорби Мортен Карлсен 2 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 49
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 29
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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