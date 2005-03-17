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ВымпелКом Билайн ВымпелКом-Р ВымпелКом-Регион
СОБЫТИЯ
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|17.03.2005
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"ВымпелКом" рассчитывает на скорый срок переоформления лицензий "ВымпелКом-Р"
прос оперативно. Напомним, 1 декабря 2004 г. «ВымпелКом» завершил присоединение дочернего общества «ВымпелКом-Регион» («ВымпелКом-Р»), в котором компания владеет приблизительно 55,3% акций. Ком
|29.12.2004
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ФСНСС отложила выдачу региональных лицензий "ВымпелКому"
заявление оператора связи о переоформлении на «ВымпелКом» лицензий, выданных «Вымпелком-Региону». «Вымпелком-Регион» являлся держателем лицензий, частот и соответствующих разрешений по Централ
|02.12.2004
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Завершено присоединение "ВымпелКома-Р" к "ВымпелКому"
Открытое акционерное общество «ВымпелКом» объявило о том, что 26 ноября 2004 года «Вымпелком-Регион» (Вымпелком-Р), в котором компания владела приблизительно 55,3% акций, присо
|19.11.2004
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"ВымпелКом" регистрирует присоединение "дочки"
подать документы в государственные органы для регистрации присоединения своего дочернего общества «Вымпелком-Р». «ВымпелКом» владеет 55,3% акций «Вымпелком-Р». С момента регистрации при
|21.05.2004
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Нижегородский филиал TELE2 оштрафован за сравнение с "Би Лайном"
20 мая на слушании дела о нарушении закона «О рекламе» Нижегородское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы РФ (НТУ ФАС) признало правомерность иска компании «ВымпелКом-Р» и объявила компанию «Персональные системы связи в России» (торговая марка «TELE2-GSM Нижний Новгород») нарушителем рекламного законодательства. За распространение неверной рекламно
|16.06.2003
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К транзитной сети МТТ присоединен воронежский "ВымпелКом-Р"
транзитной сети МТТ присоединен еще один фрагмент сети оператора сотовой подвижной связи (СПС) ОАО "ВымпелКом-Регион". Как сообщает МТТ, оборудование оператора подключено к региональному узлу д
|06.03.2003
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Ericsson расширит региональную сеть ОАО “Вымпелком-Регион”
Компания Ericsson и дочернее предприятие ОАО "ВымпелКом" компания "Вымпелком-Регион" подписали контракт на поставку оборудования для расширения GSM-сети в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе. Построенные на основе оборудования Ericsson сети “Би Лайн” в Пово
|24.12.2002
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Ericsson поставит ОАО "ВымпелКом-Регион" оборудование для сети GSM и GPRS в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России
Компания Ericsson и ОАО "ВымпелКом-Регион", дочернее предприятие ОАО "ВымпелКом", подписали контракт на поставку обору
|22.11.2002
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"ВымпелКом" объявил финансовые и операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2002 года
е 2002 года. Результаты финансовой деятельности компании включают результаты деятельности компании "Вымпелком-Регион", которая владеет лицензией на предоставление услуг в стандарте GSM на терри
|13.11.2002
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"Вымпелком", "Альфа-Групп" и "Теленор" завершают сделку по инвестированию $175,44 млн. в "Вымпелком-Регион"
ОАО "ВымпелКом" объявило сегодня о завершении сделки по инвестированию $175,44 млн. в "Вымпелком-Регион", дочернюю компанию по региональному развитию бизнеса. "ВымпелКом" совместно
|24.10.2002
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К сети МТТ присоединён башкирский фрагмент сети оператора ОАО "Вымпелком-Регион"
К транзитной сети МТТ присоединён ещё один фрагмент сети оператора мобильной связи ОАО "Вымпелком-Регион", расположенный в Республике Башкортостан. MSC оператора в Уфе подключен к т
|02.08.2002
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К транзитной сети МТТ присоединена еще одна GSM-сеть ОАО "Вымпелком-Регион"
К транзитной сети МТТ присоединена сеть сотовой подвижной связи стандарта GSM оператора ОАО "Вымпелком-Регион". MSC оператора (г. Краснодар) подключен к транзитному центру коммутации сет
|31.01.2002
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Cеть "Вымпелкома-Р" в Северо-Кавказском регионе подключена к транзитной сети компании "Межрегиональный ТранзитТелеком"
компании "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), расположенному в г. Ростов-на-Дону. Как известно, "Вымпелком-Р" разворачивает сеть стандарта GSM-900/1800 для предоставления услуг сотовой подви
|31.01.2002
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"Вымпелком-Р" начал работать в Ростове-на-Дону
ОАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
|30.01.2002
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"Вымпелком-Р" начинает работать в Саратове
ОАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
|30.01.2002
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"Вымпелком-Р" открыл филиал в Барнауле
ОАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
|29.01.2002
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"Вымпелком-Р" открыл филиал в Нижнем Новгороде
OАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
|28.01.2002
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"Вымпелком-Р" начинает работать в Кузбассе
OАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
|25.01.2002
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"Вымпелком-Р" открыл филиал в Новосибирске
OАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
|25.01.2002
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"Вымпелком-Р" объявляет первые результаты региональной экспансии
ОАО "Вымпелком-Регион", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой м
|28.12.2001
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"ВымпелКом-Р" подключил 100000-го абонента
"Вымпелком-Р", входящий в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающий услуги под торговой маркой
|19.12.2001
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Ericsson поставит ЗАО "ВымпелКом-Р" оборудование для сетей GSM 900/1800 в Поволжском, Северо-Кавказском и Сибирском округах
Компания Ericsson и ЗАО "ВымпелКом-Р" подписали контракт на поставку оборудования и услуг для строительства сотовых се
|28.11.2001
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"Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде
ЗАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
|08.11.2001
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"Вымпелком" объявила о завершении первого этапа сделки с "Альфа групп" и "Теленором" для ускорения развития региональных проектов
соглашения 30 мая 2001 года. По условиям соглашения, подписанного 30 мая 2001 года, "ВымпелКом" и "ВымпелКом-Регион" (100%-ное дочернее предприятие "ВымпелКома", занимающееся развитием региона
|08.11.2001
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"Альфа Групп" инвестировала в "Вымпелком" $103 млн.
По условиям соглашения, подписанного 30 мая 2001 года, "ВымпелКом" и "ВымпелКом-Регион" (100% дочернее предприятие "ВымпелКома", занимающееся развитием региональны
|01.11.2001
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"Вымпелком-Р" открыл филиал в Смоленске
ЗАО "Вымпелком-Р", входящее в группу компаний "ВымпелКом" и оказывающее услуги под торговой маркой
|02.10.2001
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"Вымпелком-Р" запустил в эксплуатацию фрагмент региональной сети в Липецке
Сегодня ЗАО "Вымпелком-Р", оказывающее услуги связи под торговой маркой "Би Лайн GSM", открыло филиал в Ли
|04.09.2001
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"Вымпелком-Р" запустила в коммерческую эксплуатацию первый фрагмент региональной сети в Тверской области
Сегодня компания "Вымпелком-Р" открыла филиал в Тверской области и запустила в коммерческую эксплуатацию первый фрагмент своей региональной сети. К настоящему моменту в Тверской области построено 17 базовых стан
|08.08.2001
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"Вымпелком-Р" намерен получить GSM-лицензии во всех регионах России
Компания "ВымпелКом-Р", в дополнение к существующим четырем региональным лицензиям, намерена также приобрести лицензии на оказание услуг сотовой связи в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном регио
|08.08.2001
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"Вымпелком-Р" хочет покрыть всю Россию
льные проекты "Вымпелкома" планируется привлечь порядка 530$ млн. инвестиций, 337$ млн. из активов "Вымпелком-Р", а остальные средства планируется получить вкредит от поставщиков оборудования,
|27.07.2001
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Акционеры "Вымпелкома" одобрили соглашение о стратегическом партнерстве с Telenor и "Альфа Групп"
ционным гигантом Telenor, причем за это решение подано 99% акций, участвовавших в голосовании. Как уже сообщалось, "Альфа групп" купит стратегические пакеты акций в компании "ВымпелКом" и в компании "ВымпелКом-Регион", 100% дочернем предприятии "ВымпелКома", для ускорения развития региональных лицензий компании стандарта GSM, которые вместе с Московским регионом охватывают приблизительно 70
|17.07.2001
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В августе компания "Вымпелком-Р" огласит планы регионального развития сотовых сетей
Компания "Вымпелком" готова огласить планы развития региональных сотовых сетей уже в августе. Дочерняя компания "Вымпелком-Р" намерена контролировать развитие сетей в пяти регионах: Московской области, Сибири, Поволжье (включая Татарстан), Северо-Кавказском, Центральном и регионе Центрального Черноземья.
|29.06.2001
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Компания "Вымпелком-Регион" объявила тендер на проведение рекламной компании
Компания "Вымпелком-Регион" объявила тендер среди рекламных агентств на создание своей рекламной кампан
|27.06.2001
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"ВымпелКом" назначила генерального директора дочернего предприятия "ВымпелКом-Регион"
Открытое акционерное общество "ВымпелКом" объявило о назначении Алексея Михайловича Мищенко генеральным директором компании "ВымпелКом-Регион", которая является 100%-м дочерним предприятием "ВымпелКома" и владеет пакетом лицензий на осуществление операторской деятельности в регионах России в стандарте GSM. Назначение
|31.05.2001
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У "Альфа Групп" есть свой кандидат на пост генерального директора "ВымпелКом-Регион"
Вопрос о выборе кандидатуры в состав совета директоров "Вымпелком-Регион" будет рассматриваться после полного одобрения соглашения компаниями "Вымпелком", "Альфа Групп" и "Теленор", которое состоится на чрезвычайном общем собрании акционеров "Вымпел
|31.05.2001
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"Альфа" вложит в "ВымпелКом" до $337 млн.
", который также является Исполнительным Директором "ВымпелКома". По условиям сделки "ВымпелКом" и "ВымпелКом-Регион" получат до $337 млн. для осуществления регионального развития (если "Телено
|31.05.2001
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"Альфа-Эко" вложит в "ВымпелКом" и "ВымпелКом-Регион" до $337 млн.
х компаний "Альфа групп", о покупке стратегического пакета акций в компании "ВымпелКом" и компании "ВымпелКом-Регион", которая является 100% дочерним предприятием "ВымпелКома". "ВымпелКом" и "<
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Synergy Research Group 48 1
|Gartner - Dataquest 353 1
|In-Stat 115 1
|Mobile Research Group 87 1
|In-Stat/MDR 74 1
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