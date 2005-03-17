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ВымпелКом
Билайн
ВымпелКом-Р
ВымпелКом-Регион



17.03.2005 "ВымпелКом" рассчитывает на скорый срок переоформления лицензий "ВымпелКом-Р"
02.12.2004 Завершено присоединение "ВымпелКома-Р" к "ВымпелКому"
19.11.2004 "ВымпелКом" регистрирует присоединение "дочки"
21.05.2004 Нижегородский филиал TELE2 оштрафован за сравнение с "Би Лайном"
16.06.2003 К транзитной сети МТТ присоединен воронежский "ВымпелКом-Р"
31.01.2002 Cеть "Вымпелкома-Р" в Северо-Кавказском регионе подключена к транзитной сети компании "Межрегиональный ТранзитТелеком"
31.01.2002 "Вымпелком-Р" начал работать в Ростове-на-Дону
30.01.2002 "Вымпелком-Р" начинает работать в Саратове
30.01.2002 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Барнауле
29.01.2002 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Нижнем Новгороде
28.01.2002 "Вымпелком-Р" начинает работать в Кузбассе
25.01.2002 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Новосибирске
25.01.2002 "Вымпелком-Р" объявляет первые результаты региональной экспансии
28.12.2001 "ВымпелКом-Р" подключил 100000-го абонента
19.12.2001 Ericsson поставит ЗАО "ВымпелКом-Р" оборудование для сетей GSM 900/1800 в Поволжском, Северо-Кавказском и Сибирском округах
28.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде
01.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Смоленске
02.10.2001 "Вымпелком-Р" запустил в эксплуатацию фрагмент региональной сети в Липецке
04.09.2001 "Вымпелком-Р" запустила в коммерческую эксплуатацию первый фрагмент региональной сети в Тверской области
08.08.2001 "Вымпелком-Р" намерен получить GSM-лицензии во всех регионах России
08.08.2001 "Вымпелком-Р" хочет покрыть всю Россию
17.07.2001 В августе компания "Вымпелком-Р" огласит планы регионального развития сотовых сетей

Публикаций - 75, упоминаний - 141

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7491 65
Telenor 688 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 8
Ericsson 2274 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 3
Сторм 54 2
Millicom International Cellular SA 49 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 2
Nokia Corporation 5234 2
СМАРТС Компания 491 2
МегаФон - Мобиком-Кавказ 128 1
ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 33 1
Ростелеком ЦентрТелеком 503 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации 55 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 38 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
Юнисел 14 1
Sonera 305 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 93 1
Huawei Technologies 388 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Xerox - Ксерокс Россия 142 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 138 1
Сонет 142 1
Шахты 46 1
Ростелеком - Связьинвест 1656 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 1
Киевстар 435 1
Siemens AG - Сименс Россия 2222 1
Telia Company - TeliaSonera 782 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 1
ВымпелКом - Билайн Самара - Самарский филиал 24 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 34 1
Альфа-Групп 581 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1764 9
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 3
Альфа-Банк 1327 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 2
Евросеть 1342 1
Bayer AG - Байер 54 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
Dixis - Диксис 343 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 464 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 555 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 100 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 64 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 18
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 6
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 5
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 211 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 388 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 215 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 80 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 74 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 178 14
SQL - Язык программирования 554 1
Lunder Jo - Лундер Джо 59 5
Мищенко Алексей 10 4
Шекшня Станислав 5 3
Зимин Дмитрий 32 3
Елисеев Андрей 15 3
Заруднев Игорь 6 2
Жилинская Ольга 7 2
Чернышев Константин 10 2
Куликов Павел 22 2
Остроухова Юлия 27 2
Муртазин Эльдар 53 1
Путин Владимир 2437 1
Цуканова Наталья 8 1
Андреев Владимир 83 1
Близнюк Олег 8 1
Чуйкин Алексей 27 1
Волков Александр 25 1
Разроев Элдар 47 1
Савватин Максим 60 1
Резникович Алексей 57 1
Зайцев Владимир 49 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Изосимов Александр 188 1
Фридман Михаил 89 1
Прянишников Николай 285 1
Смирнов Михаил 60 1
Чичваркин Евгений 158 1
Россия - Российская федерация - РФ 82238 42
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 27
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 20
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 319 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 319 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 12
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 468 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1568 10
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 407 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 10
Россия - СФО - Новосибирск 2910 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 9
Россия - ЦФО - Тульская область 924 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 8
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 8
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 544 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 7
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 7
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 497 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1984 6
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 318 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1063 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1070 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 432 5
Россия - Сибирь 1343 5
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 141 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1925 4
Россия - ПФО - Самарская область 779 4
Россия - ПФО - Саратовская область 505 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 252 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 4
США - Нью-Йорк 2587 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 3
Россия - СФО - Республика Алтай 879 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 7 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 14
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Independent Media - Индепендент Медиа 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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