Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн
ВымпелКом-Р
ВымпелКом-Регион
Публикаций - 75, упоминаний - 141
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lunder Jo - Лундер Джо 59 5
|Мищенко Алексей 10 4
|Шекшня Станислав 5 3
|Зимин Дмитрий 32 3
|Елисеев Андрей 15 3
|Заруднев Игорь 6 2
|Жилинская Ольга 7 2
|Чернышев Константин 10 2
|Куликов Павел 22 2
|Остроухова Юлия 27 2
|Муртазин Эльдар 53 1
|Путин Владимир 2437 1
|Цуканова Наталья 8 1
|Андреев Владимир 83 1
|Близнюк Олег 8 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Волков Александр 25 1
|Разроев Элдар 47 1
|Савватин Максим 60 1
|Резникович Алексей 57 1
|Зайцев Владимир 49 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Изосимов Александр 188 1
|Фридман Михаил 89 1
|Прянишников Николай 285 1
|Смирнов Михаил 60 1
|Чичваркин Евгений 158 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru