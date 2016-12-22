ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель)

Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6 s Safran Launchers, основным промышленным подрядчиком в проекте по созданию ракеты нового поколения Ariane 6, осуществляемом Европейским космическим агентством. Как рассказали CNews в компании,

Европейскую ракету-носитель Ariane 5 модернизируют запланирован на 2017 год. Также продолжатся работы по разработке ракеты-носителя нового поколения - Ariane 6, ее первый запуск запланирован на в 2021-2022 годы. В настоящее время европейский аэ

Отложен запуск Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS Как сообщает пресс-служба Arianespace, отложен запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS. Назначенный на 23 июня 2010 года с косм

РН Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника а в 02:01 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5, которая успешно вывела на орбиту спутники ASTRA 3B и COMSATBw-2. Это был 50-й старт

Запуск Ariane-5 отложен из-за технических проблем апланированный на 9 апреля 2010 года с космодрома Куру во Французской Гвиане запуск ракеты-носителя Ariane-5 с двумя спутниками отложен из-за обнаруженной неисправности ракеты. Новая дата старт

EADS Astrium в 2009 году: рост на 11% ейским космическим агентством (ЕКА). «Ariane 5 ME с увеличенной грузоподъемностью и разрабатываемая Ariane 6 позволят нам принимать участие во всех будущих проектах в этой сфере в Европе», - от

Исполняется 30 лет первому пуску ракеты-носителя Ariane Как сообщает пресс-служба ESA, первый испытательный пуск европейской ракеты-носителя Ariane с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 24 декабря 1979 года. За прошедшие 30 лет ракетами семейства Ariane состоялись запуски в космос важнейших миссий Европейского кос

Ariane 5: успешный запуск Ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая 1 октября 2009 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно в

Ariane 5 вывела на орбиту спутники COMSATBw-1 и AMAZONAS-2 Европейский аэрокосмический концерн Arianespace 2 октября в 01:59 по московскому времени запустил с экваториального космодрома Куру во Французской Гвиане ракету-носитель Ariane 5 со спутниками COMSATBw-1 и AMAZONAS-2, сообщает пресс-служба Arianespace. Спутник связи COMSATBw-1 создан для Минобороны Германии европейской компанией Thales Alenia Space и EADS Astri

К МКС дрейфуют фрагменты ракеты Ariane 5 й станции (МКС) может потребоваться корректировка ее орбиты, чтобы не допустить столкновения с космическим мусором - дрейфующими по направлению к орбитальному комплексу фрагментами европейской ракеты Ariane 5, запущенной три года назад, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В настоящее время специалисты NASA продолжают анализировать траекторию массивного куска ракеты и не исключают,

Произведен успешный запуск РН Ariane 5 московскому времени с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5 с космическими обсерваториями Planck и Herschel на борту, сообщает ESA. Запуск микро

С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Франция осуществила запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана). Ракета вывела на орбиту 2 спутника французск

РН Ariane 5 вывела на на орбиту два спутника связи в ночь на воскресенье успешно вывел на орбиту два новых телекоммуникационных спутника. Пуск ракеты Ariane 5 прошел с общеевропейского космодрома во Французской Гвиане. Спустя 27 минут после ст

Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника Как сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си, ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту первый спутник, полностью сконструированный японскими специ

Твердотопливный ускоритель Ariane 5: успешное огневое испытание 08 года было осуществлено успешное статическое огневое испытание твердотопливного ускорителя для РН Ariane 5 ("Ариан-5"). Оно проводилось в рамках программы ARTA (Ariane 5 Research and T

Сегодня Ariane-5 вывела спутники на орбиту Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, французская ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту британский военный спутник и бразильский спутник связи. Запуск ракеты-носителя был произведен сегодня в 1 час 06 мин. по московскому времени с космодрома Куру. Спустя

Снова отложен запуск Ariane-5 х неполадок компания ArianEspace в понедельник решила на неопределенный срок отложить запуск ракеты Ariane-5, который должен был состояться вечером 12 октября. Запуск Ariane-5 первоначал

Ariane 5 вывела на орбиту 2 спутника По информации компании Ariane Espace, ракета-носитель Ariane 5 GS, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане 5 октября 2007 года, успешн

EADS произведет 35 Ariane 5 ECA нагрузки с космодрома Куру, заказала компании EADS Astrium производство 35 тяжелых ракет-носителей Ariane 5 ECA. По мнению экспертов, стоимость заказа может составить €3,5 млрд. Помимо европей

Ariane 5: очередной успешный пуск Ракета-носитель Европейского космического агентства ESA Ariane 5 в ходе очередного, 32 пуска, произведенного 5 мая 2007 года в 0 часов 29 минут по мо

Ракета-носитель Ariane-5: успешный старт Ракета-носитель Ariane-5, стартовавшая 11 марта 2007 года с космодрома Куру, успешно вывела на геостационарную орбиту британский спутник Skynet 5A и индийский Insat 4B. Ранее намеченный старт был перенесен из-

Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 ECA, стартовавшая 8 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела

Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 ECA, стартовавшая 8 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела

Евроракета Ariane: успешный старт 13 октября ракета Ariane 5 ECA, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиты

Евроракета Ariane: успешный старт 13 октября ракета Ariane 5 ECA, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиты

Ariane 5: успешный запуск Тяжелая европейская ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая в пятницу, 11 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешн

Ariane 5: успешный запуск Тяжелая европейская ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая в пятницу, 11 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешн

Ariane 5 поставила новый рекорд Ракета-носитель Европейского космического агентства ESA Ariane 5, стартовавшая в субботу, 27 мая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно выв

Ariane 5 поставила новый рекорд Ракета-носитель Европейского космического агентства ESA Ariane 5, стартовавшая в субботу, 27 мая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно выв

Старт Ariane-5 отложен по техническим причинам Старт Ariane-5 ECA с двумя спутниками телекоммуникационной связи, который был отложен в субботу ноч

Европа все ближе к лидерству в космосе космодрома Куру во Французской Гвиане осуществлен успешный запуск модифицированной ракеты-носителя Ariane 5 ECA, которая вывела в космос телекоммуникационный спутник XTAR-EUR и научно-исследов

Реванш Ariane-5: два спутника выведены на орбиту В субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане произведен запуск ракеты-носителя «Ариан-5 ЕКА», способной нести полезную нагрузку весом до 10 тонн. Это первый запуск ракеты-но

Европа все ближе к лидерству в космосе космодрома Куру во Французской Гвиане осуществлен успешный запуск модифицированной ракеты-носителя Ariane 5 ECA, которая вывела в космос телекоммуникационный спутник XTAR-EUR и научно-исследов

Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану ительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. Участники проекта ожидают, что «переезд» "Союза" на космодром в Куру расширит число

Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану ительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. Участники проекта ожидают, что «переезд» "Союза" на космодром в Куру расширит число

Arianespace продал 30 ракетоносителей Ariane-5 Европейское космическое агентство Arianespace подписало сегодня контракт на оптовую поставку 30 ракет Ariane-5 организации EADS Space Transportation. Общая сумма сделки оценивается в $3 млрд. Подразделение European Aeronautic Defense and Space Co. (EADS) Space Transportation является в настояще

Запуск Ariane-4 откладывается третий день подряд анируемый запуск ракеты – последняя миссия этого типа ракеты-носителя, ему на смену выпущена ракета Ariane-5. Источник: по материалам сайта Arianespace

Телекоммуникационные спутники Hot Bird 7 и Stentor разрушились в результате взрыва ракеты Ariane-5ECA декабря 2002 года с Европейского космического центра в Куру (французская Гвиана) взорвалась ракета Ariane-5, на борту которой находились спутники связи Hot Bird 7 и Stentor. После взрыва их об

Европейская космическая программа находится под угрозой Ключевой элемент Европейской космической программы, модернизированная французская тяжелая ракета Ariane-5, второй раз подряд потерпела неудачу. Ее обломки и два суперсовременных спутника упа