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ESA Arianespace Ariane европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан Vulcain (ракетный двигатель)
СОБЫТИЯ
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|22.12.2016
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Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6
s Safran Launchers, основным промышленным подрядчиком в проекте по созданию ракеты нового поколения Ariane 6, осуществляемом Европейским космическим агентством. Как рассказали CNews в компании,
|19.06.2013
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Европейскую ракету-носитель Ariane 5 модернизируют
запланирован на 2017 год. Также продолжатся работы по разработке ракеты-носителя нового поколения - Ariane 6, ее первый запуск запланирован на в 2021-2022 годы. В настоящее время европейский аэ
|24.06.2010
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Отложен запуск Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS
Как сообщает пресс-служба Arianespace, отложен запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS. Назначенный на 23 июня 2010 года с косм
|24.05.2010
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РН Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника
а в 02:01 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5, которая успешно вывела на орбиту спутники ASTRA 3B и COMSATBw-2. Это был 50-й старт
|12.04.2010
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Запуск Ariane-5 отложен из-за технических проблем
апланированный на 9 апреля 2010 года с космодрома Куру во Французской Гвиане запуск ракеты-носителя Ariane-5 с двумя спутниками отложен из-за обнаруженной неисправности ракеты. Новая дата старт
|26.01.2010
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EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%
ейским космическим агентством (ЕКА). «Ariane 5 ME с увеличенной грузоподъемностью и разрабатываемая Ariane 6 позволят нам принимать участие во всех будущих проектах в этой сфере в Европе», - от
|24.12.2009
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Исполняется 30 лет первому пуску ракеты-носителя Ariane
Как сообщает пресс-служба ESA, первый испытательный пуск европейской ракеты-носителя Ariane с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 24 декабря 1979 года. За прошедшие 30 лет ракетами семейства Ariane состоялись запуски в космос важнейших миссий Европейского кос
|05.10.2009
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Ariane 5: успешный запуск
Ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая 1 октября 2009 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно в
|02.10.2009
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Ariane 5 вывела на орбиту спутники COMSATBw-1 и AMAZONAS-2
Европейский аэрокосмический концерн Arianespace 2 октября в 01:59 по московскому времени запустил с экваториального космодрома Куру во Французской Гвиане ракету-носитель Ariane 5 со спутниками COMSATBw-1 и AMAZONAS-2, сообщает пресс-служба Arianespace. Спутник связи COMSATBw-1 создан для Минобороны Германии европейской компанией Thales Alenia Space и EADS Astri
|03.09.2009
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К МКС дрейфуют фрагменты ракеты Ariane 5
й станции (МКС) может потребоваться корректировка ее орбиты, чтобы не допустить столкновения с космическим мусором - дрейфующими по направлению к орбитальному комплексу фрагментами европейской ракеты Ariane 5, запущенной три года назад, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В настоящее время специалисты NASA продолжают анализировать траекторию массивного куска ракеты и не исключают,
|14.05.2009
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Произведен успешный запуск РН Ariane 5
московскому времени с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5 с космическими обсерваториями Planck и Herschel на борту, сообщает ESA. Запуск микро
|13.02.2009
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С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Франция осуществила запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана). Ракета вывела на орбиту 2 спутника французск
|22.12.2008
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РН Ariane 5 вывела на на орбиту два спутника связи
в ночь на воскресенье успешно вывел на орбиту два новых телекоммуникационных спутника. Пуск ракеты Ariane 5 прошел с общеевропейского космодрома во Французской Гвиане. Спустя 27 минут после ст
|15.08.2008
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Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Как сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си, ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту первый спутник, полностью сконструированный японскими специ
|30.06.2008
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Твердотопливный ускоритель Ariane 5: успешное огневое испытание
08 года было осуществлено успешное статическое огневое испытание твердотопливного ускорителя для РН Ariane 5 ("Ариан-5"). Оно проводилось в рамках программы ARTA (Ariane 5 Research and T
|15.11.2007
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Сегодня Ariane-5 вывела спутники на орбиту
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, французская ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту британский военный спутник и бразильский спутник связи. Запуск ракеты-носителя был произведен сегодня в 1 час 06 мин. по московскому времени с космодрома Куру. Спустя
|13.11.2007
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Снова отложен запуск Ariane-5
х неполадок компания ArianEspace в понедельник решила на неопределенный срок отложить запуск ракеты Ariane-5, который должен был состояться вечером 12 октября. Запуск Ariane-5 первоначал
|08.10.2007
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Ariane 5 вывела на орбиту 2 спутника
По информации компании Ariane Espace, ракета-носитель Ariane 5 GS, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане 5 октября 2007 года, успешн
|27.06.2007
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EADS произведет 35 Ariane 5 ECA
нагрузки с космодрома Куру, заказала компании EADS Astrium производство 35 тяжелых ракет-носителей Ariane 5 ECA. По мнению экспертов, стоимость заказа может составить €3,5 млрд. Помимо европей
|10.05.2007
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Ariane 5: очередной успешный пуск
Ракета-носитель Европейского космического агентства ESA Ariane 5 в ходе очередного, 32 пуска, произведенного 5 мая 2007 года в 0 часов 29 минут по мо
|12.03.2007
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Ракета-носитель Ariane-5: успешный старт
Ракета-носитель Ariane-5, стартовавшая 11 марта 2007 года с космодрома Куру, успешно вывела на геостационарную орбиту британский спутник Skynet 5A и индийский Insat 4B. Ранее намеченный старт был перенесен из-
|11.12.2006
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Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника
Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 ECA, стартовавшая 8 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела
|11.12.2006
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Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника
Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 ECA, стартовавшая 8 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела
|16.10.2006
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Евроракета Ariane: успешный старт
13 октября ракета Ariane 5 ECA, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиты
|16.10.2006
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Евроракета Ariane: успешный старт
13 октября ракета Ariane 5 ECA, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиты
|14.08.2006
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Ariane 5: успешный запуск
Тяжелая европейская ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая в пятницу, 11 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешн
|14.08.2006
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Ariane 5: успешный запуск
Тяжелая европейская ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая в пятницу, 11 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешн
|29.05.2006
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Ariane 5 поставила новый рекорд
Ракета-носитель Европейского космического агентства ESA Ariane 5, стартовавшая в субботу, 27 мая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно выв
|29.05.2006
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Ariane 5 поставила новый рекорд
Ракета-носитель Европейского космического агентства ESA Ariane 5, стартовавшая в субботу, 27 мая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно выв
|14.11.2005
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Старт Ariane-5 отложен по техническим причинам
Старт Ariane-5 ECA с двумя спутниками телекоммуникационной связи, который был отложен в субботу ноч
|14.02.2005
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Европа все ближе к лидерству в космосе
космодрома Куру во Французской Гвиане осуществлен успешный запуск модифицированной ракеты-носителя Ariane 5 ECA, которая вывела в космос телекоммуникационный спутник XTAR-EUR и научно-исследов
|14.02.2005
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Реванш Ariane-5: два спутника выведены на орбиту
В субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане произведен запуск ракеты-носителя «Ариан-5 ЕКА», способной нести полезную нагрузку весом до 10 тонн. Это первый запуск ракеты-но
|14.02.2005
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Европа все ближе к лидерству в космосе
космодрома Куру во Французской Гвиане осуществлен успешный запуск модифицированной ракеты-носителя Ariane 5 ECA, которая вывела в космос телекоммуникационный спутник XTAR-EUR и научно-исследов
|07.10.2003
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Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану
ительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. Участники проекта ожидают, что «переезд» "Союза" на космодром в Куру расширит число
|07.10.2003
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Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану
ительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. Участники проекта ожидают, что «переезд» "Союза" на космодром в Куру расширит число
|20.06.2003
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Arianespace продал 30 ракетоносителей Ariane-5
Европейское космическое агентство Arianespace подписало сегодня контракт на оптовую поставку 30 ракет Ariane-5 организации EADS Space Transportation. Общая сумма сделки оценивается в $3 млрд. Подразделение European Aeronautic Defense and Space Co. (EADS) Space Transportation является в настояще
|14.02.2003
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Запуск Ariane-4 откладывается третий день подряд
анируемый запуск ракеты – последняя миссия этого типа ракеты-носителя, ему на смену выпущена ракета Ariane-5. Источник: по материалам сайта Arianespace
|15.12.2002
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Телекоммуникационные спутники Hot Bird 7 и Stentor разрушились в результате взрыва ракеты Ariane-5ECA
декабря 2002 года с Европейского космического центра в Куру (французская Гвиана) взорвалась ракета Ariane-5, на борту которой находились спутники связи Hot Bird 7 и Stentor. После взрыва их об
|15.12.2002
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Европейская космическая программа находится под угрозой
Ключевой элемент Европейской космической программы, модернизированная французская тяжелая ракета Ariane-5, второй раз подряд потерпела неудачу. Ее обломки и два суперсовременных спутника упа
|15.12.2002
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Европейская космическая программа находится под угрозой
Ключевой элемент Европейской космической программы, модернизированная французская тяжелая ракета Ariane-5, второй раз подряд потерпела неудачу. Ее обломки и два суперсовременных спутника упа
ESA и организации, системы, технологии, персоны:
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