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ESA Arianespace Ariane европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан Vulcain (ракетный двигатель)

ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель)


22.12.2016 Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6
19.06.2013 Европейскую ракету-носитель Ariane 5 модернизируют
24.06.2010 Отложен запуск Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS
24.05.2010 РН Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника
12.04.2010 Запуск Ariane-5 отложен из-за технических проблем
26.01.2010 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%
24.12.2009 Исполняется 30 лет первому пуску ракеты-носителя Ariane
05.10.2009 Ariane 5: успешный запуск
02.10.2009 Ariane 5 вывела на орбиту спутники COMSATBw-1 и AMAZONAS-2
03.09.2009 К МКС дрейфуют фрагменты ракеты Ariane 5
14.05.2009 Произведен успешный запуск РН Ariane 5
13.02.2009 С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту
22.12.2008 РН Ariane 5 вывела на на орбиту два спутника связи
15.08.2008 Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
30.06.2008 Твердотопливный ускоритель Ariane 5: успешное огневое испытание
15.11.2007 Сегодня Ariane-5 вывела спутники на орбиту
13.11.2007 Снова отложен запуск Ariane-5
08.10.2007 Ariane 5 вывела на орбиту 2 спутника
27.06.2007 EADS произведет 35 Ariane 5 ECA
18.06.2007 ESA включается в строительство JWST
10.05.2007 Ariane 5: очередной успешный пуск
12.03.2007 Ракета-носитель Ariane-5: успешный старт
19.02.2007 ESA наращивает производство тяжелых ракет-носителей
11.12.2006 Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника
11.12.2006 Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника
16.10.2006 Евроракета Ariane: успешный старт
16.10.2006 Евроракета Ariane: успешный старт
14.08.2006 Ariane 5: успешный запуск
14.08.2006 Ariane 5: успешный запуск
29.05.2006 Ariane 5 поставила новый рекорд
29.05.2006 Ariane 5 поставила новый рекорд
17.11.2005 Arianespace вывел в космос два новых спутника
14.11.2005 Старт Ariane-5 отложен по техническим причинам
14.02.2005 Европа все ближе к лидерству в космосе
14.02.2005 Европа все ближе к лидерству в космосе
07.10.2003 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану
07.10.2003 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану
20.06.2003 Arianespace продал 30 ракетоносителей Ariane-5
14.02.2003 Запуск Ariane-4 откладывается третий день подряд
15.12.2002 Телекоммуникационные спутники Hot Bird 7 и Stentor разрушились в результате взрыва ракеты Ariane-5ECA

Публикаций - 149, упоминаний - 239

ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Eutelsat 151 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
ТелеСвязь 20 4
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 4
SES Networks 79 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 113 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 3
NTT DoCoMo 1132 3
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 180 3
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 80 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 3
Элемент ГК - Elementec 25 3
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 2
Orbcomm 13 2
Hispasat 14 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 2
Qualcomm Technologies 1692 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Цифровые активы 76 1
OneWeb Satellites 4 1
KT Corporation - Korea Telecom 211 1
GM - Hughes - DirecTV 117 1
Diamond Communications 58 1
Hughes 113 1
Bharti Airtel 59 1
Thales Group 115 1
Elisa 31 1
Proton Technologies AG 32 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 1
Орбита 277 1
123 солюшнс 616 1
МТС - Кубань GSM 115 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Verizon Communications 916 1
Новософт 19 1
Arianespace 85 53
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 34
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 17
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 17
Boeing 987 7
Airbus Defence and Space - EADS 171 7
Lockheed Martin 750 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 6
ЕКА Топливная компания 139 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 5
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 5
Точка 3765 5
Airbus Group - Airbus Industries 221 4
Carl Zeiss 298 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Самолёт ГК 1649 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 2
Россети Ленэнерго 2327 1
Резонанс НПП 341 1
EADS SPACE Transportation 8 1
Новый век 26 1
SoftBank Group 246 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 1
Восточный Банк 279 1
Банк Зенит 285 1
Газпром ПАО 1144 1
Airbus Safran Launchers 1 1
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
Ball Aerospace & Technologies 46 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 20
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 10
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 8
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1071 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 106 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 30 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 1
Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 1
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