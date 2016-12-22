Индексная книга CNews*
ESA Arianespace Ariane европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан Vulcain (ракетный двигатель)
Публикаций - 149, упоминаний - 239
ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахманов Максим 47 4
|Перминов Анатолий 130 4
|Гагарин Юрий 77 2
|Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 2
|Griffin Michael - Гриффин Майкл 16 2
|Путин Владимир 2696 1
|Козлов Дмитрий 22 1
|Рогозин Дмитрий 93 1
|Кайгородов Михаил 4 1
|Кораблев Олег 2 1
|Орловский Виктор 344 1
|Королев Сергей 38 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Кузнецов Александр 92 1
|Маленченко Юрий 58 1
|Коптев Юрий 27 1
|Андронов Алексей 27 1
|Шубский Кирилл 1 1
|Остапенко Олег 6 1
|Репин Николай 18 1
|Кузнецов Сергей 144 1
|500 Startups 14224 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
|In-Stat/MDR 64 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.