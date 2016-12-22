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ESA Arianespace Ariane европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан Vulcain (ракетный двигатель)

ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель)

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22.12.2016 Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6

s Safran Launchers, основным промышленным подрядчиком в проекте по созданию ракеты нового поколения Ariane 6, осуществляемом Европейским космическим агентством. Как рассказали CNews в компании,
19.06.2013 Европейскую ракету-носитель Ariane 5 модернизируют

запланирован на 2017 год. Также продолжатся работы по разработке ракеты-носителя нового поколения - Ariane 6, ее первый запуск запланирован на в 2021-2022 годы. В настоящее время европейский аэ
24.06.2010 Отложен запуск Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS

Как сообщает пресс-служба Arianespace, отложен запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS. Назначенный на 23 июня 2010 года с косм
24.05.2010 РН Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника

а в 02:01 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5, которая успешно вывела на орбиту спутники ASTRA 3B и COMSATBw-2. Это был 50-й старт
12.04.2010 Запуск Ariane-5 отложен из-за технических проблем

апланированный на 9 апреля 2010 года с космодрома Куру во Французской Гвиане запуск ракеты-носителя Ariane-5 с двумя спутниками отложен из-за обнаруженной неисправности ракеты. Новая дата старт
26.01.2010 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%

ейским космическим агентством (ЕКА). «Ariane 5 ME с увеличенной грузоподъемностью и разрабатываемая Ariane 6 позволят нам принимать участие во всех будущих проектах в этой сфере в Европе», - от
24.12.2009 Исполняется 30 лет первому пуску ракеты-носителя Ariane

Как сообщает пресс-служба ESA, первый испытательный пуск европейской ракеты-носителя Ariane с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 24 декабря 1979 года. За прошедшие 30 лет ракетами семейства Ariane состоялись запуски в космос важнейших миссий Европейского кос
05.10.2009 Ariane 5: успешный запуск

Ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая 1 октября 2009 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно в
02.10.2009 Ariane 5 вывела на орбиту спутники COMSATBw-1 и AMAZONAS-2

Европейский аэрокосмический концерн Arianespace 2 октября в 01:59 по московскому времени запустил с экваториального космодрома Куру во Французской Гвиане ракету-носитель Ariane 5 со спутниками COMSATBw-1 и AMAZONAS-2, сообщает пресс-служба Arianespace. Спутник связи COMSATBw-1 создан для Минобороны Германии европейской компанией Thales Alenia Space и EADS Astri
03.09.2009 К МКС дрейфуют фрагменты ракеты Ariane 5

й станции (МКС) может потребоваться корректировка ее орбиты, чтобы не допустить столкновения с космическим мусором - дрейфующими по направлению к орбитальному комплексу фрагментами европейской ракеты Ariane 5, запущенной три года назад, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В настоящее время специалисты NASA продолжают анализировать траекторию массивного куска ракеты и не исключают,

14.05.2009 Произведен успешный запуск РН Ariane 5

московскому времени с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5 с космическими обсерваториями Planck и Herschel на борту, сообщает ESA. Запуск микро
13.02.2009 С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Франция осуществила запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана). Ракета вывела на орбиту 2 спутника французск
22.12.2008 РН Ariane 5 вывела на на орбиту два спутника связи

в ночь на воскресенье успешно вывел на орбиту два новых телекоммуникационных спутника. Пуск ракеты Ariane 5 прошел с общеевропейского космодрома во Французской Гвиане. Спустя 27 минут после ст
15.08.2008 Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника

Как сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си, ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту первый спутник, полностью сконструированный японскими специ
30.06.2008 Твердотопливный ускоритель Ariane 5: успешное огневое испытание

08 года было осуществлено успешное статическое огневое испытание твердотопливного ускорителя для РН Ariane 5 ("Ариан-5"). Оно проводилось в рамках программы ARTA (Ariane 5 Research and T
15.11.2007 Сегодня Ariane-5 вывела спутники на орбиту

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, французская ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту британский военный спутник и бразильский спутник связи. Запуск ракеты-носителя был произведен сегодня в 1 час 06 мин. по московскому времени с космодрома Куру. Спустя

13.11.2007 Снова отложен запуск Ariane-5

х неполадок компания ArianEspace в понедельник решила на неопределенный срок отложить запуск ракеты Ariane-5, который должен был состояться вечером 12 октября. Запуск Ariane-5 первоначал
08.10.2007 Ariane 5 вывела на орбиту 2 спутника

По информации компании Ariane Espace, ракета-носитель Ariane 5 GS, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане 5 октября 2007 года, успешн
27.06.2007 EADS произведет 35 Ariane 5 ECA

нагрузки с космодрома Куру, заказала компании EADS Astrium производство 35 тяжелых ракет-носителей Ariane 5 ECA. По мнению экспертов, стоимость заказа может составить €3,5 млрд. Помимо европей
10.05.2007 Ariane 5: очередной успешный пуск

Ракета-носитель Европейского космического агентства ESA Ariane 5 в ходе очередного, 32 пуска, произведенного 5 мая 2007 года в 0 часов 29 минут по мо
12.03.2007 Ракета-носитель Ariane-5: успешный старт

Ракета-носитель Ariane-5, стартовавшая 11 марта 2007 года с космодрома Куру, успешно вывела на геостационарную орбиту британский спутник Skynet 5A и индийский Insat 4B. Ранее намеченный старт был перенесен из-
11.12.2006 Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 ECA, стартовавшая 8 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела

11.12.2006 Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 ECA, стартовавшая 8 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела

16.10.2006 Евроракета Ariane: успешный старт

13 октября ракета Ariane 5 ECA, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиты

16.10.2006 Евроракета Ariane: успешный старт

13 октября ракета Ariane 5 ECA, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиты

14.08.2006 Ariane 5: успешный запуск

Тяжелая европейская ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая в пятницу, 11 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешн
14.08.2006 Ariane 5: успешный запуск

Тяжелая европейская ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая в пятницу, 11 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешн
29.05.2006 Ariane 5 поставила новый рекорд

Ракета-носитель Европейского космического агентства ESA Ariane 5, стартовавшая в субботу, 27 мая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно выв
29.05.2006 Ariane 5 поставила новый рекорд

Ракета-носитель Европейского космического агентства ESA Ariane 5, стартовавшая в субботу, 27 мая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно выв
14.11.2005 Старт Ariane-5 отложен по техническим причинам

Старт Ariane-5 ECA с двумя спутниками телекоммуникационной связи, который был отложен в субботу ноч
14.02.2005 Европа все ближе к лидерству в космосе

космодрома Куру во Французской Гвиане осуществлен успешный запуск модифицированной ракеты-носителя Ariane 5 ECA, которая вывела в космос телекоммуникационный спутник XTAR-EUR и научно-исследов
14.02.2005 Реванш Ariane-5: два спутника выведены на орбиту

В субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане произведен запуск ракеты-носителя «Ариан-5 ЕКА», способной нести полезную нагрузку весом до 10 тонн. Это первый запуск ракеты-но
14.02.2005 Европа все ближе к лидерству в космосе

космодрома Куру во Французской Гвиане осуществлен успешный запуск модифицированной ракеты-носителя Ariane 5 ECA, которая вывела в космос телекоммуникационный спутник XTAR-EUR и научно-исследов
07.10.2003 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану

ительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. Участники проекта ожидают, что «переезд» "Союза" на космодром в Куру расширит число
07.10.2003 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану

ительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. Участники проекта ожидают, что «переезд» "Союза" на космодром в Куру расширит число
20.06.2003 Arianespace продал 30 ракетоносителей Ariane-5

Европейское космическое агентство Arianespace подписало сегодня контракт на оптовую поставку 30 ракет Ariane-5 организации EADS Space Transportation. Общая сумма сделки оценивается в $3 млрд. Подразделение European Aeronautic Defense and Space Co. (EADS) Space Transportation является в настояще
14.02.2003 Запуск Ariane-4 откладывается третий день подряд

анируемый запуск ракеты – последняя миссия этого типа ракеты-носителя, ему на смену выпущена ракета Ariane-5. Источник: по материалам сайта Arianespace
15.12.2002 Телекоммуникационные спутники Hot Bird 7 и Stentor разрушились в результате взрыва ракеты Ariane-5ECA

декабря 2002 года с Европейского космического центра в Куру (французская Гвиана) взорвалась ракета Ariane-5, на борту которой находились спутники связи Hot Bird 7 и Stentor. После взрыва их об
15.12.2002 Европейская космическая программа находится под угрозой

Ключевой элемент Европейской космической программы, модернизированная французская тяжелая ракета Ariane-5, второй раз подряд потерпела неудачу. Ее обломки и два суперсовременных спутника упа
15.12.2002 Европейская космическая программа находится под угрозой

Ключевой элемент Европейской космической программы, модернизированная французская тяжелая ракета Ariane-5, второй раз подряд потерпела неудачу. Ее обломки и два суперсовременных спутника упа

Публикаций - 178, упоминаний - 287

ESA и организации, системы, технологии, персоны:

SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 7
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 7
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
ТелеСвязь 29 6
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 4
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 3
Thaicom - Shin Satellite Plc 8 3
Türk Telekom - Türksat Satellite Communications Cable TV and Operations Incorporated - Turksat - EurasiaSat 17 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 3
Orbcomm 14 2
Hispasat 18 2
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 2
Swedish Space Corporation - SSC - Шведская космическая корпорация 8 2
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 2
Starsem - Старсем 20 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
Dassault Systemes 235 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Thales Group 143 2
Kometa - Комета 160 2
МТС - Кубань GSM 118 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 1
Elbit Systems 25 1
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 13 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Novosoft - Новософт 49 1
Loral Space & Communications 32 1
Arianespace 87 57
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 50
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 21
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 20
Boeing 1031 10
Lockheed Martin 777 10
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 10
ЕКА Топливная компания 148 8
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 7
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 5
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Carl Zeiss AG 307 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
Новый век 27 2
CASC - CGWIC - China Great Wall Industry Corporation 4 2
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Россети Ленэнерго 1699 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
ILS - International Launch Services 61 1
Airbus EADS SPACE Transportation 8 1
101Hotels.com 456 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Bharti Enterprises Group 57 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
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Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
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Газпром ПАО 1493 1
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 4
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РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 102
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 16
Космодром Байконур 1072 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 9
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 8
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 8
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 7
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 7
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 15 6
ESA SMART-1 - Смарт-1 33 6
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 6
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 5
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 5
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 5
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 5
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 14 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 5
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 4
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 4
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 4
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 3
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 3
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 3
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 3
ESA ATV - ESA Automated Transfer Vehicle 5 3
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 3
NASA Deep Space Network 26 2
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 2
VNPT VinaSat 7 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 2
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 9 2
ESA Solar Orbiter 11 2
ESA BepiColombo 12 2
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 2
Boeing 601 - BSS-601 - коммерческая космическая платформа для телекоммуникационных спутников 6 2
Dordain Jean-Jacques - Дорден Жан-Жак 15 4
Перминов Анатолий 131 4
Рахманов Максим 47 4
Le Gall Jean-Yves - Легаль Жан-Ив 3 3
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 2
Covault Craig - Ковальт Крэг 6 2
Levey Stuart - Левей Стюарт 2 2
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 8 2
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 2
Smoot George - Смут Джордж 4 2
Schwehm Gerhard - Швем Герхард 3 2
Mather John - Мазер Джон 4 2
Гагарин Юрий 98 2
Шубский Кирилл 1 1
Остапенко Олег 7 1
Lu Edward - Лу Эдвард 19 1
Shinawatra Thaksin - Шинаватра Таксин 6 1
Balkhyour Khalid - Балкхиор Халид 1 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 1
Fillon François - Фийон Франсуа 6 1
Путин Владимир 3454 1
Орловский Виктор 408 1
Козлов Дмитрий 25 1
Кузнецов Сергей 163 1
Кузнецов Александр 162 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Кайгородов Михаил 5 1
Кораблев Олег 2 1
Королев Сергей 47 1
Шалманов Сергей 202 1
Маленченко Юрий 58 1
Коптев Юрий 30 1
Андронов Алексей 28 1
Репин Николай 18 1
Европа 24964 115
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 90
Земля - планета Солнечной системы 10865 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 54
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Франция - Французская Республика 8177 42
Япония 13807 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 22
Индия - Bharat 5870 20
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Солнечная система - Solar system 2569 12
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Ближний Восток 3154 11
Испания - Королевство 3840 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Нидерланды 3746 8
Бельгия - Королевство 1192 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Швеция - Королевство 3782 6
Америка Южная 884 6
Канада 5082 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 6
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Украина 7928 4
Нигерия - Федеративная Республика 339 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Америка - Американский регион 2206 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 10
Экватор - Equator 206 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 5
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 2
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NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
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Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
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Roem.ru - Роем.ру 49 1
Ananova 250 1
Euronews - телеканал 52 1
Flight Global 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
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GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
Météo-France - Метео-Франс 6 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Фарнборо - Международный авиасалон 28 2
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
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Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
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