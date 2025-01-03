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Boeing Defense, Space & Security BDS Boeing Missile Defense Systems Boeing Space and Communications Boeing Commercial Space



03.01.2025 Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin 1
23.04.2010 X-37B OTV и новая геоцентрическая политика США 1
07.06.2008 Boeing: испытан тактический лазер нового типа 1
16.01.2008 В этом году запланировано пять морских стартов ракеты "Зенит-3SL" 1
17.07.2007 Заработала боевая адаптивная оптика 1
08.08.2006 Лазерные "зайчики": предвестники эпохи глобальной диктатуры 1
08.08.2006 Лазерные "зайчики": предвестники эпохи глобальной диктатуры 1
30.05.2003 10 июня будет запущен второй спутник Thuraya 1
25.03.2002 Boeing планирует одновременный запуск двух спутников cвязи 1
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике 1
21.03.2002 Boeing приступил к разработке спутников системы GPS нового поколения 1
01.03.2002 Boeing Space & Communications сократит штат 1
27.11.2001 Запущен спутник DirecTV-4S для трансляции цифрового спутникового телевидения 1
24.03.2000 Sea Launch опубликовала первые результаты расследования причины падения своего спутника связи 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Boeing Defense, Space & Security и организации, системы, технологии, персоны:

Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 72 3
GM - Hughes - DirecTV 118 2
Intel Corporation 12197 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
МегаФон 8805 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Cisco Systems 5114 1
Toshiba Corporation 2927 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 57 1
Сонет 169 1
Lenovo Motorola 3501 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Globalstar - Глобалстар 181 1
Пентаком 7 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Vodafone Group 1370 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
Hughes 111 1
Webmoney 542 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 1
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 1
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 97 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 1
PanAmSat Holding 33 1
Космос ТВ 44 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 1
Hispasat 14 1
Boeing 1009 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 3
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 3
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 9 2
Lockheed Martin 756 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
Автокард холдинг 21 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Walt Disney Company 622 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
101Hotels.com 456 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 104 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 5
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 672 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 82 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - National Security Space Launch (NSSL) - Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV 13 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 2
Boeing 601 - BSS-601 - коммерческая космическая платформа для телекоммуникационных спутников 6 2
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
ULA - Atlas - одноразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства «Атлас» 3 1
Ковалев Андрей 28 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Chambers John - Чемберс Джон 121 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Muilenburg Dennis - Мюленбург Деннис 1 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Гусь Владимир 3 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
США - Калифорния 4625 3
Норвегия - Королевство 1804 3
Украина 7608 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Япония 13282 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Америка - Американский регион 2160 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
США - Нью-Мексико 247 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Нидерланды 3517 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Индия - Bharat 5432 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Ближний Восток 2943 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Европа 21767 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Индийский океан 158 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Индонезия - Республика 956 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 153 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 49 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 2
Экватор - Equator 202 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 97 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Английский язык 6634 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 4
Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Bloomberg 1286 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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