Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin

Китай решил запретить поставки так называемых товаров двойного назначения 28 компаниям из США. Мера распространяется на экспорт, который может быть использован как в гражданских, так и в военных целях. Запрет направлен на защиту национальной безопасности и интересов. В число попавших в список компаний и организаций входит оборонный гигант Lockheed Martin и ряд других крупных компаний.

Ответные китайские ограничения

Китай ввел экспортные ограничения для подразделений Lockheed Martin и еще 27 оборонных компаний из Соединенных Штатов, пишет издание South China Morning Post (SCMP). При этом десять компаний попали в список ненадежных организаций в связи с тем, что они связаны с продажей оружия Тайваню.

«В соответствии с Законом Китайской Народной Республики (КНР) об экспортном контроле и Положениями об экспортном контроле за товарами двойного назначения, а также в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также выполнения международных обязательств в сфере нераспространения, китайская сторона приняла решение включить 28 американских компаний в список экспортного контроля», - говорится на сайте Министерства коммерции КНР.

Согласно решению, с 2 января 2025 г. экспорт китайских товаров двойного назначения для указанных компаний будет запрещен без специального разрешения Министерства коммерции КНР. Под запрет попали компании General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defence.

Unsplash - Valentin Petkov Китай ввел ограничения против 28 компаний из США

По информации SCMP, оборонные и аэрокосмические компании также были включены в санкционный список, объявленный Министерством иностранных дел (МИД) КНР в ответ на продолжающиеся поставки оружия Соединенных Штатов Тайваню. По словам издания, Пекин предпринял такие меры с целью поддержания национальной безопасности.

По данным ведомства, также в список ненадежных организаций вошли пять дочерних компаний Lockheed Martin, три компании General Dynamics, Raytheon Missile Systems и совместное предприятие Lockheed Martin и Raytheon. По данным МИД Китая, руководству указанных компаний также был запрещен въезд в КНР.

Последние действия против американских корпораций были предприняты всего через шесть дней после того, как семь других компаний подверглись аналогичным санкциям. Среди них была дочерняя компания Boeing Defense под названием Insitu. В декабре 2024 г. CNews также информировал о том, как Китай запретил поставки в США нескольких минералов и металлов двойного назначения, используемых в производстве полупроводников и в военных целях.

Санкции от США

Санкционная война между США и Китаем продолжается не первый год, однако в последнее время оба государства все чаще ужесточают обоюдные ограничения.

Как ранее CNews писал, первый этап экспортных ограничений при Джо Байдене (Joe Biden) был еще в 2023 г., тогда были введены экспортные ограничения Соединенными Штатами в отношении Китая. На то время ограничения запрещали продажу в Китай ускорителей вычислений Nvidia H800 и A800, разработанных специально для обхода предшествующего запрета на экспорт чипов для искусственного интеллекта (ИИ). На то время аналитики Bloomberg сообщали о том, что американские власти рассматривают введение квот на поставки продвинутых чипов, используемых в работе ИИ-технологий, определенным странам по соображениям национальной безопасности.

В мае 2024 г. были введены новые тарифы на китайские товары на сумму более $18 млрд. Президент Байден заявил, что эти меры противодействуют несправедливой торговой практике Китая, акцентируя внимание на отраслях, где США усиливают внутреннее производство. Пошлины на электромобили увеличены с 25% до 100%, на полупроводники – с 25% до 50%, на солнечные панели – до 50%, на медицинские шприцы – до 50%, на литий-ионные батареи – с 7,5% до 25%, на графит и постоянные магниты – до 25% в ближайшие два года, а на редкоземельные минералы введены на уровне 25%. Хоть санкции и были объявлены, но китайский экспорт литий-ионных аккумуляторов в США достиг рекордного уровня в $1,9 млрд в ноябре 2024 г, поскольку компании поспешили закупить продукцию до того, как американское правительство отменит налоговые льготы.

В июле 2024 г. американская администрация объявила о новых пошлинах на китайскую сталь и алюминий, привезенных в США через Мексику. Согласно новым правилам, если сталь, поступающая в Соединенные Штаты из Мексики, не будет выплавлена и разлита в этой стране, то на нее будет наложена пошлина в размере 25%. Алюминиевая же продукция из Мексики не должна содержать первичный алюминий, выплавленный в Китае, России, Белоруссии или Иране. В противном случае она будет облагаться пошлиной в 10%. В целом новые пошлины можно рассматривать больше не как экономическую меру, а как политической инструмент, которым пользуются в Белом доме накануне выборов, говорили эксперты Bloomberg.

Уже в ноябре 2024 г. CNews писал, что администрация действующего Президента США Джо Байдена намерена ввести экспортные ограничения против еще 200 китайских производителей чипов. Согласно новым правилам, большинству американских поставщиков будет запрещено торговать с попавшими под санкции компаниями.