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Lockheed Martin

Lockheed Martin

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.02.2025 Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

сследование Hudson Rock показывает, что десятки сотрудников крупнейших военных подрядчиков, включая Lockheed Martin, Boeing и Honeywell, а также военнослужащие армии и флота США оказались зараж
03.01.2025 Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin

Ответные китайские ограничения Китай ввел экспортные ограничения для подразделений Lockheed Martin и еще 27 оборонных компаний из Соединенных Штатов, пишет издание South China

25.01.2024 Поставки новейших американских истребителей F-35 срываются из-за «кривого» софта

«Плохой» софт мешает Lockheed Martin поставлять новые F-35 Lockheed Martin срывает сроки поставок модернизи
10.08.2022 Хакеры уничтожили данные производителя систем залпового огня HIMARS

российских хакеров Хакеры группировки Killnet атаковали американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin. Как заявили сами хактивисты, они взломали системы авторизации для сотруднико
11.01.2022 Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I

Cisco, Lockheed Martin и Amazon установят свои технологии на принадлежащем NASA космическом корабле

13.04.2020 Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky

Одна утечка, масса пострадавших Операторы шифровальщика DoppelPaymer выложили в Сеть конфиденциальные данные, принадлежавшие нескольким крупнейшим аэрокосмическим и военным корпорациям США, - Lockheed-Martin, SpaceX, Boeing. Утечка также затронула другие компании, в частности Tesla, Honeywell, Blue Origin, Sikorsky, Joe Gibbs Racing, а кроме них Университет штата Колорадо, Инженерны
02.10.2017 Крупнейшие компании будут сотрудничать в марсианском проекте

Компания Lockheed Martin, которая разрабатывает производит аэрокосмические системы, представила собств
16.10.2014 Lockheed Martin готовит переворот в энергетике

 Компания Lockheed Martin впервые раскрыла подробности своего проекта T4 по созданию компактного и мощн
26.04.2013 DARPA готовит "всевидящий" лазерный радар

Компании DRS и Lockheed Martin присоединились к программе DARPA LRT, которая направлена на разработку новых

11.01.2013 Боевой лазер ADAM разобрался с ракетой

Компания Lockheed Martin продемонстрировала использование высокоэнергетического лазера ADAM для уничто
31.07.2012 Секретный БПЛА оказался новым палубником

те появился спутниковый снимок загадочного беспилотного самолета, припаркованного у завода компании Lockheed Martin. Высказывались мнения, что это знаменитый RQ-170 Sentinel, аналогичный тому,

14.03.2012 "Космический забор" взял под контроль всю мелочь на орбите

Компания Lockheed Martin запустила прототип радара Space Fence, предназначенного для отслеживания косм
25.11.2011 Универсальный самолет: контролер и спасатель

Компания Lockheed Martin продемонстрировала возможности своей системы воздушного наблюдения в ходе евр
28.10.2011 Какой будет летающая машина? Два варианта

отка летающей машины-трансформера DARPA TX вошла во вторую фазу: выбраны два проекта компаний AAI и Lockheed Martin, один из которых будет воплощен в металле к 2015 году. Боевой транспорт TX -

03.06.2011 Хакерская атака на Lockheed Martin может быть связана с утечкой данных RSA

своих клиентов, среди которых один из крупнейших в мире поставщиков военной техники и оборудования Lockheed Martin, через два месяца после хакерского взлома сетей RSA и утечки конфиденциальной
27.01.2011 Космические системы будут собирать в виртуальной лаборатории

Компания Lockheed Martin запускает передовую технологию виртуального моделирования объектов. Новая лаб
20.12.2010 Лазерная снайперская система бьет без промаха

вая высокую точность стрельбы в условиях, требующих быстрых действий. В 2008 году DARPA подписало с Lockheed Martin 18-месячный контракт стоимостью 9,7 млн долл. на разработку прототипа One Sho
26.11.2010 Американцы планируют отправиться к обратной стороне Луны

ициально отказалось от своих планов в ближайшее время отправить людей на поверхность Луны, компания Lockheed Martin предлагает направить пилотируемую миссию на стационарную орбиту к обратной ст
08.10.2010 Налоговики заплатят за ИТ-аутсорсинг больше запланированного

ия между государственным налоговым ведомством Australian Taxation Office (ATO) и поставщиком в лице Lockheed Martin. Контракт, подписанный в июле текущего года на пять лет, предполагает поддерж
30.07.2010 Компания Lockheed Martin поставила первый серийный прицел для AC-130U Spectre

Компания Lockheed Martin поставила первый серийный прицельный комплекс AN/AAQ-39 для тяжёлого специали
24.06.2010 Компания Lockheed Martin завершила строительство виртуального тактического полигона

Компания Lockheed Martin завершила строительство виртуального тактического полигона JBC-P (Joint Battle Command Platform). Виртуальный тактический полигон расположен в городе Орландо, штат Флорида. Позв
22.06.2010 Lockheed Martin: успешное испытание планирующей авиабомбы Scorpion

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 17 июня 2010 года на полигоне "Юма" в штате Аризона прошло успешное испытание планирующей авиабомбы Scorpion. Бомба была выпущена из стандартного пускового контейнера с самолёт
07.06.2010 Lockheed Martin и университет Мэриленда: стратегическое партнёрство

Корпорация Lockheed Martin и университет Мэриленда заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Пр
02.06.2010 Lockheed Martin приступает к разработке нового поколения композитов

Как сообщает пресс-служба корпорации Lockheed Martin, дочерняя компания Applied NanoStructured Solutions (ANS) заключила с компанией Owens Corning соглашение о совместной разработке и коммерциализации высокопрочных материалов на о
31.05.2010 Продукт Lockheed Martin обеспечит агрегацию передаваемой SDO информации

Компания Lockheed Martin разработала программную среду, позволяющую агрегировать передаваемую космической обсерваторией SDO (Solar Dynamics Observatory) информацию и обеспечивать доступ к ней. Система H
28.05.2010 Lockheed Martin расширяет производство ракет PAC-3 в Арканзасе

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed martin, 26 мая 2010 года состоялась церемония открытия нового производственного корпуса площадью 6700 квадратных метров на предприятии по производству ракет PAC-3 в г. Камден, штат Арк
25.05.2010 Lockheed Martin передал ВВС США первый AEHF-спутник

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, ВВС США передан первый спутник связи AEHF (Advanced Extremely High Frequency). Его запуск планируется осуществить ракетой-носителем Atlas V 30 июля 2010 года. Один AEHF-спутник
12.05.2010 Второй спутник связи для Вьетнама снова построит Lockheed Martin

Компания Lockheed Martin объявила о заключении контракта на создание геостационарного спутника связи д
28.04.2010 Lockheed Martin поставила Пентагону 10 тыс. ракет GMLRS

27 апреля 2010 года компания Lockheed Martin поставила Пентагону десятитысячную управляемую ракету для систем залпового огня GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Сообщается, что показатель надёжности ракет данного
22.04.2010 Lockheed Martin обеспечит боеготовность батарей THAAD

Компания Lockheed Martin объявила о получении контракта, предусматривающего обеспечение развёртывания

13.04.2010 Lockheed Martin поставила ВВС США тысячную КР JASSM

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 апреля 2010 года ВВС США была передана тысячная крылатая ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Производство ракет было развёрнуто семь лет назад. Крылатые ра
08.04.2010 F-35 со штатным комплектом бортовой радиоэлектроники совершил первый полёт

Компания Lockheed Martin объявила об успешном проведении 7 апреля 2010 года первого полёта истребителя
05.04.2010 Космической метеорологии исполнилось полвека

Как сообщает Lockheed Martin, 1 апреля 2010 года исполнилось полвека с момента запуска в США первого в мир
17.03.2010 Lockheed Martin продолжит производство систем Symphony

Компания Lockheed Martin получила контракт ВМС США начальной стоимостью $40,8 млн., предусматривающий расширение производства систем Symphony для подавления самодельных радиоуправляемых взрывных устройс
15.03.2010 Видеоразведка: по следам публикаций R&D.CNews

заинтересовал экспертов портала Исследования и разработки – R&D.CNews. 15 марта 2010 года компания Lockheed Martin объявила об успешном завершении и передаче заказчику – объединённому командов
15.03.2010 Lockheed Martin: новый контракт на M-TADS/PNVS

Компания Lockheed Martin получила контракт центра обеспечения ВВС США в Аризоне (ASC, Arizona Support Center) на техническое обслуживание и поддержание регламентного состояния обычных (TADS/PNVS) и моде
11.03.2010 GeoEye-2 будет строить Lockheed Martin

ном выборе генерального подрядчика, которому предстоит создать спутник GeoEye-2. Им станет компания Lockheed Martin - ведущий американский производитель космических платформ и систем различного
30.12.2009 Lockheed Martin поставит Египту 24 истребителя F-16 на сумму $3,2 млрд.

Американская авиастроительная компания Lockheed Martin поставит Египту 24 истребителя F-16. Соглашение о поставке истребителей на су
19.11.2009 Первый конвейерный F-35 поднялся в воздух

16 ноября 2009 года на аэродроме Lockheed Martin в г. Форт Уорт, штат Техас, впервые поднялся в воздух модернизированный (AF-1
05.11.2009 Lockheed Martin получил контракт на поддержку сетей Пентагона

Компания Lockheed Martin получила контракт в размере $292,7 млн., предусматривающий полную и комплексную поддержку всех сетей связи Пентагона и органов федеральной власти США, включая обеспечение их без

Публикаций - 777, упоминаний - 990

Lockheed Martin и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 45
Microsoft Corporation 25775 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
BAE Systems 179 18
Cisco Systems 5372 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Intel Corporation 12811 13
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 13
Dell EMC 5180 12
Oracle Corporation 7074 11
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
AT&T Inc 1726 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 10
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 10
Google LLC 12690 10
Patriot Memory 80 9
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 9
HP Inc. 5883 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 9
Thales Group 143 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Honeywell 309 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 7
SAP SE 5601 7
Apple Inc 13156 7
Accenture plc 719 7
TRW 29 6
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 6
HP EDS - Electronic Data Systems 239 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
CSC - Corporation 72 5
Google - Keyhole 34 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 5
Boeing 1031 130
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 45
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 24
ILS - International Launch Services 61 23
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 14
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 14
Arianespace 87 13
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 10
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 9
Merrill Lynch 454 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 9
General Dynamics 60 8
BMW Group 482 8
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 7
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 6
eBay Inc 1640 6
Ford 435 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 5
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 5
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 5
UPS 216 5
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
Airbus Group - Airbus Industries 249 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 5
Ball Aerospace & Technologies 49 5
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
International Paper 27 4
Saab AB - Saab Automobile AB 44 4
Lilly - Eli Lilly and Company 30 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 138
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 137
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 74
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 68
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 41
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 31
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 26
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 19
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 17
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 13
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 10
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 9
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 8
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 7
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 7
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 7
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 6
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 6
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 4
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
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Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 67
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Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 112
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 62
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 49
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 39
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 23
Lockheed Martin - GPS Block 39 23
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 19
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 17
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 16
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 16
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
Космодром Байконур 1072 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 13
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 11
Lockheed Martin - JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile 15 11
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 21 11
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 10
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 10
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 10
Microsoft Windows 16882 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Lockheed Martin - HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System 12 9
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 9
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 8
Acer Predator 224 8
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 7
GeoEye IKONOS 127 7
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 7
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 7
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 7
Linux OS 11533 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 7
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 6
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 6
Lockheed Martin - DAGR 9 6
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 6
Telesat - Anik - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 21 6
Путин Владимир 3454 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Beesley Jon - Бизли Йон 6 6
Bush George - Буш Джордж 336 6
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Левкевич Михаил 59 3
Гулькин Павел 14 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 3
Бендин Сергей 10 3
Сикорский Игорь 6 3
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 3
Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 3
Marshall Matt 4 3
Le Gall Jean-Yves - Легаль Жан-Ив 3 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Циолковский Константин 47 3
Гагарин Юрий 98 3
Королев Сергей 47 3
Попова Мария 141 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Филатов Валерий 9 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Бедеров Игорь 103 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Петров Борис 3 2
Терешкова Валентина 4 2
Сикорский Радослав 4 2
Covault Craig - Ковальт Крэг 6 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Murphy Patrick - Мерфи Патрик 3 2
Lydon-Rogers Jean - Джин Лидон-Роджерс 2 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Karas John - Карас Джон 2 2
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Dwyer Tony - Дуайер Тони 6 2
Benson Jim - Бенсон Джим 12 2
Gavrils Ted - Гаврилс Тэд 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 420
Россия - РФ - Российская федерация 166168 142
Земля - планета Солнечной системы 10865 103
Европа 24964 54
США - Калифорния 4829 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 38
США - Техас 1048 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
Япония 13807 32
Канада 5082 28
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 27
Германия - Федеративная Республика 13221 26
США - Флорида 786 26
США - Нью-Мексико 249 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 23
Франция - Французская Республика 8177 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 21
Норвегия - Королевство 1858 19
Ирак - Республика 709 18
Индия - Bharat 5870 17
Израиль 2856 17
США - Колумбия - Вашингтон 1487 17
Швеция - Королевство 3782 16
США - Аляска 246 15
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 14
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Ближний Восток 3154 14
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 13
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США - Колорадо 385 13
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Казахстан - Республика 6048 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 225
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 174
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 30
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