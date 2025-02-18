Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером сследование Hudson Rock показывает, что десятки сотрудников крупнейших военных подрядчиков, включая Lockheed Martin, Boeing и Honeywell, а также военнослужащие армии и флота США оказались зараж

Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin Ответные китайские ограничения Китай ввел экспортные ограничения для подразделений Lockheed Martin и еще 27 оборонных компаний из Соединенных Штатов, пишет издание South China

Поставки новейших американских истребителей F-35 срываются из-за «кривого» софта «Плохой» софт мешает Lockheed Martin поставлять новые F-35 Lockheed Martin срывает сроки поставок модернизи

Хакеры уничтожили данные производителя систем залпового огня HIMARS российских хакеров Хакеры группировки Killnet атаковали американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin. Как заявили сами хактивисты, они взломали системы авторизации для сотруднико

Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I Cisco, Lockheed Martin и Amazon установят свои технологии на принадлежащем NASA космическом корабле

Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky Одна утечка, масса пострадавших Операторы шифровальщика DoppelPaymer выложили в Сеть конфиденциальные данные, принадлежавшие нескольким крупнейшим аэрокосмическим и военным корпорациям США, - Lockheed-Martin, SpaceX, Boeing. Утечка также затронула другие компании, в частности Tesla, Honeywell, Blue Origin, Sikorsky, Joe Gibbs Racing, а кроме них Университет штата Колорадо, Инженерны

Крупнейшие компании будут сотрудничать в марсианском проекте Компания Lockheed Martin, которая разрабатывает производит аэрокосмические системы, представила собств

Lockheed Martin готовит переворот в энергетике Компания Lockheed Martin впервые раскрыла подробности своего проекта T4 по созданию компактного и мощн

DARPA готовит "всевидящий" лазерный радар Компании DRS и Lockheed Martin присоединились к программе DARPA LRT, которая направлена на разработку новых

Боевой лазер ADAM разобрался с ракетой Компания Lockheed Martin продемонстрировала использование высокоэнергетического лазера ADAM для уничто

Секретный БПЛА оказался новым палубником те появился спутниковый снимок загадочного беспилотного самолета, припаркованного у завода компании Lockheed Martin. Высказывались мнения, что это знаменитый RQ-170 Sentinel, аналогичный тому,

"Космический забор" взял под контроль всю мелочь на орбите Компания Lockheed Martin запустила прототип радара Space Fence, предназначенного для отслеживания косм

Универсальный самолет: контролер и спасатель Компания Lockheed Martin продемонстрировала возможности своей системы воздушного наблюдения в ходе евр

Какой будет летающая машина? Два варианта отка летающей машины-трансформера DARPA TX вошла во вторую фазу: выбраны два проекта компаний AAI и Lockheed Martin, один из которых будет воплощен в металле к 2015 году. Боевой транспорт TX -

Хакерская атака на Lockheed Martin может быть связана с утечкой данных RSA своих клиентов, среди которых один из крупнейших в мире поставщиков военной техники и оборудования Lockheed Martin, через два месяца после хакерского взлома сетей RSA и утечки конфиденциальной

Космические системы будут собирать в виртуальной лаборатории Компания Lockheed Martin запускает передовую технологию виртуального моделирования объектов. Новая лаб

Лазерная снайперская система бьет без промаха вая высокую точность стрельбы в условиях, требующих быстрых действий. В 2008 году DARPA подписало с Lockheed Martin 18-месячный контракт стоимостью 9,7 млн долл. на разработку прототипа One Sho

Американцы планируют отправиться к обратной стороне Луны ициально отказалось от своих планов в ближайшее время отправить людей на поверхность Луны, компания Lockheed Martin предлагает направить пилотируемую миссию на стационарную орбиту к обратной ст

Налоговики заплатят за ИТ-аутсорсинг больше запланированного ия между государственным налоговым ведомством Australian Taxation Office (ATO) и поставщиком в лице Lockheed Martin. Контракт, подписанный в июле текущего года на пять лет, предполагает поддерж

Компания Lockheed Martin поставила первый серийный прицел для AC-130U Spectre Компания Lockheed Martin поставила первый серийный прицельный комплекс AN/AAQ-39 для тяжёлого специали

Компания Lockheed Martin завершила строительство виртуального тактического полигона Компания Lockheed Martin завершила строительство виртуального тактического полигона JBC-P (Joint Battle Command Platform). Виртуальный тактический полигон расположен в городе Орландо, штат Флорида. Позв

Lockheed Martin: успешное испытание планирующей авиабомбы Scorpion Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 17 июня 2010 года на полигоне "Юма" в штате Аризона прошло успешное испытание планирующей авиабомбы Scorpion. Бомба была выпущена из стандартного пускового контейнера с самолёт

Lockheed Martin и университет Мэриленда: стратегическое партнёрство Корпорация Lockheed Martin и университет Мэриленда заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Пр

Lockheed Martin приступает к разработке нового поколения композитов Как сообщает пресс-служба корпорации Lockheed Martin, дочерняя компания Applied NanoStructured Solutions (ANS) заключила с компанией Owens Corning соглашение о совместной разработке и коммерциализации высокопрочных материалов на о

Продукт Lockheed Martin обеспечит агрегацию передаваемой SDO информации Компания Lockheed Martin разработала программную среду, позволяющую агрегировать передаваемую космической обсерваторией SDO (Solar Dynamics Observatory) информацию и обеспечивать доступ к ней. Система H

Lockheed Martin расширяет производство ракет PAC-3 в Арканзасе Как сообщает пресс-служба компании Lockheed martin, 26 мая 2010 года состоялась церемония открытия нового производственного корпуса площадью 6700 квадратных метров на предприятии по производству ракет PAC-3 в г. Камден, штат Арк

Lockheed Martin передал ВВС США первый AEHF-спутник Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, ВВС США передан первый спутник связи AEHF (Advanced Extremely High Frequency). Его запуск планируется осуществить ракетой-носителем Atlas V 30 июля 2010 года. Один AEHF-спутник

Второй спутник связи для Вьетнама снова построит Lockheed Martin Компания Lockheed Martin объявила о заключении контракта на создание геостационарного спутника связи д

Lockheed Martin поставила Пентагону 10 тыс. ракет GMLRS 27 апреля 2010 года компания Lockheed Martin поставила Пентагону десятитысячную управляемую ракету для систем залпового огня GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Сообщается, что показатель надёжности ракет данного

Lockheed Martin обеспечит боеготовность батарей THAAD Компания Lockheed Martin объявила о получении контракта, предусматривающего обеспечение развёртывания

Lockheed Martin поставила ВВС США тысячную КР JASSM Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 апреля 2010 года ВВС США была передана тысячная крылатая ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Производство ракет было развёрнуто семь лет назад. Крылатые ра

F-35 со штатным комплектом бортовой радиоэлектроники совершил первый полёт Компания Lockheed Martin объявила об успешном проведении 7 апреля 2010 года первого полёта истребителя

Космической метеорологии исполнилось полвека Как сообщает Lockheed Martin, 1 апреля 2010 года исполнилось полвека с момента запуска в США первого в мир

Lockheed Martin продолжит производство систем Symphony Компания Lockheed Martin получила контракт ВМС США начальной стоимостью $40,8 млн., предусматривающий расширение производства систем Symphony для подавления самодельных радиоуправляемых взрывных устройс

Видеоразведка: по следам публикаций R&D.CNews заинтересовал экспертов портала Исследования и разработки – R&D.CNews. 15 марта 2010 года компания Lockheed Martin объявила об успешном завершении и передаче заказчику – объединённому командов

Lockheed Martin: новый контракт на M-TADS/PNVS Компания Lockheed Martin получила контракт центра обеспечения ВВС США в Аризоне (ASC, Arizona Support Center) на техническое обслуживание и поддержание регламентного состояния обычных (TADS/PNVS) и моде

GeoEye-2 будет строить Lockheed Martin ном выборе генерального подрядчика, которому предстоит создать спутник GeoEye-2. Им станет компания Lockheed Martin - ведущий американский производитель космических платформ и систем различного

Lockheed Martin поставит Египту 24 истребителя F-16 на сумму $3,2 млрд. Американская авиастроительная компания Lockheed Martin поставит Египту 24 истребителя F-16. Соглашение о поставке истребителей на су

Первый конвейерный F-35 поднялся в воздух 16 ноября 2009 года на аэродроме Lockheed Martin в г. Форт Уорт, штат Техас, впервые поднялся в воздух модернизированный (AF-1