Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp

Взрыв на производстве Здание на территории оборонного предприятия Northrop Grumman в штате Юта было полностью разрушено в результате мощного взрыва, об этом пи

Компании Boeing и Northrop Grumman заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающем совместное участие в конкурсе по работам над созданием эшелона (GMD) Ground-based Midcourse Defense национальн

Компания Northrop Grumman намерена до конца июня 2008 года приступить к летным испытаниям БПЛА с несущим винтом MQ-8B Fire Scout класс IV модели P6 (Prototype 6). Первый полет Fire Scout P6 пройдет на п

Компания Northrop Grumman планирует представить на симпозиуме GEOINT 2007, который пройдет 21-24 октября 2007 года в Сан-Антонио, свои новые решения для геопространственной разведки на базе геопротала С

Как сообщает Space, пресс-служба корпорации Northrop Grumman 20 июля 2007 года подтвердила, что принято решение об увеличении пакета акций компании Scaled Composites с 40% до 100%. Ожидается, что министерство юстиции США должно выдать ра

Компания Northrop Grumman 10 апреля 2007 года подала проект перспективного самолета-заправщика КС-30 на тендер ВВС США по программе КС-Х. Новый самолет должен прийти на смену морально устаревшим КС-135.

Как сообщает Defense Talk, компания Northrop Grumman в начале 2007 года начнет летные испытания нового тяжелого беспилотного разведывательного аппарата Global Hawk Block 20. Новая версия будет иметь больший размах крыльев, открыт

мы лазерной ПРО. В 2004 г. начнется разработка, которую предполагают завершить в 2007 г. Корпорация Northrop Grumman занимается созданием мощных лазеров более 30 лет. На испытаниях с помощью ус