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Arianespace



05.10.20 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 3
17.03.20 Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову 1
17.12.19 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1
18.04.16 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается 1
26.07.12 До конца 2012 г. у Азербайджана появится спутник и цифровое ТВ 1
28.12.06 R&D.CNews: итоги космического года 1
21.08.06 Рынок пусковых услуг: начало оживления 2
30.06.06 Космический рынок: Россия уступает Европе 1
29.05.06 Ariane 5 поставила новый рекорд 1
29.05.06 Ariane 5 поставила новый рекорд 1
13.03.06 Спутники Spainsat и Hot Bird-7A выведены на орбиту 1
13.03.06 Спутники Spainsat и Hot Bird-7A выведены на орбиту 1
16.02.06 Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру 2
16.02.06 Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру 2
11.01.06 Канадский Radarsat-2 будет выведен на орбиту российским "Союзом" 1
11.01.06 Канадский Radarsat-2 будет выведен на орбиту российским "Союзом" 1
17.11.05 Arianespace вывел в космос два новых спутника 1
14.11.05 Старт Ariane-5 отложен по техническим причинам 1
11.08.05 Arianespace запустил самый тяжелый телекоммуникационный спутник в мире 1
21.06.05 Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз" 1
21.06.05 Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз" 1
12.04.05 «Голуби в погонах» рвутся в космос 1
12.04.05 «Голуби в погонах» рвутся в космос 1
12.04.05 Роскосмос подписал контракт на строительство РКК в Куру 1
14.02.05 Реванш Ariane-5: два спутника выведены на орбиту 1
30.12.04 Arianespace хочет вернуть былое могущество 3
06.11.03 Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается 1
06.11.03 Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается 1
07.10.03 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану 1
07.10.03 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану 1
20.06.03 Arianespace продал 30 ракетоносителей Ariane-5 4
27.05.03 «Союзы» спасут европейскую космическую программу 3
27.05.03 «Союзы» спасут европейскую космическую программу 3
14.02.03 Запуск Ariane-4 откладывается третий день подряд 1
20.01.03 Подготовка к запуску нового спутника Satmex 6 идет с отставанием от графика 1
15.12.02 Европейская космическая программа находится под угрозой 1
15.12.02 Европейская космическая программа находится под угрозой 1
09.12.02 Запуск Ariane 5 назначен на 11 декабря 1
29.11.02 Старт европейской тяжелой ракеты-носителя отложен на неопределенное время 1
22.08.02 В США стартовала ракета за $1 млрд. 1

Публикаций - 51, упоминаний - 68

Arianespace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OneWeb - Уанвеб - WorldVU 24 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 334 3
OneWeb Satellites 4 2
Amazon Inc - Amazon.com 2489 1
Twitter 2253 1
Qualcomm Technologies 1512 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 137 1
Eutelsat 119 1
Boeing 542 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 343 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 123 7
Airbus Defence and Space - EADS 77 4
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 3 2
Airbus Group 142 1
Восточный Банк 114 1
SoftBank Group 202 1
Роснефть НК 416 1
ЮКОС НК 100 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 219 1
ЕКА Топливная компания 53 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 114 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 617 11
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 262 4
Пентагон - Министерство обороны США 921 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2297 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2201 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7239 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 516 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 1
МКС - Международная космическая станция 574 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 147 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2007 1
Космодром Байконур 416 13
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 106 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1539 3
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 39 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 122 3
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 26 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 2
Союз - ракета-носитель среднего класса 8 2
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 12 2
SpaceX 71 1
Рогозин Дмитрий 79 2
Кайгородов Михаил 4 2
Леонов Алексей 16 1
Иванов Сергей 254 1
Россия - Российская федерация - РФ 78444 16
Земля - планета Солнечной системы 3631 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29891 13
Европа 6783 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10947 10
Франция - Гвиана 81 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25695 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9814 7
Индия - Республика 3585 5
Франция - Французская Республика 4266 4
Ближний Восток 2349 4
Южная Америка 590 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8503 4
Казахстан - Республика 3839 3
Япония 7263 3
Арктика 189 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 887 2
Украина 5234 2
Бразилия - Федеративная Республика 1767 2
Атлантический океан 41 2
Африка Северная 150 2
Канада 2447 2
США - Аляска 123 1
Таджикистан - Душанбе 46 1
Северный Ледовитый океан 30 1
Африка Южная 267 1
Турция - Турецкая республика 1349 1
Египет - Арабская Республика 546 1
Новая Зеландия 499 1
США - Флорида 496 1
Испания - Королевство 2308 1
Азербайджан - Баку 99 1
Исландия 160 1
Германия - Федеративная Республика 7056 1
Израиль 1366 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 762 1
Австралия - Австралийский Союз 2143 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 734 1
Азия - Азиатский регион 2965 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8288 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1444 4
Thomson Reuters - Рейтер 5269 2
FT - Financial Times 1063 2
Space Daily 289 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 546 1
Bloomberg 933 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 694 1
New Scientist 956 1
CNews RND - R&D.CNews 193 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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