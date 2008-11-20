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Arianespace
СОБЫТИЯ
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|20.11.2008
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ArianEspace: определено пусковое окно спутников Hot Bird 9 и W2M
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, компания Arianespace назвала время запуска двух коммуникационных космических аппаратов: Hot Bird 9 и W2M. Шестой в этом году пуск ракеты носителя Ariane 5 запланирован с космодрома во Французской Гвиане
|11.08.2008
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Компания Arianespace планирует произвести очередной запуск спутников
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на пресс-релиз Arianespace, компания Arianespace собирается осуществить уже пятый запуск в этом году. Ракета-носитель Ariane 5 доставит на орбиту два спутника связи: Superbird-7 для японского оператора
|17.11.2005
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Arianespace вывел в космос два новых спутника
лем при запуске ракеты не возникло. Носители Ariane-5 ECA могут нести на борту около 10 тонн. Следующий запуск Ariane-5 с двумя другими аппаратами запланирован на вторую половину декабря. В этом году Arianespace запустила в общей сложности 11 спутников.
|11.08.2005
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Arianespace запустил самый тяжелый телекоммуникационный спутник в мире
Французский аэрокосмический концерн Arianespace сегодня запустил в космос самый тяжелый телекоммуникационный спутник в мире, сообщает РБК. С космодрома Куру (Французская Гвиана) ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту спутник T
|30.12.2004
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Arianespace хочет вернуть былое могущество
Последние несколько лет, тяжелых для рынка коммерческих спутников, стали сроком, в течение которого лидер отрасли — компания Arianespace — готовилась к новому прорыву. В январе 2005 г. ракета тяжелого класса Arianespace совершит первый из двух пробных полетов. В случае удачной реализации проекта, это буде
|20.06.2003
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Arianespace продал 30 ракетоносителей Ariane-5
Европейское космическое агентство Arianespace подписало сегодня контракт на оптовую поставку 30 ракет Ariane-5 организации EADS Space Transportation. Общая сумма сделки оценивается в $3 млрд. Подразделение European Aeronautic D
|14.06.2001
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Arianespace впервые за 20 лет понесла убытки
Arianespace, европейский консорциум по запуску спутников, сообщил об убытках в размере 242 млн. евро ($204 млн.) по итогам прошлого года. Arianespace впервые терпит убытки за 20 лет своего существования. В 1999 г. компания получила чистую прибыль в размере 7,3 млн. евро. Продажи в 2000 г. выросли до 1,11 млрд. евро (в 1999 г. про
|11.01.2001
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Arianespace впервые за 20-летнюю историю сообщила об убытках по итогам года
Компания Arianespace, европейский консорциум по запуску спутников, по итогам 2000 г. понесла убытки в размере более 200 млн. евро ($190 млн.), сообщила Financial Times. Arianespace впервые терпит
|21.12.2000
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Arianespace запустила спутники связи Astra 2D и GE-8/Aurora III
Европейская аэрокосмическая компания Arianespace сообщила об успешном запуске ракеты Ariane 5, которая вывела на геостационарную орбиту европейский спутник связи Astra 2D (принадлежащий Sociеt Europеenne de Satellites) и американс
|18.12.2000
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Arianespace в последний момент отложила запуск спутника Eurasiasat 1
Европейская аэрокосмическая компания Arianespace сообщила о переносе запуска телекоммуникационного спутника Eurasiasat 1. Запуск был отложен в последний момент, пришлось сливать топливо из заправленных баков ракеты Ariane 4. Перен
|24.11.2000
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Arianespace запустила телекоммуникационный спутник Anik F1
Компания Arianespace сообщила об успешном выводе на орбиту телекоммуникационного спутника Anik F1 массой 4700 кг. Это самый тяжелый спутник, когда-либо запускавшийся с помощью ракеты Ariane 44L, наиболе
|28.09.2000
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Arianespace выиграла контракт на запуск трех спутников для Intelsat
Западноевропейская компания по запуску спутников Arianespace сообщила о получении контракта на запуск трех спутников от международного оператора спутниковой связи - компании Intelsat. Запуск девятой серии спутников Intelsat состоится в начале
|17.08.2000
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Arianespace объявила о предстоящем запуске спутников связи для Египта и Бразилии
Компания Arianespace, осуществляющая запуски спутников с космодрома во Французской Гвиане, намерена сегодня вывести на орбиту спутники связи для Египта и Бразилии. Египетский спутник NILESAT 102 предназ
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