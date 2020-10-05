Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Arianespace
Публикаций - 51, упоминаний - 68
Arianespace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OneWeb - Уанвеб - WorldVU 24 3
|Космическая связь ФГУП ГПКС 334 3
|OneWeb Satellites 4 2
|Amazon Inc - Amazon.com 2489 1
|Twitter 2253 1
|Qualcomm Technologies 1512 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 137 1
|Eutelsat 119 1
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Кайгородов Михаил 4 2
|Леонов Алексей 16 1
|Иванов Сергей 254 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru