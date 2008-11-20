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Arianespace

Arianespace

СОБЫТИЯ

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20.11.2008 ArianEspace: определено пусковое окно спутников Hot Bird 9 и W2M

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, компания Arianespace назвала время запуска двух коммуникационных космических аппаратов: Hot Bird 9 и W2M. Шестой в этом году пуск ракеты носителя Ariane 5 запланирован с космодрома во Французской Гвиане
11.08.2008 Компания Arianespace планирует произвести очередной запуск спутников

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на пресс-релиз Arianespace, компания Arianespace собирается осуществить уже пятый запуск в этом году. Ракета-носитель Ariane 5 доставит на орбиту два спутника связи: Superbird-7 для японского оператора
17.11.2005 Arianespace вывел в космос два новых спутника

лем при запуске ракеты не возникло. Носители Ariane-5 ECA могут нести на борту около 10 тонн. Следующий запуск Ariane-5 с двумя другими аппаратами запланирован на вторую половину декабря. В этом году Arianespace запустила в общей сложности 11 спутников.
11.08.2005 Arianespace запустил самый тяжелый телекоммуникационный спутник в мире

Французский аэрокосмический концерн Arianespace сегодня запустил в космос самый тяжелый телекоммуникационный спутник в мире, сообщает РБК. С космодрома Куру (Французская Гвиана) ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту спутник T
30.12.2004 Arianespace хочет вернуть былое могущество

Последние несколько лет, тяжелых для рынка коммерческих спутников, стали сроком, в течение которого лидер отрасли — компания Arianespace — готовилась к новому прорыву. В январе 2005 г. ракета тяжелого класса Arianespace совершит первый из двух пробных полетов. В случае удачной реализации проекта, это буде
20.06.2003 Arianespace продал 30 ракетоносителей Ariane-5

Европейское космическое агентство Arianespace подписало сегодня контракт на оптовую поставку 30 ракет Ariane-5 организации EADS Space Transportation. Общая сумма сделки оценивается в $3 млрд. Подразделение European Aeronautic D
14.06.2001 Arianespace впервые за 20 лет понесла убытки

Arianespace, европейский консорциум по запуску спутников, сообщил об убытках в размере 242 млн. евро ($204 млн.) по итогам прошлого года. Arianespace впервые терпит убытки за 20 лет своего существования. В 1999 г. компания получила чистую прибыль в размере 7,3 млн. евро. Продажи в 2000 г. выросли до 1,11 млрд. евро (в 1999 г. про
11.01.2001 Arianespace впервые за 20-летнюю историю сообщила об убытках по итогам года

Компания Arianespace, европейский консорциум по запуску спутников, по итогам 2000 г. понесла убытки в размере более 200 млн. евро ($190 млн.), сообщила Financial Times. Arianespace впервые терпит
21.12.2000 Arianespace запустила спутники связи Astra 2D и GE-8/Aurora III

Европейская аэрокосмическая компания Arianespace сообщила об успешном запуске ракеты Ariane 5, которая вывела на геостационарную орбиту европейский спутник связи Astra 2D (принадлежащий Sociеt Europеenne de Satellites) и американс
18.12.2000 Arianespace в последний момент отложила запуск спутника Eurasiasat 1

Европейская аэрокосмическая компания Arianespace сообщила о переносе запуска телекоммуникационного спутника Eurasiasat 1. Запуск был отложен в последний момент, пришлось сливать топливо из заправленных баков ракеты Ariane 4. Перен
24.11.2000 Arianespace запустила телекоммуникационный спутник Anik F1

Компания Arianespace сообщила об успешном выводе на орбиту телекоммуникационного спутника Anik F1 массой 4700 кг. Это самый тяжелый спутник, когда-либо запускавшийся с помощью ракеты Ariane 44L, наиболе
28.09.2000 Arianespace выиграла контракт на запуск трех спутников для Intelsat

Западноевропейская компания по запуску спутников Arianespace сообщила о получении контракта на запуск трех спутников от международного оператора спутниковой связи - компании Intelsat. Запуск девятой серии спутников Intelsat состоится в начале
17.08.2000 Arianespace объявила о предстоящем запуске спутников связи для Египта и Бразилии

Компания Arianespace, осуществляющая запуски спутников с космодрома во Французской Гвиане, намерена сегодня вывести на орбиту спутники связи для Египта и Бразилии. Египетский спутник NILESAT 102 предназ

Публикаций - 87, упоминаний - 87

Arianespace и организации, системы, технологии, персоны:

ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
Thaicom - Shin Satellite Plc 8 3
Türk Telekom - Türksat Satellite Communications Cable TV and Operations Incorporated - Turksat - EurasiaSat 17 3
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 3
OneWeb - WorldVU 46 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
OneWeb Satellites 4 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 2
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 2
Starsem - Старсем 20 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
ТелеСвязь 29 2
MDA GmbH - Macdonald Dettwiler And Associates Gmbh 10 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 2
Proton Technologies AG 54 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 1
Epicor Software Corporation 166 1
Hughes 114 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
Loral Space & Communications 32 1
Orbcomm 14 1
Hispasat 18 1
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 1
SES Networks - SES Americom 23 1
America Movil - Embratel 15 1
ISRO - ANTRIX 20 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
X Corp - Twitter 2938 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Globalstar - Глобалстар 192 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
Elisa 36 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 20
Boeing 1031 15
Lockheed Martin 777 13
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 8
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 7
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 5
ЕКА Топливная компания 148 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
ILS - International Launch Services 61 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Airbus EADS SPACE Transportation 8 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Hulley Enterprises 2 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
SoftBank Group 284 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 26
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 76
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 41
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 7
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 209 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 48 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 1
Часы - Watch 1059 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 397 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 57
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 49
Космодром Байконур 1072 18
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 6
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 4
NASA Saturn - серия американских ракет-носителей 9 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 3
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 14 2
VNPT VinaSat 7 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 37 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 1
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 1
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 1
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 1
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 9 1
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 37 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 1
Перминов Анатолий 131 7
Le Gall Jean-Yves - Легаль Жан-Ив 3 3
Рахманов Максим 47 2
Алешин Борис 16 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Крейденко Константин 6 2
Karas John - Карас Джон 2 2
Today Space 3 2
Teets Peter - Титс Питер 7 2
Иванов Сергей 405 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Кайгородов Михаил 5 2
Гагарин Юрий 98 2
Шаккум Мартин 7 2
Андронов Алексей 28 1
Лебедев Платон 4 1
Аббасов Али 6 1
Shinawatra Thaksin - Шинаватра Таксин 6 1
Fillon François - Фийон Франсуа 6 1
Путин Владимир 3454 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Леонов Алексей 96 1
Прохоров Юрий 64 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 51
Европа 24964 50
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 31
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Франция - Французская Республика 8177 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Япония 13807 9
Индия - Bharat 5870 9
Казахстан - Республика 6048 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Америка Южная 884 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 6
Канада 5082 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Ближний Восток 3154 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Украина 7928 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Израиль 2856 3
Испания - Королевство 3840 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Таиланд - Королевство 926 3
США - Флорида 786 3
Африка Северная 262 3
Мировой океан - World Ocean 528 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 2
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Экватор - Equator 206 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
Аренда 2687 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
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