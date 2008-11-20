Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, компания Arianespace назвала время запуска двух коммуникационных космических аппаратов: Hot Bird 9 и W2M. Шестой в этом году пуск ракеты носителя Ariane 5 запланирован с космодрома во Французской Гвиане

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на пресс-релиз Arianespace , компания Arianespace собирается осуществить уже пятый запуск в этом году. Ракета-носитель Ariane 5 доставит на орбиту два спутника связи: Superbird-7 для японского оператора

лем при запуске ракеты не возникло. Носители Ariane-5 ECA могут нести на борту около 10 тонн. Следующий запуск Ariane-5 с двумя другими аппаратами запланирован на вторую половину декабря. В этом году Arianespace запустила в общей сложности 11 спутников.

Последние несколько лет, тяжелых для рынка коммерческих спутников, стали сроком, в течение которого лидер отрасли — компания Arianespace — готовилась к новому прорыву. В январе 2005 г. ракета тяжелого класса Arianespace совершит первый из двух пробных полетов. В случае удачной реализации проекта, это буде