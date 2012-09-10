Cyfrowy Polsat будет вещать со спутника Hotbird Польская платформа непосредственного спутникового телевидения Cyfrowy Polsat подписала новый долгосрочный контракт на аренду мощностей на спутнике Hotbird 13 гр. E с ее владельцем франко-европейской компанией Eutelsat. Согласно новому контракту Cyfrowy Polsat ее дочерние компании расширят свое присутствие на Hotbird, и будут исполь

Телеканал грузинской оппозиции появился на Hotbird 13 гр. E Грузинский телеканал TV 9 стал доступен для европейской аудитории, включая европейскую Россию, на спутнике Hotbird 13 гр. E. TV 9 принадлежит Екатерине Хведелидзе, жене Бидзины Иванишвили, партия которого является основным соперником для грузинских властей на осенних парламентских выборах 2012 г. TV

Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы у только через «Международное Радио Тайваня» (русские программы этой станции доступны через спутник Hotbird 13 гр. E). Для широкой аудитории Европы до сих пор не доступно ни одного телеканала и

Американское телевещание на Азербайджан началось на Hotbird 13 гр. E Azadlıq TV («Свобода ТВ»), телевизионный канал азербайджанской службы иновещательной корпорации Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE-RL), финансируемой конгрессом США, начал трансляции через спутник Hotbird 13 гр. E. Пока неизвестно, является ли данное телевещание тестовым, или канал приступил к регулярным передачам через спутник. Программная сетка Azadlıq TV в настоящее время представляет

Белорусское телевидение начало вещание с Hotbird ународной аудитории, начал трансляции с крупнейшего европейского спутника непосредственного вещания Hotbird 13 гр. Е. Как говорится в заявлении «Беларусь ТВ», международный телеканал «Беларусь-

Eutelsat 3А 3. 3 гр. E начал тестовое вещание ерешедшее под контроль новых властей), и до сих пор недоступны для Европы с ютелсатовского спутника Hotbird, как каналы прежнего ливийского гостелерадио, прекратившие вещание после свержения Ка

Европейский союз сменил спутник для вещания своих официальных телеканалов ие телеслужбе информации Европейского Союза, сменили орбитальную позицию, переехав на новый спутник Eutelsat 9A & Ka-Sat 9A 9.0 гр.E. Два канала были подняты на Eutelsat 9A (ранее Eurobird 9A)

Эфиопия первой из африканских неарабских стран появится на спутнике в Европе Эфиопия планирует начать вещание для зрителей в Европе через спутник Hotbird. Об этом заявил заместитель главы национального агентства ERTA http://www.erta.gov.et/, которое управляет каналами государственного эфиопского телевидения и радио, Хайлеаб Абрахам (Hail

Eutelsat W7: успешный запуск Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, космический аппарат Eutelsat W7 в расчётное время был выведен на целевую орбиту, отделился от разгонного блока «Бриз-М» и взят на управление заказчиком. Успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком

На Байконур доставлен космический аппарат Eutelsat W7 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 20 октября на аэродроме "Юбилейный" Байконура совершил посадку самолет Ан-124 "Руслан", который доставил на космодром космический аппарат Eutelsat W7. Французский телекоммуникационный космический аппарат Eutelsat W7 изготовлен европейским спутникостроительным концерном Alcatel Alenia Space на базе платформы Spacebus-4000C4

На Байконуре продолжается подготовка к запуску европейского спутника Eutelsat W2A Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A. 30 марта утром на технической заправочной станции началась заправка баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М» окислителем. Вечером на космодроме пройдет заседание Государст

На Байконуре завершена сборка ракеты-носителя со спутником Eutelsat W2A Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A. Вчера в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 расчеты российских специалистов завершили сборку ракеты-носителя, пристыковав к ракете-носителю космическую головную часть (

Запуск спутника Eutelsat W2A перенесен на 30 марта Запуск c Байконура европейского спутника Eutelsat W2A перенесен на резервный день - 30 марта, передает Казахстан Сегодня со ссылкой на пресс-службу Федерального космического центра "Байконур". По информации пресс-службы, перенос даты

Сохранена работоспособность спутника Eutelsat W5 Как сообщает Space Daily, стабилизировано состояние спутника EutelSat W5 после аварии энергосистемы в ночь с 16 на 17 июня 2008 года. В настоящее время на спутнике работают 20 транспондеров, 4 транспондера отключены. Ведется расследование причин инцидент