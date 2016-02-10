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Intelsat Horizons

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.02.2016 «Орион» установил функцию быстрой настройки в телевизоры LG и Samsung 1
06.08.2015 «Орион Экспресс» установил оборудование VSAT в Денисовой пещере 1
24.10.2014 Абонентская база «Орион Экспресс» выросла на 37% за год 1
22.04.2014 «Орион Экспресс» запускает двусторонний спутниковый интернет 1
14.10.2013 «Орион Экспресс» создает первый в России региональный мультиплекс 1
17.12.2012 Телеканал «Россия» начал вещание в формате HD 2
14.12.2012 Число абонентов «Орион Экспресс» достигло 1 млн человек 1
22.11.2012 Благодаря ВТО россияне получили доступ к иностранным спутникам 1
26.10.2012 «Орион Экспресс» будет транслировать татарский музканал «Майдан» 1
21.03.2012 «РуСат» начал оказывать услугу аренды емкости телепорта 1
20.02.2012 "Оторванные" зрители России: по вине круговой поляризации 1
24.12.2007 На орбиту выведен первый геостационарный афроспутник 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Intelsat Horizons и организации, системы, технологии, персоны:

Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 11
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Orbcomm 14 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 1
РуСат 65 1
ДальСатКом 1 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
LG Electronics 3735 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Hughes 114 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Газпром ПАО 1493 2
Новый век 27 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 8
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 570 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 258 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Салтыков Константин 7 2
Ватулин Олег 13 1
Дубровский Михаил 10 1
Репина Ольга 1 1
Долгова Мария 3 1
Бадалов Карен 2 1
Борисов Владимир 10 1
Прохоров Юрий 64 1
Бельская Яна 11 1
Жилина Мария 8 1
Истомин Максим 26 1
Алымов Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Россия - СФО - Алтайский край - Денисова пещера 5 1
Россия - УФО - Свердловская область - Тугулым 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Армения - Республика 2449 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Испания - Королевство 3840 1
Грузия 1332 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Английский язык 7030 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Первый Ярославский областной телеканал 1 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Украина - Евромайдан 15 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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