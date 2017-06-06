Hughes поставит в Россию первую VSAT-систему стандарта DVB-S2X для «РуСат» Hughes Network Systems подписала контракт с российским универсальным оператором спутниковой связи «РуСат», на поставку системы спутникового широкополосного доступа (ШПД) нового поколения «Юпитер» (Jupiter) стандарта DVB-S2X.Выбор ведущего российского оператора обусловил поставку первой VSAT

«РуСат» открывает сервисный центр Newtec Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» подписал с бельгийской компанией Newtec, производителем оборудования cпутниковой связи, договор об открытии в Москве авторизованного сервисного центра. Обслуживание и ремонт спутникового

Ссора провайдеров позволила абонентам бесплатно пользоваться спутниковым интернетом Операторы спутникового доступа в интернет «Радуга-Интернет» и «Русат» сообщили о прекращении сотрудничества в рамках сервиса Kitenet. Теперь «Русат» будет самостоятельно обслуживать абонентов данного сервиса, при этом до 1 марта с них не будет взима

«РуСат» будет предоставлять услуги спутникового интернета под торговой маркой KiteNet Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» представил новый для российского телекоммуникационного рынка подход к организации доступа в интернет на базе спутника. Под торговой маркой KiteNet будут предоставляться услуги как для ча

«РуСат» расширяет сотрудничество с Panasonic Avionics Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» заключил договор с оператором спутниковой связи – «Газпром космические системы» (ГКС) – об аренде на спутнике «Ямал-300К» транспондера Ku-диапазона с шириной полосы пропускания 72 МГц. Р

«РуСат» запустил пилотный проект по предоставлению доступа в интернет в поездах Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» и «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) запустили в коммерческую эксплуатацию пилотный проект по предоставлению доступа в интернет пассажирам фирменного пое

«РуСат» выходит на массовый рынок Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» заключил соглашение с компанией «Радуга-Интернет» с целью предоставления услуги двухстороннего широкополосного доступа в интернет и различных мультимедийных сервисов частным пользователя

«РуСат» открывает сервисный центр C-COM Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» подписал с канадской компанией C-COM Satellite Systems договор об открытии в Москве первого в России авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту спутниковых антенных сист

«РуСат» начал оказывать услугу аренды емкости телепорта Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» начал оказывать услугу аренды емкости телепорта. В ее рамках операторам связи предоставляются приемопередающее оборудование и канал передачи данных необходимой пропускной способности. Та

«РуСат» стал официальным представителем по продаже оборудования Wavestream на территории России Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» заключил долгосрочное партнерское соглашение с американским разработчиком и производителем полупроводниковых усилителей мощности Wavestream – подразделением Gilat Satellite Networks. Сог

«РуСат» купил сервис-центр ViaSat Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» сообщил о приобретении у российского предприятия по строительству систем связи «Инфраструктура ТК» сервисного центра, включая авторизованный центр ремонта ViaSat по обслуживанию, ремонту

«РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Astra 1F Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о заключении договора с российским оператором спутниковой связи «Газпром косми

«РуСат» формирует новую платформу для управления сетью VSAT Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» начал работы по модернизации центральной станции сети. В результате в инфраструктуре компании будет сформирована новая платформа для управления сетью VSAT, а клиенты оператора смогут вос

Оборот «РуСат» в 2010 г. вырос на 27,6% до 1,17 млрд руб. Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» подвел итоги деятельности в 2010 г. За отчетный период оборот «РуСат» вырос по сравнению с 2009 г. на 27,6% и составил 1,17 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2010 г. составила 8

«РуСат» предоставит связь для транзитных самолетов Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о заключении долгосрочного договора с компанией Panasonic Avionics Corporation – международным поставщиком систем развлечения и связи в полете (in-flight entertainment and connec

«РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа» Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» предоставил вещателям техническую возможность получения телепрограмм со студийным качеством из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа». Передача телесигнала по волоконно-оптиче

«РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906 Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о заключении долгосрочного договора с международной компанией Intelsat об аренде на спутнике Intelsat-906 полос частот С-диапазона объемом 72 МГц, что позволит расширить спектр у

«РуСат» отчитался за первое полугодие 2010 г. Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» подвел итоги деятельности в первом полугодии 2010 г. Оборот компании вырос по сравнению с первым полугодием 2009 г. на 30 млн руб., до 367 млн руб. Инвестиции в развитие оператора, в доо

«РуСат» отчитался за первое полугодие 2009 г. Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» подвел итоги работы в первом полугодии 2009 г. Оборот компании за этот период составил 337 млн руб., из которых 4,5 млн руб. оператор инвестировал в оборудование центральной станции. Для

МВД выделило свыше 8 млн руб. на модернизацию спутниковой сети Оператор спутниковой связи «РуСат» начал модернизацию спутниковой сети МВД с использованием технологии SkyWire, а также выполнил поставку МВД новой передвижной репортажной спутниковой станции. «РуСат» стал поставщи

«РуСат» получил разрешение на частоты Ku-диапазона Оператор спутниковой связи «РуСат» получил решение Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о выделении полосы частот в диапазоне Ku для развертывания сети подвижной спутниковой связи с использованием геостационарных спутников

«РуСат» представил новую услугу для вещателей и операторов Оператор спутниковой связи «РуСат» расширил перечень услуг для телевещателей и операторов и выступил партнером компании «

«РуСат» обеспечил радиовещание в регионах Оператор спутниковой связи «РуСат» подписал договор о предоставлении услуг подъема сигнала на спутник (UpLink) с радиокомпаниями «Серебряный дождь» и «Национальная служба новостей» («Наше радио»). Для ретрансляции програм

«РуСат» запустил в России спутниковую сеть на базе SkyWire Оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о создании первой в России спутниковой сети связи по технологии SkyWire, не требующей строительства центральной земной спутниковой станции (hub). Сеть по заказу «Вычислительного

«РуСат» построил приемный телепорт в Москве Оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о завершении строительства приемного телепорта с использованием первой в России многолучевой антенны и начале предоставления услуг для вещателей по приему теле- и радиопрограмм.

«Русат» подписал договор с Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15 Спутниковый оператор "Русат" подписал договор с международной компанией Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15, сообщает «Прайм-ТАСС». По словам первого заместителя генерального директора компани

«РуСат» расширяет сотрудничество с СТВ Оператор спутниковой связи «РуСат» в рамках договора с провайдером связи СТВ увеличил пропускной ресурс спутниковых каналов связи до 18 МГц для организации комбинированного асимметричного доступа в интернет в стандарте ци

«РуСат» установил две станции VSAT для Богучанской ГЭС Оператор спутниковой связи «РуСат» установил две станции VSAT для одной из крупнейших в мире гидроэлектростанций – Богучанской (г. Кодинск Кежемского р-на Красноярского края). Инсталляция двух станций VSAT прошла в ходе п

«РуСат» протестировал модем SkyWire для спутниковых сетей без центральной станции Оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о проведении тестирования спутникового модема SkyWire, впервые представленного на российском рынке практически сразу после дебюта на зарубежном. Модем позволит организовать небол

Оборот «РуСат» вырос на 70% Оператор спутниковой связи «РуСат» подвел итоги работы в 2007 г. и объявил основной задачей на 2008 г. проведение работ с существующей спутниковой сетью для высвобождения уже имеющегося спутникового ресурса. Объем инвести

DVB-S2 расширит российский рынок услуг спутникового доступа в интернет Оператор спутниковой связи «РуСат» предоставил ООО «СТВ» (провайдер спутниковой связи) каналы для организации комбинированного асимметричного доступа в интернет в новом стандарте цифрового спутникового вещания DVB-S2, кот

«РуСат» строит приемный телепорт в Москве Оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о запуске нового проекта по строительству приемного телепорта по адресу ул. Демьяна Бедного, 24, который позволит принимать теле- и радио программы со спутников, находящихся в ор

«РуСат» установил в Коми VSAT-терминал для Росгидрометцентра ужбы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), оператор спутниковой связи "РуСат" установил в поселке Амдерма (Республика Коми) VSAT-терминал для организации цифрового

«РуСат» арендовал частотный ресурс спутника Intelsat-904 Российский оператор сети спутниковой связи "РуСат" объявил о подписании договора аренды дополнительного частотного ресурса спутника Intelsat-904, принадлежащего международной компании Intelsat Ltd., что позволит расширить количество серв

«РуСат» расширяет территорию предоставления услуг спутниковой связи Российский оператор сети спутниковой связи "РуСат" объявил о планах до конца 2007 года расширить географию предоставления услуг на террит