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ГАЗ Группа ГАЗель

СОБЫТИЯ

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13.08.2026 Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка 2
18.07.2025 «Эталон» зарегистрировала общий журнал работ через собственную цифровую систему 1
01.11.2024 ТПУ: нейросети с точностью 65% предсказывают, какие фирмы восстановят рост после застоя 1
27.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыло более 30 сервисных центров «М.Мастер» в 8 городах-миллионниках в I полугодии 2024 года 1
18.03.2024 Таинственно исчезло «железо» для добычи криптовалюты, изъятое полицейскими у российских майнеров 1
11.03.2024 «Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 1
01.02.2024 «РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес 1
13.03.2023 Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112» 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
29.10.2021 Найдено древнейшее средство невербального общения людей 1
07.10.2021 ГК «Современные транспортные технологии» передала «Почте России» в тестовую эксплуатацию первую электромобиль GAZelle e-NN 1
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
23.09.2020 В России создан первый в истории отечественный коммерческий электромобиль 2
13.07.2020 ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак 1
06.03.2017 «Куш-Буляк» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта 1
24.06.2016 Георгий Аликошвили - Pony Express: Однажды в логистике начнут использовать виртуальную реальность 1
13.07.2015 Беспилотные КАМАЗы появятся в России в 2020 г. 1
14.05.2015 Система спутникового мониторинга «Скаут» внедрена в автопарке «Невской логистической компании» 1
06.05.2015 "КБ Аврора" получила 5 млн рублей на софт для беспилотных авто 1
20.10.2014 Решения Abbyy и DFS помогли ГК «Мегаполис» избавиться от складов с бумажными документами 1
13.12.2013 Интервью с главой Росаккредитации Саввой Шиповым 1
30.10.2012 Легкие коммерческие автомобили ГАЗ будут оснащаться дифференциалом ELocker от Eaton 1
09.10.2012 Системой «АвтоТрекер» оснастили спецтехнику и корпоративные автомобили ГК «Союздорстрой» 1
26.09.2011 Благодаря ИТ время приезда «Скорой» в Москве сократилось в 1,5-2 раза 2
01.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга пассажирского транспорта на предприятиях «Тверского Автотранспортного Союза» 1
21.06.2011 Российские аккумуляторы для электромобилей будут сверхъемкими 1
20.04.2011 Цивилизация началась с массового убийства животных 1
20.04.2010 Создается российско-китайское производство литий-ионных батарей 1
25.12.2009 Бандиты под видом ДПС грабят ИТ-поставщиков и продают товар в Москве 1
03.09.2009 МВД выделило свыше 8 млн руб. на модернизацию спутниковой сети 1
14.01.2008 Все школы Тобольска оснащены компьютерами 1
02.08.2007 «РуСат» поставит передвижную спутниковую станцию для МВД России 1
31.07.2007 В Псковской области появится передвижное почтовое отделение 1
11.07.2007 В Новгородской области сгорел автомобиль с мобильниками 2
19.12.2006 За пассажирами "Мосгортранса" установят видеонаблюдение 1
26.02.2006 Водородная мечта Буша реализуется в Москве 1
26.02.2006 Водородная мечта Буша реализуется в Москве 1
22.09.2005 "Классика" RFID пришла в Россию 2

Публикаций - 45, упоминаний - 50

ГАЗ Группа и организации, системы, технологии, персоны:

Роснано - Лиотех - Литий-ионные технологии 8 2
РуСат 65 2
Samsung Electronics 11070 2
SAP SE 5604 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 2
СКАУТ 81 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 2
АвтоТрекер 104 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 935 1
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 3 1
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
Siemens Elasa 3 1
Ростелеком 10957 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Microsoft Corporation 25781 1
Huawei 4677 1
Xiaomi - Сяоми 2237 1
Apple Inc 13166 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
9603 1
Kingston Technology 218 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Acer Group - Acer Inc 2782 1
Seagate Technology 766 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 1
Telegram Group 2947 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 711 1
Lenovo Motorola 3566 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
ГЛОНАСС АО 280 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 3
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 16 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Белый Ветер 365 2
Iveco 12 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Volvo Penta 6 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
Моторинвест 14 1
СТТ - Современные транспортные технологии 3 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 1
ТМЗ - Тушинский машиностроительный завод 3 1
ТАС НП - Тверской Автотранспортный Союз - Тверьавтотранс - Кимрское АТП - Торжокское ПАТП - Старицкое ПАТП - Максатихинское АПП 2 1
Союздорстрой СРО - Союз дорожно-транспортных строителей 2 1
Stellantis - Maserati 14 1
Rosenbauer 2 1
Ланит - Сова Моторс - Sova Motors 4 1
НЛК - Невская логистическая компания 1 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2372 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2953 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Hyundai Motor Company 437 1
Tesla Motors 462 1
Volvo Cars 262 1
Евросеть 1421 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3586 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5973 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1440 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3908 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3693 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2882 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3654 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
РНФ - Российский научный фонд 205 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 198 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5434 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4954 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Мосгортранс ГУП 139 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 8
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 346 7
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Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 19 2
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 2
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 12 1
Haier Thunderobot 44 1
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Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 14 1
Volkswagen ID. series 11 1
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Tata Motors - Jaguar Land Rover - Land Rover Defender 5 1
Porsche Taycan 9 1
Sollers - УАЗ - УАЗ Профи 7 1
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 5 1
ГАЗ Группа - ГАЗель БИЗНЕС 3 1
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Stellantis - Maserati GranTurismo 7 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën e-Space Tourer 1 1
Ford Mustang 16 1
Abbyy ScanStation 4 1
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7628 1
Apple iPad 4014 1
Microsoft Windows 16900 1
Samsung Galaxy 1035 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6287 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3864 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18177 4
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Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1245 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4519 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2124 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10892 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7532 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 763 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2283 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6687 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1850 2
Аренда 2693 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 955 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1141 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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