Индексная книга (каталог) CNews*
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ГАЗ Группа ГАЗель
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 50
ГАЗ Группа и организации, системы, технологии, персоны:
|Нечаев Иван 61 2
|Баканов Дмитрий 35 1
|Алаев Сергей 1 1
|Какаев Дмитрий 2 1
|Дзюба Антон 1 1
|Мирошников Алексей 1 1
|Омельчук Лариса 1 1
|Дорофеева Анастасия 1 1
|Латыпов Мавзир 1 1
|Агафонов Евгений 1 1
|Райкевич Алексей 129 1
|Трусов Дмитрий 5 1
|Густов Владимир 1 1
|Голышев Денис 5 1
|Сохацкий Виктор 1 1
|Филиппова Анна 2 1
|Шваяков Сергей 1 1
|Орликов Вячеслав 1 1
|Руппа Артем 1 1
|Широков Константин 2 1
|Зубков Алексей 3 1
|Bayer Michael - Байер Майкл 8 1
|Стасюк Дмитрий 1 1
|Спицын Владислав 1 1
|Беспалов Олег 1 1
|Путин Владимир 3459 1
|Мирошников Борис 63 1
|Шипов Савва 102 1
|Борисов Юрий 122 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Васильев Евгений 132 1
|Софонов Андрей 5 1
|Комлев Николай 113 1
|Клебанов Дмитрий 5 1
|Дорофеев Денис 1 1
|Щуровский Денис 8 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Коломыченко Мария 5 1
|Пономарев Александр 11 1
|Семенов Аркадий 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
|Автостат 56 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 1
|In-Stat 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.