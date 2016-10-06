Слизень Виталий

«Синтерра» построит империю ЦОД ологических стоек. ЦОДы компании будут располагаться как на собственных объектах, так и на площадях, находящихся в долгосрочной аренде (не менее 10 лет). Как рассказал генеральный директор «Синтерры» Виталий Слизень, все площадки будут иметь высокую степень связанности с сетью, общей пропускной способностью каналов в 40 Гбит/с, что гарантирует клиентам компании высокий уровень резервировани