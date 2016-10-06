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Слизень Виталий
СОБЫТИЯ
|06.10.2016
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Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций»
Решением единственного акционера головной компании группы Inoventica Виталий Слизень был избран на должность генерального директора компании «Коммуникации для инн
|07.09.2011
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Виталий Слизень возглавил компанию Inoventica
уникации для инноваций» объявила, что генеральным директором компании с 1 сентября 2011 г. назначен Виталий Слизень. Прошедшее внеочередное собрание акционеров, помимо решения кадровых вопросов
|20.12.2007
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«Синтерра» отложила мини-WiMAX на 2008 г.
количество заявок от потенциальных партнеров. Как заверил генеральный директор компании «Синтерра» Виталий Слизень, первые 20 мини-сетей WiMAX будут запущены в тестовом режиме в течение I квар
|19.09.2007
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«Синтерра» построит империю ЦОД
ологических стоек. ЦОДы компании будут располагаться как на собственных объектах, так и на площадях, находящихся в долгосрочной аренде (не менее 10 лет). Как рассказал генеральный директор «Синтерры» Виталий Слизень, все площадки будут иметь высокую степень связанности с сетью, общей пропускной способностью каналов в 40 Гбит/с, что гарантирует клиентам компании высокий уровень резервировани
|04.06.2007
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Виталий Слизень поможет ФАС разобраться в телекоме
Генеральный директор компании «Синтерра» Виталий Слизень назначен советником руководителя Федеральной антимонопольной службы России Иг
|29.01.2007
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В совет директоров «Синтерра» избран Виталий Слизень
рра». 26 января 2007 г. был избран новый состав совета директоров компании «Синтерра». В него вошел Виталий Слизень, генеральный директор компании «Синтерра». Он сменил вышедшего из совета дире
|22.12.2006
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Генеральным директором "Синтерры" избран Виталий Слизень
Генеральным директором ЗАО «Синтерра» избран Виталий Слизень, который приступит к исполнению своих обязанностей 25 декабря 2006 г., сообщает РБК. При этом прекращены полномочия исполняющего обязанности генерального директора Александра Ил
|04.07.2006
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Виталий Слизень покинул свой пост
Директор департамента государственной политики в области инфокоммуникационных технологий (ИКТ) министерства информационных технологий и связи (Мининформсвязи) РФ Виталий Слизень покинул свой пост по собственному желанию. И.о. директора департамента государственной политики в области инфокоммуникационных технологий Мининформсвязи РФ с 3 июля 2006 г. назн
Слизень Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 19
|Коробов Максим 21 10
|Путин Владимир 3454 10
|Антонюк Борис 69 7
|Малис Александр 158 7
|Васильев Евгений 132 7
|Зиганшин Равиль 8 6
|Овчинников Борис 129 5
|Ананьев Алексей 110 4
|Ильин Александр 18 4
|Тимошенко Любовь 19 4
|Щербинин Владимир 18 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Солодухин Константин 119 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Прянишников Николай 316 3
|Широкий Денис 20 3
|Акопьян Артур 27 3
|Радов Алексей 4 3
|Саяпина Елена 46 3
|Кучерук Павел 16 3
|Терещенко Павел 22 3
|Мосеев Виталий 16 3
|Гуркин Вячеслав 10 3
|Путин Игорь 5 3
|Ананьев Дмитрий 83 3
|Солдатенков Сергей 162 3
|Кочетков Владислав 248 2
|Анкилов Константин 121 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Ельцин Борис. 99 2
|Румянцева Ольга 62 2
|Зайцев Владимир 55 2
|Гришанова Ирина 27 2
|Микоян Александр 44 2
|Чечельницкий Евгений 19 2
|Харитонов Сергей 10 2
|Каледин Виктор 13 2
|Власова Светлана 14 2
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