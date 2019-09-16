Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Слизень Виталий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 164
Слизень Виталий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк страхование 47 3
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
|ИРКОС 1 1
|МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 2
|МТТ YouMagic 33 2
|ADVA FSP XG - Серия коммутаторов 3 1
|Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
|ADVA Optical Networking QuadFlex 1 1
|Inoventica invGUARD 14 1
|Радов Алексей 4 3
|Рейман Леонид 411 2
|Широкий Денис 19 2
|Касперская Наталья 197 1
|Носков Константин 201 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1824 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Ильин Александр 10 1
|Кореш Виктор 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759765, в очереди разбора - 663455.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759765, в очереди разбора - 663455.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru