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Слизень Виталий

СОБЫТИЯ


06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций»

Решением единственного акционера головной компании группы Inoventica Виталий Слизень был избран на должность генерального директора компании «Коммуникации для инн
07.09.2011 Виталий Слизень возглавил компанию Inoventica

уникации для инноваций» объявила, что генеральным директором компании с 1 сентября 2011 г. назначен Виталий Слизень. Прошедшее внеочередное собрание акционеров, помимо решения кадровых вопросов
20.12.2007 «Синтерра» отложила мини-WiMAX на 2008 г.

количество заявок от потенциальных партнеров. Как заверил генеральный директор компании «Синтерра» Виталий Слизень, первые 20 мини-сетей WiMAX будут запущены в тестовом режиме в течение I квар
19.09.2007 «Синтерра» построит империю ЦОД

ологических стоек. ЦОДы компании будут располагаться как на собственных объектах, так и на площадях, находящихся в долгосрочной аренде (не менее 10 лет). Как рассказал генеральный директор «Синтерры» Виталий Слизень, все площадки будут иметь высокую степень связанности с сетью, общей пропускной способностью каналов в 40 Гбит/с, что гарантирует клиентам компании высокий уровень резервировани
04.06.2007 Виталий Слизень поможет ФАС разобраться в телекоме

Генеральный директор компании «Синтерра» Виталий Слизень назначен советником руководителя Федеральной антимонопольной службы России Иг
29.01.2007 В совет директоров «Синтерра» избран Виталий Слизень

рра». 26 января 2007 г. был избран новый состав совета директоров компании «Синтерра». В него вошел Виталий Слизень, генеральный директор компании «Синтерра». Он сменил вышедшего из совета дире
22.12.2006 Генеральным директором "Синтерры" избран Виталий Слизень

Генеральным директором ЗАО «Синтерра» избран Виталий Слизень, который приступит к исполнению своих обязанностей 25 декабря 2006 г., сообщает РБК. При этом прекращены полномочия исполняющего обязанности генерального директора Александра Ил
04.07.2006 Виталий Слизень покинул свой пост

Директор департамента государственной политики в области инфокоммуникационных технологий (ИКТ) министерства информационных технологий и связи (Мининформсвязи) РФ Виталий Слизень покинул свой пост по собственному желанию. И.о. директора департамента государственной политики в области инфокоммуникационных технологий Мининформсвязи РФ с 3 июля 2006 г. назн

Публикаций - 244, упоминаний - 263

Слизень Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 818 146
Ростелеком 10948 46
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 44
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 41
МегаФон 10742 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
Ростелеком - Связьинвест 1719 22
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 19
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 19
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 17
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 17
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 10
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 8
Microsoft Corporation 25775 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
БАРС Груп 579 7
Питерская группа связистов 441 6
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 5
HP Inc. 5883 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 4
HPE Financial Services - HPEFS 45 4
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
МПО Классика 11 4
Broadcom - VMware 2610 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
МФИ Софт 145 4
ПромСвязьКапитал 85 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
НБР АНО - Национальный библиотечный ресурс 4 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Access Industries 37 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ИРКОС 3 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 1
AFI Development 3 1
NGI Fund 36 1
Табакнаси Реефер Сервисиз 1 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 73
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 5
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
WiMAX Forum 69 3
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 3
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 3
Международная академия связи - МАС 46 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OpenFabrics Alliance 3 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Ассоциация-800 20 1
Национальный союз организаций и операторов связи 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 141
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 34
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 30
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 25
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 18
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 11
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 10
Пропускная способность - Bandwidth 1907 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Inoventica invGUARD 30 15
Apple iPhone 6 4861 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 4
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
HPE Helion CloudSystem 19 3
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 2
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 2
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
HPE CloudAgile - HP Agile Accelerator 10 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
Linux OS 11533 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 44 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
ADVA Optical Networking QuadFlex 1 1
Yota LTE/4G-сеть 24 1
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent C-WBS 4 1
Mandriva Linux 87 1
МТ-Интеграция - GMCS Telecom 8 1
МТ-Интеграция - GMCS Reporting 3 1
Forte-IT - IntelleScript Pro - IntelleScript IVR - IS IVR - IntelleScript Intelligent Network - IntelleScript IN - IntelleScript Office 11 1
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 1
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Genesys Voice Platform 10 1
Genesys IPCC - Genesys Enterprise IP Contact Center - Genesys Call Center - Genesys Contact Center Modernization - Genesys Open IP Contact Center 9 1
Рейман Леонид 1065 19
Коробов Максим 21 10
Путин Владимир 3454 10
Антонюк Борис 69 7
Малис Александр 158 7
Васильев Евгений 132 7
Зиганшин Равиль 8 6
Овчинников Борис 129 5
Ананьев Алексей 110 4
Ильин Александр 18 4
Тимошенко Любовь 19 4
Щербинин Владимир 18 4
Никифоров Николай 1138 4
Солодухин Константин 119 4
Брюквин Юрий 300 4
Прянишников Николай 316 3
Широкий Денис 20 3
Акопьян Артур 27 3
Радов Алексей 4 3
Саяпина Елена 46 3
Кучерук Павел 16 3
Терещенко Павел 22 3
Мосеев Виталий 16 3
Гуркин Вячеслав 10 3
Путин Игорь 5 3
Ананьев Дмитрий 83 3
Солдатенков Сергей 162 3
Кочетков Владислав 248 2
Анкилов Константин 121 2
Андреева Екатерина 54 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Ельцин Борис. 99 2
Румянцева Ольга 62 2
Зайцев Владимир 55 2
Гришанова Ирина 27 2
Микоян Александр 44 2
Чечельницкий Евгений 19 2
Харитонов Сергей 10 2
Каледин Виктор 13 2
Власова Светлана 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 167
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 20
Европа 24964 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 8
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 6
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Украина 7928 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 5
Кипр - Республика 636 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 5
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 5
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 100
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 22
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 18
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Аренда 2687 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Образование в России 2893 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 19
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Российская газета 290 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Рустелеком ТК 305 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Synergy Research Group 48 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Datamonitor 83 1
Frost & Sullivan 207 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
КФУ - НИИ ММ - Институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского - НИИММ - Научно-исследовательский институт математики и механики имени Н.Г. Чеботарёва 3 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 3
CeBIT 614 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Россия-Африка - саммит 4 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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