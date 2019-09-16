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Слизень Виталий


16.09.2019 Десятки миллионов рублей инвестиций в сеть Inoventica 1
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 1
05.02.2019 Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6% 1
01.02.2019 Система Inoventica invGuard развернута в Минпросвещения России 1
14.08.2018 Inoventica и МТТ открыли «Стартап-кассу» на 100 млн рублей 2
30.07.2018 Inoventica и МТТ строят сеть интернета вещей в Самаре 1
20.07.2018 Inoventica и МТТ открыли «Стартап-кассу» на 100 миллионов рублей 1
23.11.2017 Inoventica защитит персональные данные водителей 1
07.11.2017 Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе 1
27.04.2017 МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес» 1
07.04.2017 В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров 2
09.02.2017 Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб. 1
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 1
06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций» 5
06.09.2016 «Транстелеком» защитил клиентов от DDoS-атак российской системой invGuard 1
20.07.2016 Жена министра связи заработала на Inoventica 100% прибыли 2
13.07.2016 Совокупная неконсолидированная выручка Inoventica в первом полугодии 2016 г. составила 201 млн руб. 1
06.07.2016 Избран новый состав Совета директоров «Коммуникации для инноваций» 1
24.06.2016 Выручка Inoventica за 2015 г. выросла на 13% 1
12.05.2016 Система invGuard для защиты от DDoS-атак включена в Единый реестр российского ПО 1
18.01.2016 Inoventica взяла у HP многомиллионный лизинг 2
22.12.2015 Inoventica заключила первый международный контракт на поставку платформы InoSphere 1
13.11.2015 Inoventica заключила договор с Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи 1
16.09.2015 Экс-глава подкомитета по связи Госдумы Максим Коробов вошел в Совет директоров Inoventica 1
16.07.2015 Inoventica в первом полугодии 2015 г. увеличила выручку на 13% 1
08.07.2015 МТТ предложит своим абонентам заказ облачных сервисов Inoventica в «один клик» 1
26.08.2014 Inoventica присоединилась к партнерской программе HP Cloud Agile 1
30.06.2014 В совет Минкомсвязи по «облакам» вошли эксперты Microsoft, Oracle, IBM и ФСБ 1
19.07.2013 «Мегафон» не доплатил за «Синтерру». Экс-гендиректор не получил "большой бонус" 1
26.06.2013 HP Financial Services открыла кредитную линию для Inoventica 1
21.05.2013 Inoventica сократила ИТ-расходы и оптимизировала облачные сервисы с помощью HP 1
26.04.2013 ВТБ оказался контролирующим акционером МТТ 1
25.04.2013 МТТ не смогла защитить «русский Skype» от властей 1
28.01.2013 ФМС забрала у Минкомсвязи телеком-инфраструктуру биопаспортов 1
31.10.2012 25 тыс. пользователей облака Министерства финансов РФ будут функционировать на базе инфраструктуры группы Inoventica 1
05.09.2012 Inoventica приобрела долю в облачной компании-резиденте «Сколково» 1
28.08.2012 Ольга Пономарева назначена генеральным директором «Гарант-Парк-Интернет» 1
01.07.2012 Гендиректор Yota может стать замминистра связи 1
28.05.2012 Who is Mr Никифоров? Карьера и соратники нового главы Минкомсвязи 1
17.04.2012 Inoventica увеличила уставный капитал в 1000 раз 1

Публикаций - 141, упоминаний - 164

Слизень Виталий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 565 90
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 6
МегаФон ПетерСтар 145 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
Microsoft Corporation 11060 5
АйТи 751 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 2
IBM 3537 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Телеком Самара 1 1
Telecom Egypt 2 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 1 1
Новый диск 513 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
ВолгаТелеком 217 1
InfoWatch Gulf 6 1
Комстар Регионы 89 1
Rambler Media 71 1
ECI Telecom 21 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Cisco Systems 2038 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Т8 НТЦ 58 1
ADVA Optical Networking 8 1
Сбербанк страхование 47 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
ИРКОС 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росинфокоминвест 39 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Министерство связи и информационных технологий Египта 1 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
OpenFabrics Alliance 1 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 2
МТТ YouMagic 33 2
ADVA FSP XG - Серия коммутаторов 3 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
ADVA Optical Networking QuadFlex 1 1
Inoventica invGUARD 14 1
Радов Алексей 4 3
Рейман Леонид 411 2
Широкий Денис 19 2
Касперская Наталья 197 1
Носков Константин 201 1
Мамонов Михаил 24 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1824 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Ажигиров Андрей 23 1
Ильин Александр 10 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - СФО - Новосибирск 1965 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 7
Россия - ПФО - Казань 1513 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Европа 3745 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Восточная Европа 1676 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 2
Казахстан - Республика 2627 2
Украина 3361 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Египет - Арабская Республика 368 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Ростовская область 861 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759765, в очереди разбора - 663455.
Создано именных указателей - 46354.
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