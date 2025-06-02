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Inoventica Technologies Иновентика технолоджес
Группа компаний INOVENTICA – ИТ-оператор, с 1999 года реализующий проекты на базе ИКТ-инфраструктуры международного масштаба, основанной на технологиях облачных вычислений. В Группу компаний входят:
- АО «Коммуникации для инноваций» - головная компания Группы, реализующая проекты на базе собственной волоконно-оптической линии связи протяженностью более 13 тыс. км.
- ООО «Гарант-Парк-Интернет» (бренд Inoventica Services) – международный провайдер облачных услуг, портфель решений охватывает IaaS, PaaS, SaaS, DaaS.
УПОМИНАНИЯ
Inoventica Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 357 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 1
|Слизень Виталий 242 17
|Коробов Максим 21 7
|Никифоров Николай 1136 5
|Зиганшин Равиль 8 5
|Путин Владимир 3245 4
|Щербинин Владимир 16 4
|Никифорова Светлана 34 4
|Радов Алексей 4 3
|Попов Олег 51 3
|Мосеев Виталий 16 3
|Путин Игорь 5 3
|Жижкин Александр 2 2
|Ильин Александр 17 2
|Рейман Леонид 1052 2
|Воронин Валерий 2 2
|Махно Олег 4 2
|Кравцов Роман 85 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Бартунов Олег 48 1
|Гольцов Александр 78 1
|Захаров Владимир 22 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
|Трещиков Владимир 15 1
|Гуркин Дмитрий 9 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Владимиров Юрий 4 1
|Якубов Тимур 19 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Андреев Андрей 32 1
|Федоров Алексей 124 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Сурков Владислав 73 1
|Басов Алексей 115 1
|Чеглаков Филипп 3 1
|Поздняков Павел 19 1
|Бельтов Андрей 6 1
|Юртаев Дмитрий 7 1
|Konstantinou Eleni - Константиноу Елене 1 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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