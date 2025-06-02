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Inoventica Technologies Иновентика технолоджес


Группа компаний INOVENTICA – ИТ-оператор, с 1999 года реализующий проекты на базе ИКТ-инфраструктуры международного масштаба, основанной на технологиях облачных вычислений. В Группу компаний входят:

УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Кибербезопасность от Inoventica выросла на 40% 3
28.08.2019 Доходы Inoventica от продаж invGUARD по итогам полугодия выросли на 40% 2
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 2
05.02.2019 Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6% 1
01.02.2019 Система Inoventica invGuard развернута в Минпросвещения России 1
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 2
28.04.2018 Александр Гольцов -

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

 1
08.02.2018 Группа Inoventica представила отчет за 2017 год 2
26.01.2018 Inoventica объявила о 5000% росте прибыли за 2017 год 2
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 2
07.11.2017 Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе 1
19.04.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года 1
07.04.2017 В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров 1
09.02.2017 Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб. 1
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 4
13.10.2016 Inoventica отчиталась по итогам трех кварталов 2016 года 2
06.09.2016 «Транстелеком» защитил клиентов от DDoS-атак российской системой invGuard 2
20.07.2016 Жена министра связи заработала на Inoventica 100% прибыли 2
13.07.2016 Совокупная неконсолидированная выручка Inoventica в первом полугодии 2016 г. составила 201 млн руб. 1
06.07.2016 Избран новый состав Совета директоров «Коммуникации для инноваций» 1
24.06.2016 Выручка Inoventica за 2015 г. выросла на 13% 2
12.05.2016 Система invGuard для защиты от DDoS-атак включена в Единый реестр российского ПО 2
13.11.2015 Inoventica заключила договор с Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи 2
14.10.2015 Выручка Inoventica по итогам 9 месяцев 2015 г. выросла на 8% 1
16.09.2015 Экс-глава подкомитета по связи Госдумы Максим Коробов вошел в Совет директоров Inoventica 1
16.07.2015 Inoventica в первом полугодии 2015 г. увеличила выручку на 13% 1
10.02.2015 Oracle отговаривает россиян мигрировать на СУБД PostgreSQL 2
16.01.2015 Совокупная выручка Inoventica за 2014 г. выросла на 4,5% 2
25.12.2014 30 млн абонентов МТТ под защитой invGuard от Inoventica 3
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 2
27.06.2012 Startobaza купила долю в компании Digital Loyalty System 1
28.05.2012 Who is Mr Никифоров? Карьера и соратники нового главы Минкомсвязи 2
25.01.2012 Выручка Inoventica в четвертом квартале 2011 г. выросла в 1,5 раза 1
18.05.2011 Строители из Татарстана запустили "первого ИТ-оператора России" 1

Публикаций - 34, упоминаний - 57

Inoventica Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 146 29
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 139 13
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 10
Startobaza - Стартобаза 38 5
Астон консалтинг 8 4
Microsoft Corporation 24856 4
БАРС Груп 551 4
МПО Классика 11 4
Доктор рядом - Doc+ 52 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2058 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 338 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
Автодория 44 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 2
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 2
Ростелеком 9942 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 93 2
Информзащита 790 2
HPE - Juniper Networks 428 2
Next Media Group - Некст Медиа 38 2
GlobalNet - DATAIX - Международная пиринговая сеть 7 2
DLS - Digital Loyalty System - ДЛС 3 2
Coriant 17 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 1
Oracle Corporation 6760 1
Broadcom - VMware 2407 1
HP Inc. 5717 1
NetApp - Network Appliance 640 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Электросвязь 268 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Fujitsu 2047 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 891 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 210 1
Т8 НТЦ 96 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 5
НБР АНО - Национальный библиотечный ресурс 2 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Табакнаси Реефер Сервисиз 1 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Петербург-Внештранс 2 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2026 8
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 171 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3423 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 250 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 485 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
Правительство Челябинской области 67 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2587 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3364 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
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IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 392 1
Inoventica invGUARD 27 22
Linux OS 10236 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 3
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 2
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
IBM DB2 372 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1377 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 65 1
Riverbed SteelConnect 12 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Huawei SD-WAN 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1131 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1334 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5454 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1386 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
МТС - МТТ Телефон VoIP-платформа 7 1
Apple iPhone 6 4863 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 56 1
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Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Слизень Виталий 242 17
Коробов Максим 21 7
Никифоров Николай 1136 5
Зиганшин Равиль 8 5
Путин Владимир 3245 4
Щербинин Владимир 16 4
Никифорова Светлана 34 4
Радов Алексей 4 3
Попов Олег 51 3
Мосеев Виталий 16 3
Путин Игорь 5 3
Жижкин Александр 2 2
Ильин Александр 17 2
Рейман Леонид 1052 2
Воронин Валерий 2 2
Махно Олег 4 2
Кравцов Роман 85 1
Рубанов Владимир 75 1
Бартунов Олег 48 1
Гольцов Александр 78 1
Захаров Владимир 22 1
Сушкевич Антон 67 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Трещиков Владимир 15 1
Гуркин Дмитрий 9 1
Минниханов Рустам 118 1
Владимиров Юрий 4 1
Якубов Тимур 19 1
Ахмеров Тимур 87 1
Комиссаров Дмитрий 228 1
Андреев Андрей 32 1
Федоров Алексей 124 1
Чеглаков Андрей 57 1
Сурков Владислав 73 1
Басов Алексей 115 1
Чеглаков Филипп 3 1
Поздняков Павел 19 1
Бельтов Андрей 6 1
Юртаев Дмитрий 7 1
Konstantinou Eleni - Константиноу Елене 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 28
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3095 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 5
Куба - Республика 370 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 4
Америка Латинская 1839 4
Куба - Гавана 31 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3023 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1405 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 2
Европа 24389 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Армения - Республика 2324 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1588 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4071 1
Франция - Французская Республика 7903 1
Ближний Восток 2983 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 836 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Япония 13375 1
Китай - Тайвань 4047 1
Испания - Королевство 3736 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
Россия - УФО - Челябинская область 1279 1
США - Техас - Даллас 175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 419 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 44 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Судогодский район - Судогда 11 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 38 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 6
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 5
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 625 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2570 3
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5010 2
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1389 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2901 1
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Rambler - Секрет фирмы 39 1
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 1
Gartner - Гартнер 3574 1
Juniper Research 531 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 3
КФУ - НИИ ММ - Институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского - НИИММ - Научно-исследовательский институт математики и механики имени Н.Г. Чеботарёва 3 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
CeBIT 612 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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