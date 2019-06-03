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Riverbed SteelConnect

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2019 Riverbed представил решение для ускорения SaaS-приложений 1
28.04.2018 Александр Гольцов -

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

 1
13.09.2017 АМТ-Груп и Riverbed успешно протестировали SD-WAN решение SteelConnect 3
16.03.2017 Orange Business Services и Riverbed переносят технологию SD-WAN в гибридные сети 3
13.03.2017 Riverbed — лидер «магического квадранта» Gartner в сегменте мониторинга и диагностики производительности сети 2
28.02.2017 Riverbed представила новое семейство продуктов для рынка сервис-провайдеров 1
15.02.2017 Riverbed расширила возможности SD-WAN-решения SteelConnect для облачных сетей 3
09.02.2017 Riverbed представила решение для подключения к облачным сетям Microsoft Azure в «в один клик» 2
18.10.2016 Конференция Riverbed Force for Business Russia 2016 пройдет в Москве 27 октября 1
14.09.2016 Riverbed представила новые программно-управляемые решения для цифровой трансформации бизнеса 3
01.06.2016 Riverbed Technology попала в лидеры «магического квадранта» Gartner по WAN-оптимизации 1
26.05.2016 Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред 4

Публикаций - 13, упоминаний - 26

Riverbed SteelConnect и организации, системы, технологии, персоны:

Riverbed Technology 115 12
Microsoft Corporation 25775 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Cisco Systems 5372 2
Salesforce 498 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 1
Cloud Networks - Облачные сети 45 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
DunavNET 2 1
Broadcom - VMware 2610 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Huawei 4677 1
Fortinet 452 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
ServiceNow 111 1
F5 Networks 77 1
Zscaler 23 1
Palo Alto Networks 209 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 11
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 41 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 88 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 2
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 84 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 256 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
PnP - Plug&Play 326 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 8
Riverbed SteelHead 49 5
Microsoft Azure 1526 4
Riverbed SteelFusion 10 3
Riverbed Application Performance Platform - Riverbed Enterprise Application Management 10 3
Microsoft Office 365 1042 2
Riverbed End User Experience Monitoring 2 2
Riverbed Service Delivery Platform 1 1
Riverbed Cloud-Ready Branch 1 1
Riverbed Interceptor 3 1
Riverbed Early Access Program 1 1
Huawei SD-WAN 3 1
Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 11 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Riverbed SaaS Accelerator 2 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Inoventica invGUARD 30 1
Riverbed SD-WAN 1 1
O’Farrell Paul - О’Фаррелл Пол 5 2
Стулов Александр 21 2
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 8 2
Casemore Brad - Кэйсмор Брэд 2 1
Гольцов Александр 84 1
Козлов Сергей 49 1
Леонов Владимир 17 1
Orgill James - Орджилл Джеймс 1 1
Sargent Mike - Сарджент Майк 5 1
Somogyi Stefan - Шомодьи Штефан 1 1
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Федеральный закон 151-ФЗ - О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях 6 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 1
Федеральный закон 230-ФЗ - О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 13 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Gartner - Гартнер 3658 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Riverbed Force for Business 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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