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Kennelly Jerry Кеннелли Джерри
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 12
Kennelly Jerry и организации, системы, технологии, персоны:
|Riverbed Technology 115 8
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
|Cloud Networks - Облачные сети 45 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
|Broadcom - VMware 2610 1
|Cisco Systems 5372 1
|Fortinet 452 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
|Salesforce 498 1
|Sophos - SophosLabs 436 1
|F5 Networks 77 1
|Palo Alto Networks 209 1
|HPE - Juniper Networks 460 1
|Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
|Kirkland & Ellis LLP 7 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
|Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 1
|Casemore Brad - Кэйсмор Брэд 2 1
|Cohen Mark - Коэн Марк 4 1
|Brady Paul - Брэди Пол 1 1
|Mountford Paul - Монтфорд Пол 6 1
|Германия - Федеративная Республика 13221 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
|Канада - Онтарио 85 1
|Китай - Тайвань 4245 1
|Новая Зеландия 737 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.