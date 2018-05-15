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Kennelly Jerry Кеннелли Джерри

СОБЫТИЯ


15.05.2018 Riverbed Technology объявила о назначении нового генерального директора и смене позиционирования 1
14.09.2016 Riverbed представила новые программно-управляемые решения для цифровой трансформации бизнеса 1
26.05.2016 Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред 1
20.01.2016 Riverbed приобрела Ocedo — поставщика решений SD-WAN 2
19.12.2014 Инвестиционный фонд Thoma Bravo купил Riverbed за $3,6 млрд 2
28.01.2013 Riverbed завершила приобретение поставщика APM-решений Opnet Technologies 2
22.07.2011 Riverbed покупает новозеландского разработчика систем оптимизации веб-контента Aptimize 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Kennelly Jerry и организации, системы, технологии, персоны:

Riverbed Technology 115 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Cloud Networks - Облачные сети 45 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Broadcom - VMware 2610 1
Cisco Systems 5372 1
Fortinet 452 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Salesforce 498 1
Sophos - SophosLabs 436 1
F5 Networks 77 1
Palo Alto Networks 209 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Правительство Онтарио - Исполнительный совет Онтарио - Органы государственной власти 6 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 88 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 56 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 84 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 256 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 115 1
ADC - Application Delivery Controller - Контроллер доставки приложений 24 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 41 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 4
Riverbed SteelHead 49 2
Riverbed SteelConnect 13 2
Microsoft Azure 1526 2
Riverbed End User Experience Monitoring 2 1
Riverbed Digital Performance 3 1
Riverbed SteelFusion 10 1
Riverbed Application Performance Platform - Riverbed Enterprise Application Management 10 1
Riverbed Cloud-Ready Branch 1 1
Riverbed Early Access Program 1 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Microsoft Office 365 1042 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 1
Casemore Brad - Кэйсмор Брэд 2 1
Cohen Mark - Коэн Марк 4 1
Brady Paul - Брэди Пол 1 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 6 1
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Канада - Онтарио 85 1
Китай - Тайвань 4245 1
Новая Зеландия 737 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Gartner - Гартнер 3658 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ZK Research 8 1
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