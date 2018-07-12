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Riverbed Digital Performance

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.07.2018 Riverbed Technology: 95% компаний не готовы к цифровой трансформации 1
15.05.2018 Riverbed Technology объявила о назначении нового генерального директора и смене позиционирования 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Riverbed Digital Performance и организации, системы, технологии, персоны:

Riverbed Technology 115 3
F5 Networks 77 1
Salesforce 498 1
Palo Alto Networks 209 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Fortinet 452 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Broadcom - VMware 2610 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Office 365 1042 1
Riverbed End User Experience Monitoring 2 1
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 1
Riverbed SteelHead 49 1
Microsoft Azure 1526 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 6 1
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 8 1
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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