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Riverbed Digital Performance
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.07.2018
|Riverbed Technology: 95% компаний не готовы к цифровой трансформации 1
|15.05.2018
|Riverbed Technology объявила о назначении нового генерального директора и смене позиционирования 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Riverbed Digital Performance и организации, системы, технологии, персоны:
|Riverbed Technology 115 3
|F5 Networks 77 1
|Salesforce 498 1
|Palo Alto Networks 209 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
|Fortinet 452 1
|HPE - Juniper Networks 460 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
|Broadcom - VMware 2610 1
|Cisco Systems 5372 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.