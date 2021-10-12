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WAN
Wide Area Network
Глобальная вычислительная сеть


12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 1
05.10.2021 Cisco отказалась латать дыру в проверенных временем роутерах. Пользователям придется раскошелиться на новые 1
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 2
25.02.2021 Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях 4
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
30.11.2020 Zyxel начала продажи LTE роутера Zyxel LTE3301-PLUS 1
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий 1
26.10.2020 Cisco представила решение WAN для безопасного доступа к облачным приложениям 1
28.09.2020 Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak 2
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
03.08.2020 «Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор» 1
15.06.2020 Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
23.03.2020 HPE интегрировала HPE SimpliVity и HPE StoreOnce 1
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 1
25.02.2020 Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs 1
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 2
25.11.2019 В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6 2
30.08.2019 Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh? 2
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 5
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 4
13.06.2019 Cisco представила технологии ИИ и машинного обучения для умных сетей 1
22.04.2019 Cisco поставила сетевую инфраструктуру для госпиталя «Мать и дитя» в Тюмени 1
17.04.2019 Почему SD-WAN стал главным ИТ-вектором развития банков 1
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN 7
27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 2
13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади 1
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены 6
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 1
12.12.2018 D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны 2
11.12.2018 Zyxel начинает российские продажи роутеров LTE3316 и LTE7240 1
14.11.2018 Cisco представила решение Cisco SD-WAN 1
22.10.2018 Zyxel представила программно-определяемое решение Nebula Orchestrator 1
19.10.2018 SD-WAN: интеллектуальная сеть и безопасность для облачных приложений 2
20.08.2018 Закупки серверов для российских ЦОДов через год вырастут вдвое 1
28.03.2018 Dell EMC представила семейство виртуальных граничных платформ Virtual Edge Platform 1
07.03.2018 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной ревизии маршрутизатора N300 DIR-615/T 2

Публикаций - 91, упоминаний - 133

WAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

D-Link 189 14
Cisco Systems 2040 13
Riverbed Technology 103 10
ZyXEL Communications 168 8
Fortinet 286 8
Dell EMC 2405 7
VMware 1829 6
Huawei 2730 5
TP-Link 158 5
Microsoft Corporation 11095 4
Versa Networks 8 4
Viptela 6 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
Citrix Systems 571 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
Крок 1220 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Oracle Corporation 3350 2
HPE Aruba Networks 67 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Intel Corporation 4180 2
Palo Alto Networks 80 2
ESG - Enterprise Strategy Group 95 2
Silver Peak 5 2
Blue Coat Systems 41 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
HP Inc. 2914 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
IBM 3544 2
NortonLifeLock (Symantec) 779 2
Brocade Communications Systems 141 1
Cisco Meraki 10 1
Beltel - Белтел 97 1
National Instruments 11 1
Netgear 163 1
HDS - Hitachi Data Systems 288 1
Juniper Networks 168 1
Eero 7 1
Росгосстрах 182 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
UDR Inc 6 1
Росводоканал 44 1
Volkswagen Groupe Retail France 1 1
Аквафор 6 1
CME Group 8 1
Мать и дитя 16 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
ONF - Open Networking Foundation 14 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 27
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 17
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 15
3G - Стандарт мобильной связи 3736 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 12
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 10
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 9
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 137 9
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 9
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 81 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 7
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 7
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 20 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 6
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 6
Web Interface - Веб-интерфейс 177 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 6
Gigabit Ethernet 358 6
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 5
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 118 5
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 4
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 4
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 47 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Riverbed SteelHead 40 6
Яндекс.DNS 16 5
Cisco SD-WAN 15 5
Apple Mac 1458 5
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 5
D-Link Assistant 7 4
Fortinet SD-Branch 9 4
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 4
Fortinet FortiOS 31 4
Apple iOS 5742 4
Amazon Alexa 138 3
Linux OS 4260 3
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 3
Fortinet Secure SD 7 3
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 10 3
Fortinet FortiManager 20 3
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 62 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 3
Google Android 10751 3
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 2
Microsoft Exchange 682 2
DWR - Java библиотека 2 2
Fortinet FortiAnalyzer 19 2
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
VMware vSphere 281 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
UDPXY 3 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 2
Zyxel LTE - серия роутеров 8 2
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 2
Aruba ESP - Aruba Edge Services Platform 12 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 11 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
D-Link DSL - Серия маршрутизаторов 3 2
Fortinet FortiGuard Labs 44 2
Fortinet FortiSwitch 4 1
Maddison John - Мэддисон Джон 22 3
Harrell Scott - Харрелл Скотт 2 2
Burns Tom - Бернс Том 18 2
Турмыев Сердар 7 1
Овчаренко Наталия 4 1
Ножкин Георгий 1 1
Тяпаев Денис 9 1
Ding Ryan - Дин Райан 9 1
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 1
Поскакухин Вадим 5 1
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 12 1
Андрианова Юлия 4 1
Болотюк Дмитрий 12 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
Lin Inchen - Лин Инчен 3 1
Бахур Владимир 11 1
Ткаченко Леонид 4 1
Саушкин Олег 25 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Рахманов Алексей 4 1
Макаров Станислав 111 1
Ворошилов Павел 6 1
Тимашев Ратмир 58 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Сохань Максим 13 1
Халяпин Сергей 77 1
Сереченко Денис 13 1
Шевченко Владимир 135 1
Королев Сергей 10 1
Соколов Артем 28 1
Казак Максим 95 1
Сахер Александр 1 1
Кононов Александр 4 1
Назаров Алексей 69 1
Никифоров Михаил 12 1
Леонов Владимир 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
США - Сан-Хосе 109 2
Япония 2788 2
Европа 3759 2
Норвегия - Королевство 429 2
Россия - Тюмень 497 1
Эстония - Таллин 27 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Россия - Сибирь 876 1
Испания - Королевство 1255 1
Узбекистан - Республика 823 1
Арктика 141 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
Россия - Хабаровск 623 1
Россия - Рязань 354 1
Монголия 172 1
Россия - Крайний Север 93 1
Германия - Ганновер 68 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Казахстан - Республика 2632 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Индия - Республика 2173 1
Восточная Европа 1679 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Россия - Владивосток 864 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Бельгия - Королевство 398 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
США - Кремниевая долина 399 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Франция - Французская Республика 2126 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 5
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Русский язык 983 1
Whitebox 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Транспорт 62 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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Juniper Research 278 3
CNews Analytics 1990 1
451 Research Group 44 1
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Forbes Global 2000 15 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 3
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Cisco Partner Summit 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763390, в очереди разбора - 667077.
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