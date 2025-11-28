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WAN Wide Area Network Глобальная вычислительная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.11.2025 Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN

Компания «Файвджен» открыла исходный код программной платформы Oversdn SD-WAN, предназначенной для построения и управления защищенными геораспределенными сетями. Это решение позволяет коммерческим и государственным организациям гибко адаптировать ИТ-инфраструктуру по
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика

Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Когда организации приходится откры
14.05.2025 Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге

енные решения без остановки бизнес-процессов, сохраняя высокое качество соединения между подразделениями. Эксперты Wone IT провели аудит текущей корпоративной сети и предложили внедрить технологию SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского». Заказчик обратился в Wone IT с просьбой перевести внутреннюю корпоративную сеть гостиниц в Санкт-Петербурге на отечественные решения без потери ка
15.04.2025 Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети 

Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость сет
07.04.2025 ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4

о» представляет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов
17.02.2025 Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга

Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сеть и сократил сроки запуска новых ИТ-сервисов
24.12.2024 МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей

МТС разработала и запустила собственный продукт для программного управления корпоративными сетями — SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение проходит регистрацию в Реестре отечественного ПО для соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители МТС. SD-WAN

06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств

«SD-WAN позволяет объединить в одном продукте функции, которые раньше требовали установки нескольких устройств» CNews: Почему внедрение SD-WAN для многих компаний сегодня стало одной из прио
22.11.2024 Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании

Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании. Встроенные в отечественную платформу алгоритмы шифрования обеспечивают криптографическую защиту информации по ГОСТу в распределенных сетях. Заказчик по
08.11.2024 «Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения для построения надежной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.3. Теперь проверка качества каналов связи будет полностью автоматической благодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на профи
26.09.2024 Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN

Платформа BI.Zone Secure SD-WAN стала первым сертифицированным отечественным решением, которое обеспечивает криптографическую защиту данных в сетевом протоколе WireGuard с применением российских криптографических алгоритм
26.02.2024 Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN

Axoft сообщила об усилении ИБ-портфеля решением для построения единой отказоустойчивой распределённой сети Kaspersky SD-WAN. Команда Axoft расширила компетенции по направлению: технические специалисты компании прошли обучение по решению SD-WAN. Дистрибьютор предлагает своим партнерам и их заказчикам помощ
13.02.2024 Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860

ршрутизатора AX1800 DIR-X1860. Версия ПО 4.0.3 позволяет повысить пропускную способность соединений WAN – Wi-Fi, расширяет возможности беспроводного роуминга и удаленного защищенного доступа по
25.01.2024 Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») объявил о запуске нового облачного решения на основе технологии SD-WAN. Продукт создан в рамках совместной работы с «Лабораторией Касперского». Cloud SD-WAN – это современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспечива
18.01.2024 MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского»

ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а такж
16.01.2024 Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN

CNews выяснил, что важно знать о SD-WAN тем компаниям, которые только знакомятся с технологией: ее назначение, отличия от DMVPN, функциональные преимущества и факторы, указывающие на необходимость применения SD-WAN. А комп
14.12.2023 Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования

Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга России.
03.08.2023 BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN

BI.ZONE Secure SD-WAN — это российская платформа для построения защищенной сетевой инфраструктуры между географ
13.04.2023 Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS

МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С пом
12.04.2023 «Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN

«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN. Это программно-определяемая глобальная сеть для построения филиальных сетей. Продукт поможет заказчикам не только использовать интеллектуальные технологии маршрутизации при разворачивании

19.01.2023 МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ

О «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что выпустила новое отечественное решение для управления сетевой инфраструктурой (SD-WAN) – альтернативу решениям ушедших из России вендоров. Облачный провайдер #CloudMTS предлагает SD-WAN «под ключ», начиная с каналов связи, ПО, оборудования и до разработки схемы внедре
08.02.2022 Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid

Faberlic модернизировала сетевую инфраструктуру в регионах с помощью интегрированного решения компании «Ситик телеком спс» – Trueconnect Hybrid – защищенной программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. «Это большой прорыв, – сказал Роман Варников, технический директор Faberlic. – Региональная сетевая инфраструктура Faberlic стала на порядок функциональнее. Мы получили возможность в больш
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200

-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой MU-MIMO и Multi-WAN. Новинка предназначена для организации современных домашних сетей с бесперебойным доступо
17.12.2021 Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN

Aruba (принадлежит Hewlett Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS). Это новое р
22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco

аэнерго» построила современную ИТ-платформу на основе решений Cisco. В рамках проекта впервые в энергетическом секторе на территории России была применена архитектура программно-определяемых сетей SD-WAN, которая помогла автоматизировать процесс развертывания сети и ее дальнейшей эксплуатации. Проект был реализован при поддержке компании «Открытые Технологии», премьер-партнера Cisco. ПАО «С
08.07.2021 «Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования

оссийской компанией B4Com Tech (ООО «Бифорком Тек») в кратчайшие сроки построил и ввёл в эксплуатацию крупнейшую в Европе современную высокотехнологичную программно-определяемую региональную сеть (SD-WAN). Новая сеть, состоящая из более чем 8 тысяч подключенных устройств, обеспечивает надёжную и безопасную работу банкоматов, терминалов самообслуживания, удалённых офисов банка и сотрудников,
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brunel получила безопасное и простое в управлении сетевое решение. Проект реализуется в

14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP

ечения безопасного сетевого доступа ClearPass Policy Manager с Edge-платформой Aruba EdgeConnect SD-WAN, ранее известной как Silver Peak; интеграцию Aruba Threat Defense с платформой EdgeConnec
26.03.2021 «Крок» проведет онлайн-митап по применению SD-WAN в промышленности

31 марта специалисты ИТ-компании «Крок» проведут онлайн-митап, посвященный применению SD-WAN на промышленных предприятиях. Эксперты расскажут, как с помощью технологии централизованно управлять каналами связи и равномерно распределять нагрузку на сеть, повышая скорость и безопаснос
26.03.2021 BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности

BI.Zone представила Secure SD-WAN — решение класса SD-WAN, поддерживающее шифрование по ГОСТ. Продукт помогает снизить издержки и справиться с ограничениями человеческих ресурсов при подключении новой площадки, а так
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN

1 Определяем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-premise, облако, подписка на управляемые сервисы — какую модель выбрать? 5 Выбираем оптимального поставщ
25.02.2021 Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях

Программно-определяемые глобальные сети (Software-Defined networking in a Wide Area Network, SD-WAN) интересны возможностями, достигаемыми в результате абстракции сетевого оборудования от м
18.01.2021 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN

vices для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решение ускорит цифровую
13.01.2021 Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о новых возможностях своего портфеля SD-WAN, включающего решение Aruba SD-Branch и недавно приобретенные решение Silver Peak Unity EdgeConnect, предназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключения
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada

TP-Link представила новые модели корпоративного сетевого оборудования Omada: гигабитный управляемый PoE+ коммутатор TL-SG3428XMP с uplink-портами 10G, гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-R605 и аппаратный контроллер OC300. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает станд
16.12.2020 Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред

Fortinet объявила о выпуске FortiGate Rugged 60F и FortiGate Rugged 60F со встроенными межсетевыми экранами нового поколения c LTE, первых в отрасли защищенных устройств SD-WAN, созданных для работы в средах операционных технологий (OT). Эти новые версии повышенной прочности платформы FortiGate, разработанные для развертывания на бессредовых объектах, позволяют ле
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира

ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD-WAN несколько соединений совмещаются в единую виртуальную сеть, что в результате
03.11.2020 Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM

ть роутер к сети (DSL, Ethernet, встроенный или подключаемый 4G-модем). От этого уже зависит, какой WAN-порт вам нужен и из каких устройств вы будете выбирать. Также перед покупкой (особенно ес
26.10.2020 Cisco представила решение WAN для безопасного доступа к облачным приложениям

Cisco анонсировала новую граничную WAN-платформу, помогая заказчикам ускорять внедрение облачных сервисов и обеспечивать защищен
28.09.2020 Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak

rise (HPE) объявила о завершении процедуры покупки Silver Peak, ведущего разработчика технологии SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network). Сумма сделки составила 925 млн. долларов. Silver Pe

Публикаций - 771, упоминаний - 963

WAN и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 91
Microsoft Corporation 25775 65
Riverbed Technology 115 51
Broadcom - VMware 2610 48
Huawei 4677 35
D-Link - Д-Линк Трейд 395 32
Dell EMC 5180 30
Intel Corporation 12811 30
TP-Link - ТП-Линк 231 28
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 26
Citrix Systems 868 23
HP Inc. 5883 23
Fortinet 452 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 18
Netgear 253 18
Google LLC 12690 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 17
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 16
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 14
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 14
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 13
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 12
Smartec 168 12
Samsung Electronics 11065 12
9594 12
Крок - Croc 1964 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
HP 3Com 681 11
Ростелеком 10948 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Россети Ленэнерго 1699 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Superjob - Суперджоб 858 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Альфа-Банк 1979 3
Visa International 1993 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
Фаберлик - Faberlic 115 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
eBay Inc 1640 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Carlsberg Group 26 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Комус 110 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 4
Международная академия связи - МАС 46 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 259
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 234
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 200
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 191
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 188
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 181
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 174
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 152
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 148
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 146
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 138
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 137
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 129
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 127
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 122
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 113
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 98
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 96
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 95
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 93
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 91
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 90
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 87
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 86
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 84
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 80
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 78
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 78
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 77
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 77
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 77
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 76
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 65
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 64
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 60
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 59
Microsoft Windows 16882 54
Riverbed SteelHead 49 38
Linux OS 11533 37
Google Android 15244 34
Apple iOS 8583 34
Microsoft Azure 1526 26
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 19
Microsoft Windows 2000 8678 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 18
Apple iPhone 6 4861 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 18
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
Broadcom - VMware vSphere 614 17
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 17
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 17
ZyXEL Keenetic 50 17
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 16
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 15
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 14
Microsoft Office 365 1042 13
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 13
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 27 13
Яндекс.DNS 17 12
D-Link Assistant 12 12
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
TP-Link Tether 53 10
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 17 10
Riverbed SteelConnect 13 10
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 27 10
ASUS RT 22 10
Microsoft Windows 7 2007 10
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 19 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Zyxel XGS - Zyxel RGS - Zyxel GS - Zyxel LTE- Zyxel WAC - Zyxel WAH - Zyxel SBG - Zyxel Armor - серия коммутаторов, роутеров, маршрутизаторов 34 9
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Николаев Александр 45 10
Стулов Александр 21 7
Каминский Максим 14 6
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 8 6
Davé Apurva - Даве Апурва 7 5
Шадаев Максут 1210 4
Maddison John - Мэддисон Джон 24 4
Халяпин Сергей 96 4
Гольцов Александр 84 4
Белов Виктор 60 4
Кулашова Анна 73 4
Сахарчук Дмитрий 5 4
Немошкалов Александр 11 4
Hughes David - Хьюз Дэвид 7 4
Wolford Eric - Уолфорд Эрик 6 4
Тимашев Ратмир 69 4
Burns Tom - Бернс Том 19 3
Ульянов Николай 176 3
Леонов Владимир 17 3
Солонин Виталий 90 3
Новицкий Сергей 25 3
Артюхов Александр 19 3
Севрюков Алексей 19 3
Хозяинов Борис 3 3
Солокхин Александр 6 3
O’Farrell Paul - О’Фаррелл Пол 5 3
Skorupa Joe - Скорупа Джо 5 3
Mehra Rohit - Мехра Рохит 8 3
Суровец Дмитрий 115 2
Натрусов Артем 313 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Нестеров Алексей 175 2
Аитов Тимур 197 2
Neri Antonio - Нери Антонио 21 2
Афанасьев Александр 53 2
Сереченко Денис 13 2
Шевченко Владимир 153 2
Есекеев Куанышбек 40 2
Xie Ken - Се Кен 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 315
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 70
Европа 24964 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Франция - Французская Республика 8177 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Африка - Африканский регион 3641 12
Япония 13807 12
Канада 5082 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Швеция - Королевство 3782 10
Ближний Восток 3154 9
США - Калифорния 4829 9
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 9
Европа Восточная 3138 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Украина 7928 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 8
Казахстан - Республика 6048 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Нидерланды - Амстердам 630 7
Китай - Тайвань 4245 7
Нидерланды 3746 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 91
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 91
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 59
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 43
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 26
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 25
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 17
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 15
Английский язык 7030 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 15
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 14
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 14
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 13
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 13
CNews - ZOOM.CNews 1866 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
РИА Новости 1033 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Wired - Издание 276 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
9to5Google 60 2
Мобильные системы 118 2
9to5Mac 70 2
Открытые системы ИД 176 2
allNetDevices 160 2
Wikipedia - Википедия 650 2
FT - Financial Times 1296 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
DigiTimes - Издание 1331 1
The Washington Post 350 1
VentureBeat 90 1
Ars Technica 450 1
IDG - International Data Group 117 1
Inquirer 463 1
TechRadar 97 1
Известия ИД 770 1
Neowin 217 1
Sputnik 59 1
CRN 50 1
Network World 31 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
NE Asia Online 313 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Ananova 250 1
Gartner - Гартнер 3658 37
IDC - International Data Corporation 4975 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Dell'Oro Group 66 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Fortune Global 500 295 4
Forrester Research 834 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Forrester Wave 45 3
CNews Инновация года - награда 155 3
Synergy Research Group 48 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
TeleGeography Research 40 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Gartner - Dataquest 353 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
ZK Research 8 1
HFS Research 49 1
Global Market Insights 16 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Forbes Global 2000 50 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
НИУ ВШЭ ИГМУ - Институт государственного и муниципального управления 8 1
University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
CeBIT 614 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
CNews AWARDS - награда 571 3
CiscoLive! 10 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
VMworld 29 3
Связь-Экспокомм 276 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Docflow 148 2
IT Elements 13 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Black Hat - Конференция 120 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Microsoft Build - конференция 39 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Fortinet Security Day 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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