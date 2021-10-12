Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WAN
Wide Area Network
Глобальная вычислительная сеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 133
WAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|Gartner 2192 10
|IDC - International Data Corporation 2720 5
|Juniper Research 278 3
|CNews Analytics 1990 1
|451 Research Group 44 1
|IHS Markit 21 1
|Security Compute Rating 5 1
|Forbes Global 2000 15 1
|Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 3
|NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763390, в очереди разбора - 667077.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763390, в очереди разбора - 667077.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru