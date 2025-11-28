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WAN Wide Area Network Глобальная вычислительная сеть
СОБЫТИЯ
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|28.11.2025
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Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN
Компания «Файвджен» открыла исходный код программной платформы Oversdn SD-WAN, предназначенной для построения и управления защищенными геораспределенными сетями. Это решение позволяет коммерческим и государственным организациям гибко адаптировать ИТ-инфраструктуру по
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Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Когда организации приходится откры
|14.05.2025
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Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге
енные решения без остановки бизнес-процессов, сохраняя высокое качество соединения между подразделениями. Эксперты Wone IT провели аудит текущей корпоративной сети и предложили внедрить технологию SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского». Заказчик обратился в Wone IT с просьбой перевести внутреннюю корпоративную сеть гостиниц в Санкт-Петербурге на отечественные решения без потери ка
|15.04.2025
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Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети
Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость сет
|07.04.2025
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ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4
о» представляет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов
|17.02.2025
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Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга
Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сеть и сократил сроки запуска новых ИТ-сервисов
|24.12.2024
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МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей
МТС разработала и запустила собственный продукт для программного управления корпоративными сетями — SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение проходит регистрацию в Реестре отечественного ПО для соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители МТС. SD-WAN
|06.12.2024
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Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств
«SD-WAN позволяет объединить в одном продукте функции, которые раньше требовали установки нескольких устройств» CNews: Почему внедрение SD-WAN для многих компаний сегодня стало одной из прио
|22.11.2024
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Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании
Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании. Встроенные в отечественную платформу алгоритмы шифрования обеспечивают криптографическую защиту информации по ГОСТу в распределенных сетях. Заказчик по
|08.11.2024
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«Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3
«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения для построения надежной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.3. Теперь проверка качества каналов связи будет полностью автоматической благодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на профи
|26.09.2024
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Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN
Платформа BI.Zone Secure SD-WAN стала первым сертифицированным отечественным решением, которое обеспечивает криптографическую защиту данных в сетевом протоколе WireGuard с применением российских криптографических алгоритм
|26.02.2024
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Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN
Axoft сообщила об усилении ИБ-портфеля решением для построения единой отказоустойчивой распределённой сети Kaspersky SD-WAN. Команда Axoft расширила компетенции по направлению: технические специалисты компании прошли обучение по решению SD-WAN. Дистрибьютор предлагает своим партнерам и их заказчикам помощ
|13.02.2024
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Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860
ршрутизатора AX1800 DIR-X1860. Версия ПО 4.0.3 позволяет повысить пропускную способность соединений WAN – Wi-Fi, расширяет возможности беспроводного роуминга и удаленного защищенного доступа по
|25.01.2024
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Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») объявил о запуске нового облачного решения на основе технологии SD-WAN. Продукт создан в рамках совместной работы с «Лабораторией Касперского». Cloud SD-WAN – это современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспечива
|18.01.2024
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MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского»
ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а такж
|16.01.2024
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Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN
CNews выяснил, что важно знать о SD-WAN тем компаниям, которые только знакомятся с технологией: ее назначение, отличия от DMVPN, функциональные преимущества и факторы, указывающие на необходимость применения SD-WAN. А комп
|14.12.2023
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Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования
Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга России.
|03.08.2023
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BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN
BI.ZONE Secure SD-WAN — это российская платформа для построения защищенной сетевой инфраструктуры между географ
|13.04.2023
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Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS
МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С пом
|12.04.2023
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«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN
«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN. Это программно-определяемая глобальная сеть для построения филиальных сетей. Продукт поможет заказчикам не только использовать интеллектуальные технологии маршрутизации при разворачивании
|19.01.2023
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МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ
О «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что выпустила новое отечественное решение для управления сетевой инфраструктурой (SD-WAN) – альтернативу решениям ушедших из России вендоров. Облачный провайдер #CloudMTS предлагает SD-WAN «под ключ», начиная с каналов связи, ПО, оборудования и до разработки схемы внедре
|08.02.2022
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Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid
Faberlic модернизировала сетевую инфраструктуру в регионах с помощью интегрированного решения компании «Ситик телеком спс» – Trueconnect Hybrid – защищенной программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. «Это большой прорыв, – сказал Роман Варников, технический директор Faberlic. – Региональная сетевая инфраструктура Faberlic стала на порядок функциональнее. Мы получили возможность в больш
|20.01.2022
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D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200
-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой MU-MIMO и Multi-WAN. Новинка предназначена для организации современных домашних сетей с бесперебойным доступо
|17.12.2021
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Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN
Aruba (принадлежит Hewlett Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS). Это новое р
|22.07.2021
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В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco
аэнерго» построила современную ИТ-платформу на основе решений Cisco. В рамках проекта впервые в энергетическом секторе на территории России была применена архитектура программно-определяемых сетей SD-WAN, которая помогла автоматизировать процесс развертывания сети и ее дальнейшей эксплуатации. Проект был реализован при поддержке компании «Открытые Технологии», премьер-партнера Cisco. ПАО «С
|08.07.2021
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«Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования
оссийской компанией B4Com Tech (ООО «Бифорком Тек») в кратчайшие сроки построил и ввёл в эксплуатацию крупнейшую в Европе современную высокотехнологичную программно-определяемую региональную сеть (SD-WAN). Новая сеть, состоящая из более чем 8 тысяч подключенных устройств, обеспечивает надёжную и безопасную работу банкоматов, терминалов самообслуживания, удалённых офисов банка и сотрудников,
|14.05.2021
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Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel
Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brunel получила безопасное и простое в управлении сетевое решение. Проект реализуется в
|14.04.2021
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Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP
ечения безопасного сетевого доступа ClearPass Policy Manager с Edge-платформой Aruba EdgeConnect SD-WAN, ранее известной как Silver Peak; интеграцию Aruba Threat Defense с платформой EdgeConnec
|26.03.2021
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«Крок» проведет онлайн-митап по применению SD-WAN в промышленности
31 марта специалисты ИТ-компании «Крок» проведут онлайн-митап, посвященный применению SD-WAN на промышленных предприятиях. Эксперты расскажут, как с помощью технологии централизованно управлять каналами связи и равномерно распределять нагрузку на сеть, повышая скорость и безопаснос
|26.03.2021
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BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности
BI.Zone представила Secure SD-WAN — решение класса SD-WAN, поддерживающее шифрование по ГОСТ. Продукт помогает снизить издержки и справиться с ограничениями человеческих ресурсов при подключении новой площадки, а так
|24.03.2021
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10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN
1 Определяем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-premise, облако, подписка на управляемые сервисы — какую модель выбрать? 5 Выбираем оптимального поставщ
|25.02.2021
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Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях
Программно-определяемые глобальные сети (Software-Defined networking in a Wide Area Network, SD-WAN) интересны возможностями, достигаемыми в результате абстракции сетевого оборудования от м
|18.01.2021
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Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN
vices для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решение ускорит цифровую
|13.01.2021
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Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect
Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о новых возможностях своего портфеля SD-WAN, включающего решение Aruba SD-Branch и недавно приобретенные решение Silver Peak Unity EdgeConnect, предназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключения
|25.12.2020
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TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada
TP-Link представила новые модели корпоративного сетевого оборудования Omada: гигабитный управляемый PoE+ коммутатор TL-SG3428XMP с uplink-портами 10G, гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-R605 и аппаратный контроллер OC300. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает станд
|16.12.2020
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Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред
Fortinet объявила о выпуске FortiGate Rugged 60F и FortiGate Rugged 60F со встроенными межсетевыми экранами нового поколения c LTE, первых в отрасли защищенных устройств SD-WAN, созданных для работы в средах операционных технологий (OT). Эти новые версии повышенной прочности платформы FortiGate, разработанные для развертывания на бессредовых объектах, позволяют ле
|24.11.2020
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SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира
ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD-WAN несколько соединений совмещаются в единую виртуальную сеть, что в результате
|03.11.2020
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Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM
ть роутер к сети (DSL, Ethernet, встроенный или подключаемый 4G-модем). От этого уже зависит, какой WAN-порт вам нужен и из каких устройств вы будете выбирать. Также перед покупкой (особенно ес
|26.10.2020
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Cisco представила решение WAN для безопасного доступа к облачным приложениям
Cisco анонсировала новую граничную WAN-платформу, помогая заказчикам ускорять внедрение облачных сервисов и обеспечивать защищен
|28.09.2020
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Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak
rise (HPE) объявила о завершении процедуры покупки Silver Peak, ведущего разработчика технологии SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network). Сумма сделки составила 925 млн. долларов. Silver Pe
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