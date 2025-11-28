Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN Компания «Файвджен» открыла исходный код программной платформы Oversdn SD-WAN, предназначенной для построения и управления защищенными геораспределенными сетями. Это решение позволяет коммерческим и государственным организациям гибко адаптировать ИТ-инфраструктуру по

Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Когда организации приходится откры

Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге енные решения без остановки бизнес-процессов, сохраняя высокое качество соединения между подразделениями. Эксперты Wone IT провели аудит текущей корпоративной сети и предложили внедрить технологию SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского». Заказчик обратился в Wone IT с просьбой перевести внутреннюю корпоративную сеть гостиниц в Санкт-Петербурге на отечественные решения без потери ка

Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость сет

ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4 о» представляет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов

Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сеть и сократил сроки запуска новых ИТ-сервисов

МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей МТС разработала и запустила собственный продукт для программного управления корпоративными сетями — SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение проходит регистрацию в Реестре отечественного ПО для соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители МТС. SD-WAN

Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств «SD-WAN позволяет объединить в одном продукте функции, которые раньше требовали установки нескольких устройств» CNews: Почему внедрение SD-WAN для многих компаний сегодня стало одной из прио

Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании. Встроенные в отечественную платформу алгоритмы шифрования обеспечивают криптографическую защиту информации по ГОСТу в распределенных сетях. Заказчик по

«Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3 «Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения для построения надежной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.3. Теперь проверка качества каналов связи будет полностью автоматической благодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на профи

Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN Платформа BI.Zone Secure SD-WAN стала первым сертифицированным отечественным решением, которое обеспечивает криптографическую защиту данных в сетевом протоколе WireGuard с применением российских криптографических алгоритм

Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN Axoft сообщила об усилении ИБ-портфеля решением для построения единой отказоустойчивой распределённой сети Kaspersky SD-WAN. Команда Axoft расширила компетенции по направлению: технические специалисты компании прошли обучение по решению SD-WAN. Дистрибьютор предлагает своим партнерам и их заказчикам помощ

Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860 ршрутизатора AX1800 DIR-X1860. Версия ПО 4.0.3 позволяет повысить пропускную способность соединений WAN – Wi-Fi, расширяет возможности беспроводного роуминга и удаленного защищенного доступа по

Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») объявил о запуске нового облачного решения на основе технологии SD-WAN. Продукт создан в рамках совместной работы с «Лабораторией Касперского». Cloud SD-WAN – это современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспечива

MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского» ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а такж

Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN CNews выяснил, что важно знать о SD-WAN тем компаниям, которые только знакомятся с технологией: ее назначение, отличия от DMVPN, функциональные преимущества и факторы, указывающие на необходимость применения SD-WAN. А комп

Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга России.

BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN BI.ZONE Secure SD-WAN — это российская платформа для построения защищенной сетевой инфраструктуры между географ

Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С пом

«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN «Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN. Это программно-определяемая глобальная сеть для построения филиальных сетей. Продукт поможет заказчикам не только использовать интеллектуальные технологии маршрутизации при разворачивании

МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ О «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что выпустила новое отечественное решение для управления сетевой инфраструктурой (SD-WAN) – альтернативу решениям ушедших из России вендоров. Облачный провайдер #CloudMTS предлагает SD-WAN «под ключ», начиная с каналов связи, ПО, оборудования и до разработки схемы внедре

Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid Faberlic модернизировала сетевую инфраструктуру в регионах с помощью интегрированного решения компании «Ситик телеком спс» – Trueconnect Hybrid – защищенной программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. «Это большой прорыв, – сказал Роман Варников, технический директор Faberlic. – Региональная сетевая инфраструктура Faberlic стала на порядок функциональнее. Мы получили возможность в больш

D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 -Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой MU-MIMO и Multi-WAN. Новинка предназначена для организации современных домашних сетей с бесперебойным доступо

Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN Aruba (принадлежит Hewlett Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS). Это новое р

В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco аэнерго» построила современную ИТ-платформу на основе решений Cisco. В рамках проекта впервые в энергетическом секторе на территории России была применена архитектура программно-определяемых сетей SD-WAN, которая помогла автоматизировать процесс развертывания сети и ее дальнейшей эксплуатации. Проект был реализован при поддержке компании «Открытые Технологии», премьер-партнера Cisco. ПАО «С

«Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования оссийской компанией B4Com Tech (ООО «Бифорком Тек») в кратчайшие сроки построил и ввёл в эксплуатацию крупнейшую в Европе современную высокотехнологичную программно-определяемую региональную сеть (SD-WAN). Новая сеть, состоящая из более чем 8 тысяч подключенных устройств, обеспечивает надёжную и безопасную работу банкоматов, терминалов самообслуживания, удалённых офисов банка и сотрудников,

Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brunel получила безопасное и простое в управлении сетевое решение. Проект реализуется в

Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP ечения безопасного сетевого доступа ClearPass Policy Manager с Edge-платформой Aruba EdgeConnect SD-WAN, ранее известной как Silver Peak; интеграцию Aruba Threat Defense с платформой EdgeConnec

«Крок» проведет онлайн-митап по применению SD-WAN в промышленности 31 марта специалисты ИТ-компании «Крок» проведут онлайн-митап, посвященный применению SD-WAN на промышленных предприятиях. Эксперты расскажут, как с помощью технологии централизованно управлять каналами связи и равномерно распределять нагрузку на сеть, повышая скорость и безопаснос

BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности BI.Zone представила Secure SD-WAN — решение класса SD-WAN, поддерживающее шифрование по ГОСТ. Продукт помогает снизить издержки и справиться с ограничениями человеческих ресурсов при подключении новой площадки, а так

10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN 1 Определяем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-premise, облако, подписка на управляемые сервисы — какую модель выбрать? 5 Выбираем оптимального поставщ

Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях Программно-определяемые глобальные сети (Software-Defined networking in a Wide Area Network, SD-WAN) интересны возможностями, достигаемыми в результате абстракции сетевого оборудования от м

Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN vices для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решение ускорит цифровую

Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о новых возможностях своего портфеля SD-WAN, включающего решение Aruba SD-Branch и недавно приобретенные решение Silver Peak Unity EdgeConnect, предназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключения

TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada TP-Link представила новые модели корпоративного сетевого оборудования Omada: гигабитный управляемый PoE+ коммутатор TL-SG3428XMP с uplink-портами 10G, гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-R605 и аппаратный контроллер OC300. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает станд

Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред Fortinet объявила о выпуске FortiGate Rugged 60F и FortiGate Rugged 60F со встроенными межсетевыми экранами нового поколения c LTE, первых в отрасли защищенных устройств SD-WAN, созданных для работы в средах операционных технологий (OT). Эти новые версии повышенной прочности платформы FortiGate, разработанные для развертывания на бессредовых объектах, позволяют ле

SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD-WAN несколько соединений совмещаются в единую виртуальную сеть, что в результате

Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM ть роутер к сети (DSL, Ethernet, встроенный или подключаемый 4G-модем). От этого уже зависит, какой WAN-порт вам нужен и из каких устройств вы будете выбирать. Также перед покупкой (особенно ес

Cisco представила решение WAN для безопасного доступа к облачным приложениям Cisco анонсировала новую граничную WAN-платформу, помогая заказчикам ускорять внедрение облачных сервисов и обеспечивать защищен