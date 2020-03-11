D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615

D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615/X. Маршрутизатор реализован на новой аппаратной платформе, оснащен современным программным обеспечением, созданным в рязанском центре исследований и разработок D-Link, и соответствует актуальным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет. Новинка поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, различные сценарии подключения IPTV, резервирование WAN, может выполнять функции повторителя WISP, точки доступа, беспроводного повторителя или Wi-Fi-клиента.

Характеристики нового беспроводного маршрутизатора DIR-615/X: процессор RTL8196E; один WAN-порт 10/100BASE-TX и четыре LAN-порта 10/100BASE-TX; кнопка для автоматической установки защищенного беспроводного соединения (WPS); скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с (IEEE 802.11n); WMM (Wi-Fi QoS); шифрование в беспроводной сети по стандартам WPA/WPA2.

DIR-615/X выполнен в компактном черном корпусе размером 13,1x13x3,4 см и оснащен внешними несъемными всенаправленными поворотными антеннами с коэффициентом усиления 5 dBi, обеспечивающими уверенное покрытие и качественный прием сигнала в квартирах со сложной планировкой и большим количеством мобильных устройств.

Функциональность безопасности включает фильтрацию по IP/MAC/URL-адресам, межсетевой экран с контролем соединений, защиту от ARP- и DoS-атак. Устройство поддерживает функцию IPsec pass-through, которая позволяет пропускать IPsec-трафик и устанавливать VPN-соединения из внутренней сети. Сервис «Яндекс.DNS» обеспечивает защиту пользователей от вредоносных и мошеннических сайтов и позволяет оградить детей и подростков от посещения сайтов, способных нанести вред их здоровью или развитию.

Новый DIR-615/X полностью адаптирован для работы с IPTV и обеспечивает качественное воспроизведение медиаконтента в домашней сети. Поддерживается IGMP Proxy, различные варианты использования VLAN и приложение UDPXY для просмотра IPTV на мобильных устройствах и телевизорах, не поддерживающих многоадресный трафик.

Функция ограничения полосы пропускания Ethernet-портов и скорости беспроводных клиентов обеспечивает оптимальное распределение сетевых ресурсов и комфортную работу нескольких локальных пользователей одновременно. Для обеспечения бесперебойного доступа в интернет реализована функция резервирования WAN. В качестве резервного канала доступа может использоваться любое проводное или беспроводное WAN-подключение маршрутизатора.

Для настройки и управления доступно бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant для iOS и Android. Поддерживается функция автоматического уведомления о появлении на сервере обновлений D-Link новой версии ПО с его последующей установкой.

Программное обеспечение DIR-615/X содержит встроенный клиент TR-069 для удаленной диагностики и управления маршрутизатором, позволяющий интернет-провайдерам сократить издержки, повысить качество обслуживания клиентов и уменьшить нагрузку на службы технической поддержки. Для интернет-провайдеров доступна услуга кастомизации DIR-615/X, включающая размещение логотипа на корпусе, индивидуальный дизайн упаковки, разработку встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика и добавление необходимой функциональности, например, SLA-агента для мониторинга работоспособности клиентских сетей.

Новый маршрутизатор DIR-615/X уже поступил на склад компании в Рязани и доступен для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $21.