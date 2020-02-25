Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs

Fortinet объявила об интеграции Fortinet Secure SD-WAN с расширяемым решением для оркестрирования Amdocs, что позволит сервис-провайдерам предоставлять управляемые сервисы по обеспечению безопасности и SD-WAN на клиентских площадях, центрах обработки данных и облаках, одновременно сокращая расходы на развертывание и эксплуатацию.

«Защищенный SD-WAN становится наиболее значимой услугой WAN для корпоративных организаций благодаря своей способности содействовать цифровым инновациям с помощью бизнес-ориентированного подключения в растущей гибридной среде. Это одновременно и вызов, и возможность для поставщиков услуг, которые должны предоставлять эффективные, масштабируемые и безопасные услуги SD-WAN, чтобы способствовать повышению рентабельности инвестиций, созданию новых услуг с добавленной стоимостью, а также росту доходов и доли рынка. Интеграция ведущего в отрасли решения Fortinet Secure SD-WAN с платформой оркестрирования Amdocs позволит сервис-провайдерам предоставлять предварительно интегрированные и автоматизированные услуги, отвечающие потребностям предприятий, одновременно оптимизируя свои затраты и ускоряя время вывода на рынок», – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Способность провайдеров услуг предоставлять масштабируемые коммерческие решения SD-WAN и услуги безопасности традиционно требует значительных затрат времени и ресурсов. Экосистема, на которой базируются эти услуги, может потребовать сложной интеграции и тестирования, что приведет к длительному выходу на рынок и высоким затратам. На очень конкурентном и быстро развивающемся рынке услуг SD-WAN и обеспечения безопасности предварительно интегрированное решение от компаний Fortinet и Amdocs значительно сокращает время и усилия, необходимые для внедрения решения в среде поставщика услуг – таким образом, обеспечивая ускоренный выход на рынок, снижение затрат и повышение окупаемости инвестиций.

Решение Amdocs для управления жизненным циклом и оркестрования сервисов позволяет поставщикам услуг быстро определять, запускать, выполнять и эксплуатировать полный спектр услуг безопасности межсетевых экранов нового поколения Fortinet Secure SD-WAN, изначально располагающими собственными масштабируемыми возможностями SD-WAN. Это комбинированное решение с надлежащим уровнем автоматизации и оркестрирования поверх SD-WAN обеспечивает критическую гибкость обслуживания и возможность быстрого и эффективного масштабирования для большого числа клиентов и локаций. Решение Fortinet Secure SD-WAN операторского класса может быть развернуто на площадках заказчиков, в центрах обработки данных и в общедоступном облаке, что позволяет поставщикам услуг предлагать новые, выгодные услуги предприятиям любого размера, будь то малый или крупный бизнес. К ним относятся управляемые услуги SD-WAN, расширенные услуги безопасности и услуги SD-Branch благодаря физическим и виртуальным сетевым функциям (Physical and Virtual Network Functions – PNF и VNF) решения Secure SD-WAN компании Fortinet.

Кроме того, с помощью PNF и VNF поставщики имеют возможности для развития своих услуг SD-WAN, предоставляя из головного офиса, филиалов и центров обработки данных через WAN и в публичное облако управляемые услуги, генерирующие дополнительный доход.