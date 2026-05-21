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Amdocs

Amdocs

Amdocs — международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и предоставлении услуг в сфере телекоммуникаций, медиа и цифровых сервисов. Компания входит в группу Amdocs Limited, зарегистрированную на Каймановых островах, с операционным центром в США. Amdocs фокусируется на решениях класса BSS (Business Support Systems) и OSS (Operations Support Systems), которые охватывают управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), биллинг, управление продуктами, аналитику данных, тарификацию, оптимизацию сетей и оркестрацию цифровых сервисов.

Среди ключевых продуктов и систем, разрабатываемых или внедряемых Amdocs, — Amdocs CRM, Amdocs CES (Customer Experience Systems), Amdocs Charging (включая Omni Convergent Charging), Amdocs Big Data and Analytics, Amdocs Self-Optimizing Networks (SON), Amdocs Wi-Fi Experience, а также платформы для управления каталогами продуктов, онлайн-тарификации и оркестрации сервисов. Компания использует технологии анализа больших данных, геолокации, искусственного интеллекта (в том числе после приобретения ChangingWorlds), а также применяет сервис-ориентированную архитектуру (SOA) и гибкие методологии разработки (agile).

Amdocs сотрудничает с крупными телекоммуникационными операторами, включая «Билайн» («ВымпелКом»), «Ростелеком», «Основа Телеком», а также международные компании, такие как Fortinet — в рамках интеграции Fortinet Secure SD-WAN с платформой оркестрации Amdocs. В России внедрение решений Amdocs осуществляется при участии интеграторов, в частности AT Consulting и «Ай-Теко». Также Amdocs участвует в проектах за пределами телекома — например, в автоматизации центров обслуживания населения в Казахстане и систем е-ЖКХ в альянсе с CDC и «1С-Рарус».

В истории компании отмечались судебные и операционные инциденты. В частности, в 2010 году американский провайдер Clearwire сообщил о дефектах в ПО Amdocs, из-за которых запуск биллинговой системы был отложен на год, что привело к дополнительным расходам. Это свидетельствует о рисках, связанных с качеством программного обеспечения в крупных внедрениях.

Компания провела ряд стратегических приобретений, включая Actix и Celcite (для расширения возможностей оптимизации сетей), Jacobs Rimell (для укрепления позиций в OSS) и ChangingWorlds (для развития персонализированных сервисов). Эти шаги позволили Amdocs расширить портфель решений и усилить независимость от аппаратных платформ.

Конкурирующие компании на рынке BSS/OSS и телеком-ПО:

  1. Oracle
  2. SAP
  3. Ericsson
  4. Nokia (включая подразделение Nokia Software)
  5. Huawei
  6. Cisco
  7. Netcracker (дочерняя компания NEC)
  8. CSG International
  9. Redknee (ныне часть Optiva)
  10. Sterlite Technologies (включая подразделение STL)

СОБЫТИЯ

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21.05.2026 Выручка «дочки» Amdocs в России упала почти вдвое

Снижение выручки Как выяснил CNews, выручка компании Amdocs за 2025 г. сократилась на 44%, до 3,1 млрд руб. В 2024 г. она составляла 5,55 млрд руб
27.11.2023 Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft

истема мониторинга и управления сетью». Российские и иностранные разработчики ПО для телеком-операторов Иностранными компаниями, чьи продукты предстоит заместить, являются SAP, Microsoft, SalesForce, Amdocs, Oracle, Huawei, Ericsson, Turadata, Nokia, ZTE, HPE, IconX, Netnumber, Netracker, Hexagon и др. ПО для телекоммуникационных операторов: зарубежные продукты и российские аналоги Продукт

25.02.2020 Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs

Fortinet объявила об интеграции Fortinet Secure SD-WAN с расширяемым решением для оркестрирования Amdocs, что позволит сервис-провайдерам предоставлять управляемые сервисы по обеспечению безопасности и SD-WAN на клиентских площадях, центрах обработки данных и облаках, одновременно сокращая

05.02.2019 «Билайн» в партнерстве c Amdocs начал цифровую реорганизацию ИТ-инфраструктуры

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о начале нового цифрового проекта по модернизации внутренней ИТ-инфраструктуры, реализуемого в партнерстве с компанией Amdocs, поставщиком программного обеспечения и сервисов в области коммуникаций и медиа. Проект предполагает модернизацию цифровых бизнес-системи их окружения. В связке с технологиями больших да
31.08.2015 «Ростелеком» внедрил ИС «Техносерва» — аналог продуктов Oracle, SAP и Amdocs

а процессов строительства с процессами бухгалтерии, складского учета и системы внутреннего документооборота «Ростелекома». Аналогами внедренной в «Ростелекоме» системы заявлены продукты Oracle, SAP и Amdocs Система, настроенная под бизнес-процессы как строительства, так и тестирования сетей, была интегрирована с используемой в «Ростелекоме» корпоративной ERP-системой, а также системами лине
30.06.2015 Amdocs предложила операторам связи новое решение для анализа больших данных

Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, представила новое приложени
25.02.2014 Amdocs презентует на MWC 2014 новые решения

Компания Amdocs презентует на MWC 2014 в Барселоне свои новые сервисы и решения для мобильных операторов. Одно из них – решение Amdocs Big Data and Analytics, которое позволяет эффективнее управл
12.02.2014 Amdocs представила решение для «самооптимизации сети», обеспечивающее автоматизацию сетевых процессов

Компания Amdocs представила решение для «самооптимизации сетей» Amdocs Self-Optimizing Networks (SON), которое автоматически организует процесс оптимизации сетей радиодоступа (RAN). Так как объем
22.11.2013 Amdocs заключила окончательное соглашение о приобретении Celcite

Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, сообщила о заключении окончательного соглашения о покупке всех активов компании Celcite Management Solutions. Согласно условиям
06.09.2013 Amdocs покупает поставщика ПО для оптимизации мобильной сети Actix

Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, сообщила о заключении окончательного соглашения по покупке компании Actix. Стоимость сделки составляет $120 млн. Данное приобре
10.07.2013 «ВымпелКом» модернизирует BSS и запускает новый «личный кабинет»

х BSS-систем. Стартовавшая в начале прошлого года, программа развития BSS предполагает обновление и централизацию систем поддержки бизнеса оператора, которая проходит на базе программного обеспечения Amdocs. Первая фаза программы состояла из двух взаимосвязанных этапов: построение системы самообслуживания для корпоративных клиентов и запуск обновленного «личного кабинета» для физических лиц
27.06.2013 Amdocs представила комплексное программно-аппаратное решение для тарификации в режиме реального времени

Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, представила новое комплексное программно-аппаратное решение для онлайн-тарификации Amdocs Charging Smart Start. Новое пр
24.06.2013 Amdocs: персональные данные могут стать новой отраслевой валютой

Компания Amdocs обнародовала результаты исследования, которое продемонстрировала, что большинство клиентов готовы делиться своими персональными данными, включая информацию о семье и профилях в социальны
28.05.2013 «Основа Телеком» выбрала биллинг Amdocs

Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, выбрала решение Amdocs для биллинга и обслуживания клиентов. Это решение впервые внедряется в России. Подписанию договора между «Основой Телеком» и Amdocs предшествовало скрупулезное и всестороннее изуч
19.04.2013 Amdocs представил новое решение Wi-Fi Experience, позволяющее операторам связи быстро запускать новые услуги Wi-Fi

Компания Amdocs представила свое новое решение в области контроля и монетизации услуг Wi-Fi - Amdocs Wi-Fi Experience, позволяющее операторам мобильной и фиксированной связи быстрее вводить иннов
12.12.2012 Новое исследование Amdocs показало, что борьба между операторами, игроками OTT-рынка и производителями устройств продолжается

Компания Amdocs, поставщик систем и сервисов для обслуживания клиентов, обнародовала данные международного исследования, задачей которого было определить уровень обслуживания клиентов, изучив отношение

11.12.2012 В «Вымпелкоме» стартовал мега-проект внедрения Amdocs

Amdocs поставит в «Вымпелком» решение Amdocs CES для консолидации систем поддержки деятельности предприятия (BSS) в связи с приобретением компаний «Голден Телеком» и «Корбина Телеком». Amdocs CES объединит все направления би
21.09.2012 В России стартовал «крупнейший CRM-проект»

«Ростелеком» переходит на систему управления клиентами (CRM) Amdocs. Она объединит данные существующих систем поддержки деятельности предприятия (BSS), включая системы биллинга, управления и учета ресурсов, а также работы с претензиями абонентов. В «Рост
19.09.2012 «Ростелеком» выбрал решения Amdocs для модернизации системы управления абонентами

Компания «Ростелеком» выбрала решения Amdocs для модернизации и консолидации своей устаревшей системы управления абонентами (CMS). Более совершенная система Amdocs позволит оператору унифицировать все каналы взаимодействия с
26.10.2011 «Петер-Сервис» завершил миграцию абонентов ШПД «Киевстара» из биллинга Amdocs в Peter-Service BIS

Компания «Петер-Сервис», российский разработчик OSS/BSS решений для телекоммуникационной отрасли, завершила миграцию абонентов ШПД украинского мультисервисного оператора «Киевстар» из биллинга Amdocs в конвергентное биллинговое решение Peter-Service BIS. Как известно, в октябре 2010 г. начался процесс объединения украинского оператора «Киевстар» с телекоммуникационными компаниями «УР
08.12.2010 Основатель интегратора Intelotec продал его и возглавил Amdocs в России

Американский разработчик ПО для биллинга и управления отношениями с клиентами (CRM) Amdocs назначил Даниила Гранина на должность руководителя российского офиса (Head of Amdoc
06.09.2010 Президент Amdocs покинет свой пост в первом квартале 2011 г.

Компания Amdocs Limited объявила о том, что президент и генеральный директор Amdocs Management

10.08.2010 Первопроходец WiMAX: дефекты в ПО Amdocs задерживают внедрение биллинга на год

рнет-провайдер беспроводного доступа Clearwire объявил о том, что дефекты в программном обеспечении Amdocs (разработчик получил широкую известность в России благодаря гигантским проектам в "Свя
10.12.2008 Amdocs приобрела разработчика персонализированных технологий ChangingWorlds

Американская корпорация Amdocs, поставщик комплексных решений для интегрированного управления взаимоотношениями с клиентами, объявила о завершении приобретения компании ChangingWorlds, специализирующейся на разработке
09.04.2008 Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell за $45 млн

Американская корпорация Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell, поставщика систем поддержки операций (OSS) для проводного широкополосного доступа в сеть интернет, сообщает «Прайм-ТАСС». Сумма сделки составляет $45 мл
25.10.2007 Amdocs, CDC и «1С-Рарус» реализуют проект е-ЖКХ

Компания Amdocs, ГК CDC и ВЦ «1С-Рарус» объявляют о создании альянса, деятельность которого будет направлена на решение задач в рамках автоматизации комплекса жилищно-коммунального хозяйства (е-ЖКХ). Ос
11.10.2007 БеСТ установил систему эксплуатационной поддержки Alcatel-Lucent и Amdocs

Компании Alcatel-Lucent и Amdocs объявлили об окончании развертывания системы эксплуатационной поддержки (OSS), с помощью которой оператор мобильной связи «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ) сможет централизованн
10.07.2007 «Казахтелеком» внедряет тарификатор услуг от Amdocs

Компания Amdocs, поставщик комплексных решений для интегрированного управления взаимоотношениями с кли
06.06.2007 Прибыль компании Amdocs составила $2.48 млрд.

Прибыль компании Amdocs в 2006 финансовом году составила $2.48 млрд. Компания Amdocs разрабатывает системы поддержки бизнеса и системы операционной поддержки. В число основных продуктов Amdocs вхо
15.11.2006 Компании BCC и Amdocs заключили соглашение о сотрудничестве

Компании BCC, системный интегратор и Amdocs, поставщик решений по интегрированному управлению взаимоотношениями с клиентами (Integrated Customer Management, ICM) и намеренному клиентскому опыту (intentional customer experience, IC
17.08.2006 Amdocs завершает покупку Cramer

у (intentional customer experienceTM, ICE ), объявляет о завершении покупки Cramer Systems Group, разработчика систем OSS (Operations Support Systems). Сумма сделки составляет $375 млн. Новое решение Amdocs-Cramer – это комбинация систем OSS и BSS (Business Support Systems), предоставляющая обзор профиля и транзакций клиента, сети и услуг. Cramer станет новым подразделением внутри Amdocs
20.07.2006 Amdocs покупает Cramer

ентскому опыту (intentional customer experienceTM, ICE ), объявляет о заключении договора о приобретении компании Cramer Systems Group (Cramer), производителя решений OSS. Согласно условиям договора, Amdocs приобретает компанию Cramer за сумму около $375 млн. В результате этой сделки Amdocs планирует расширить список предлагаемых услуг и укрепиться на рынке в области OSS. Область OSS
19.01.2006 "Связьинвест" продолжит внедрение биллинговой системы

ила договор с компанией «Связьинвест» на осуществление второй фазы внедрения единой биллинговой системы, сообщает РБК. Финансовые подробности сделки не уточняются. Подписанный договор, как отметили в Amdocs, предусматривает создание мастер-версии новой единой автоматизированной системы расчетов (АСР) для компаний холдинга «Связьинвест». В рамках пилотного проекта система будет в течение 200
10.08.2004 Amdocs поставит биллинговые решения для Vodafone

Компания Amdocs, поставщик биллинговых и CRM-систем и оператор мобильной связи Vodafone объявили о подписании соглашения. Согласно данному соглашению Amdocs будет поставлять биллинговые решения д
26.07.2004 Amdocs и IBM представят гибрид биллинга и CRM

Компания Amdocs, разработчик биллинговых и CRM-систем, объявила об установлении глобального сотрудничества с компанией IBM, с целью создания новых усовершенствованных биллинговых систем и CRM-решений дл
21.04.2004 Призраки "старших братьев" преследуют CBOSS и Cognitive?

сотового оператора Teletopia Mobile Communications AS, представители «Ассоциации CBOSS» сообщили о том, что одним из их соперников в тендере стал крупнейший мировой поставщик биллингового ПО компания Amdocs. Однако и источники CNews.ru, и представители Amdocs утверждают, что эта информация не соответствовала действительности. «Мы беседовали с коммерческим вице-президентом Amdocs

23.03.2004 Российские разработчики биллинга могут остаться без работы

елем конкурса по выбору единой АСР для внедрения в зависимых обществах ОАО «Связьинвест» - компанию Amdocs, чье предложение предполагает реализацию внедрения биллингового решения генеральным по
19.03.2004 CRM-система от Amdocs становится популярной среди российских сотовых операторов

ности клиентов и способствовать удовлетворению этих потребностей. О проекте по внедрению такой системы на пресс-конференции, прошедшей в Москве в рамках CRM-форума, рассказали вице-президент компании Amdocs Яков Кауль и вице-президент по абонентским операциям и управлению продуктами «ВымпелКома» Джерри Калмес. Информационным поводом данного мероприятия стало внедрение системы Amdocs

16.03.2004 Amdocs поставит биллинг для "Связьинвеста"

Тендер на поставку единой биллинговой системы (автоматизированная система расчетов за предоставленные услуги) для компаний связи холдинга ОАО «Связьинвест» выиграла компания Amdocs. Как сообщила пресс-служба "Связьинвеста", такое решение было принято конкурсной комиссией на заседании 15 марта 2004 г. В качестве генерального консультанта по внедрению единой биллинго
23.01.2004 Amdocs отчитался за квартал

Компания Amdocs Limited, разработчик биллинговых систем для телекоммуникационных компаний, объявила о


Публикаций - 140, упоминаний - 156

Amdocs и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
Oracle Corporation 7074 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 23
Ростелеком 10948 21
Ростелеком - Связьинвест 1719 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
МегаФон 10742 16
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 15
Microsoft Corporation 25775 14
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 13
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 12
Huawei 4677 12
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 11
Eastwind - Восточный Ветер 82 10
SAP SE 5601 10
HP Inc. 5883 10
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology 29 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Казахтелеком 348 9
1С-Рарус 982 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Accenture plc 719 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
ФБ Консалт - 16 6
Nokia - Comptel 15 6
CRMGuru - ЦРМ Гуру 7 6
Intec - Intec Telecom Systems - CompGen - Computer Generation 24 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Cisco Systems 5372 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 12
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 6
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 2
Grupo MasMovil - Euskaltel 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Газпром ПАО 1493 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Альфа-Групп 745 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Europcar 7 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
WTW - Willis Towers Watson 3 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Arthur D. Little 14 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Президент Украины 128 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
WiMAX Forum 69 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 70
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 34
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 15
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