Выручка «дочки» Amdocs в России упала почти вдвое Снижение выручки Как выяснил CNews, выручка компании Amdocs за 2025 г. сократилась на 44%, до 3,1 млрд руб. В 2024 г. она составляла 5,55 млрд руб

Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft истема мониторинга и управления сетью». Российские и иностранные разработчики ПО для телеком-операторов Иностранными компаниями, чьи продукты предстоит заместить, являются SAP, Microsoft, SalesForce, Amdocs, Oracle, Huawei, Ericsson, Turadata, Nokia, ZTE, HPE, IconX, Netnumber, Netracker, Hexagon и др. ПО для телекоммуникационных операторов: зарубежные продукты и российские аналоги Продукт

Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs Fortinet объявила об интеграции Fortinet Secure SD-WAN с расширяемым решением для оркестрирования Amdocs, что позволит сервис-провайдерам предоставлять управляемые сервисы по обеспечению безопасности и SD-WAN на клиентских площадях, центрах обработки данных и облаках, одновременно сокращая

«Билайн» в партнерстве c Amdocs начал цифровую реорганизацию ИТ-инфраструктуры «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о начале нового цифрового проекта по модернизации внутренней ИТ-инфраструктуры, реализуемого в партнерстве с компанией Amdocs, поставщиком программного обеспечения и сервисов в области коммуникаций и медиа. Проект предполагает модернизацию цифровых бизнес-системи их окружения. В связке с технологиями больших да

«Ростелеком» внедрил ИС «Техносерва» — аналог продуктов Oracle, SAP и Amdocs а процессов строительства с процессами бухгалтерии, складского учета и системы внутреннего документооборота «Ростелекома». Аналогами внедренной в «Ростелекоме» системы заявлены продукты Oracle, SAP и Amdocs Система, настроенная под бизнес-процессы как строительства, так и тестирования сетей, была интегрирована с используемой в «Ростелекоме» корпоративной ERP-системой, а также системами лине

Amdocs предложила операторам связи новое решение для анализа больших данных Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, представила новое приложени

Amdocs презентует на MWC 2014 новые решения Компания Amdocs презентует на MWC 2014 в Барселоне свои новые сервисы и решения для мобильных операторов. Одно из них – решение Amdocs Big Data and Analytics, которое позволяет эффективнее управл

Amdocs представила решение для «самооптимизации сети», обеспечивающее автоматизацию сетевых процессов Компания Amdocs представила решение для «самооптимизации сетей» Amdocs Self-Optimizing Networks (SON), которое автоматически организует процесс оптимизации сетей радиодоступа (RAN). Так как объем

Amdocs заключила окончательное соглашение о приобретении Celcite Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, сообщила о заключении окончательного соглашения о покупке всех активов компании Celcite Management Solutions. Согласно условиям

Amdocs покупает поставщика ПО для оптимизации мобильной сети Actix Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, сообщила о заключении окончательного соглашения по покупке компании Actix. Стоимость сделки составляет $120 млн. Данное приобре

«ВымпелКом» модернизирует BSS и запускает новый «личный кабинет» х BSS-систем. Стартовавшая в начале прошлого года, программа развития BSS предполагает обновление и централизацию систем поддержки бизнеса оператора, которая проходит на базе программного обеспечения Amdocs. Первая фаза программы состояла из двух взаимосвязанных этапов: построение системы самообслуживания для корпоративных клиентов и запуск обновленного «личного кабинета» для физических лиц

Amdocs представила комплексное программно-аппаратное решение для тарификации в режиме реального времени Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, представила новое комплексное программно-аппаратное решение для онлайн-тарификации Amdocs Charging Smart Start. Новое пр

Amdocs: персональные данные могут стать новой отраслевой валютой Компания Amdocs обнародовала результаты исследования, которое продемонстрировала, что большинство клиентов готовы делиться своими персональными данными, включая информацию о семье и профилях в социальны

«Основа Телеком» выбрала биллинг Amdocs Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, выбрала решение Amdocs для биллинга и обслуживания клиентов. Это решение впервые внедряется в России. Подписанию договора между «Основой Телеком» и Amdocs предшествовало скрупулезное и всестороннее изуч

Amdocs представил новое решение Wi-Fi Experience, позволяющее операторам связи быстро запускать новые услуги Wi-Fi Компания Amdocs представила свое новое решение в области контроля и монетизации услуг Wi-Fi - Amdocs Wi-Fi Experience, позволяющее операторам мобильной и фиксированной связи быстрее вводить иннов

Новое исследование Amdocs показало, что борьба между операторами, игроками OTT-рынка и производителями устройств продолжается Компания Amdocs, поставщик систем и сервисов для обслуживания клиентов, обнародовала данные международного исследования, задачей которого было определить уровень обслуживания клиентов, изучив отношение

В «Вымпелкоме» стартовал мега-проект внедрения Amdocs Amdocs поставит в «Вымпелком» решение Amdocs CES для консолидации систем поддержки деятельности предприятия (BSS) в связи с приобретением компаний «Голден Телеком» и «Корбина Телеком». Amdocs CES объединит все направления би

В России стартовал «крупнейший CRM-проект» «Ростелеком» переходит на систему управления клиентами (CRM) Amdocs. Она объединит данные существующих систем поддержки деятельности предприятия (BSS), включая системы биллинга, управления и учета ресурсов, а также работы с претензиями абонентов. В «Рост

«Ростелеком» выбрал решения Amdocs для модернизации системы управления абонентами Компания «Ростелеком» выбрала решения Amdocs для модернизации и консолидации своей устаревшей системы управления абонентами (CMS). Более совершенная система Amdocs позволит оператору унифицировать все каналы взаимодействия с

«Петер-Сервис» завершил миграцию абонентов ШПД «Киевстара» из биллинга Amdocs в Peter-Service BIS Компания «Петер-Сервис», российский разработчик OSS/BSS решений для телекоммуникационной отрасли, завершила миграцию абонентов ШПД украинского мультисервисного оператора «Киевстар» из биллинга Amdocs в конвергентное биллинговое решение Peter-Service BIS. Как известно, в октябре 2010 г. начался процесс объединения украинского оператора «Киевстар» с телекоммуникационными компаниями «УР

Основатель интегратора Intelotec продал его и возглавил Amdocs в России Американский разработчик ПО для биллинга и управления отношениями с клиентами (CRM) Amdocs назначил Даниила Гранина на должность руководителя российского офиса (Head of Amdoc

Президент Amdocs покинет свой пост в первом квартале 2011 г. Компания Amdocs Limited объявила о том, что президент и генеральный директор Amdocs Management

Первопроходец WiMAX: дефекты в ПО Amdocs задерживают внедрение биллинга на год рнет-провайдер беспроводного доступа Clearwire объявил о том, что дефекты в программном обеспечении Amdocs (разработчик получил широкую известность в России благодаря гигантским проектам в "Свя

Amdocs приобрела разработчика персонализированных технологий ChangingWorlds Американская корпорация Amdocs, поставщик комплексных решений для интегрированного управления взаимоотношениями с клиентами, объявила о завершении приобретения компании ChangingWorlds, специализирующейся на разработке

Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell за $45 млн Американская корпорация Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell, поставщика систем поддержки операций (OSS) для проводного широкополосного доступа в сеть интернет, сообщает «Прайм-ТАСС». Сумма сделки составляет $45 мл

Amdocs, CDC и «1С-Рарус» реализуют проект е-ЖКХ Компания Amdocs, ГК CDC и ВЦ «1С-Рарус» объявляют о создании альянса, деятельность которого будет направлена на решение задач в рамках автоматизации комплекса жилищно-коммунального хозяйства (е-ЖКХ). Ос

БеСТ установил систему эксплуатационной поддержки Alcatel-Lucent и Amdocs Компании Alcatel-Lucent и Amdocs объявлили об окончании развертывания системы эксплуатационной поддержки (OSS), с помощью которой оператор мобильной связи «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ) сможет централизованн

«Казахтелеком» внедряет тарификатор услуг от Amdocs Компания Amdocs, поставщик комплексных решений для интегрированного управления взаимоотношениями с кли

Прибыль компании Amdocs составила $2.48 млрд. Прибыль компании Amdocs в 2006 финансовом году составила $2.48 млрд. Компания Amdocs разрабатывает системы поддержки бизнеса и системы операционной поддержки. В число основных продуктов Amdocs вхо

Компании BCC и Amdocs заключили соглашение о сотрудничестве Компании BCC, системный интегратор и Amdocs, поставщик решений по интегрированному управлению взаимоотношениями с клиентами (Integrated Customer Management, ICM) и намеренному клиентскому опыту (intentional customer experience, IC

Amdocs завершает покупку Cramer у (intentional customer experienceTM, ICE ), объявляет о завершении покупки Cramer Systems Group, разработчика систем OSS (Operations Support Systems). Сумма сделки составляет $375 млн. Новое решение Amdocs-Cramer – это комбинация систем OSS и BSS (Business Support Systems), предоставляющая обзор профиля и транзакций клиента, сети и услуг. Cramer станет новым подразделением внутри Amdocs

Amdocs покупает Cramer ентскому опыту (intentional customer experienceTM, ICE ), объявляет о заключении договора о приобретении компании Cramer Systems Group (Cramer), производителя решений OSS. Согласно условиям договора, Amdocs приобретает компанию Cramer за сумму около $375 млн. В результате этой сделки Amdocs планирует расширить список предлагаемых услуг и укрепиться на рынке в области OSS. Область OSS

"Связьинвест" продолжит внедрение биллинговой системы ила договор с компанией «Связьинвест» на осуществление второй фазы внедрения единой биллинговой системы, сообщает РБК. Финансовые подробности сделки не уточняются. Подписанный договор, как отметили в Amdocs, предусматривает создание мастер-версии новой единой автоматизированной системы расчетов (АСР) для компаний холдинга «Связьинвест». В рамках пилотного проекта система будет в течение 200

Amdocs поставит биллинговые решения для Vodafone Компания Amdocs, поставщик биллинговых и CRM-систем и оператор мобильной связи Vodafone объявили о подписании соглашения. Согласно данному соглашению Amdocs будет поставлять биллинговые решения д

Amdocs и IBM представят гибрид биллинга и CRM Компания Amdocs, разработчик биллинговых и CRM-систем, объявила об установлении глобального сотрудничества с компанией IBM, с целью создания новых усовершенствованных биллинговых систем и CRM-решений дл

Призраки "старших братьев" преследуют CBOSS и Cognitive? сотового оператора Teletopia Mobile Communications AS, представители «Ассоциации CBOSS» сообщили о том, что одним из их соперников в тендере стал крупнейший мировой поставщик биллингового ПО компания Amdocs. Однако и источники CNews.ru, и представители Amdocs утверждают, что эта информация не соответствовала действительности. «Мы беседовали с коммерческим вице-президентом Amdocs

Российские разработчики биллинга могут остаться без работы елем конкурса по выбору единой АСР для внедрения в зависимых обществах ОАО «Связьинвест» - компанию Amdocs, чье предложение предполагает реализацию внедрения биллингового решения генеральным по

CRM-система от Amdocs становится популярной среди российских сотовых операторов ности клиентов и способствовать удовлетворению этих потребностей. О проекте по внедрению такой системы на пресс-конференции, прошедшей в Москве в рамках CRM-форума, рассказали вице-президент компании Amdocs Яков Кауль и вице-президент по абонентским операциям и управлению продуктами «ВымпелКома» Джерри Калмес. Информационным поводом данного мероприятия стало внедрение системы Amdocs

Amdocs поставит биллинг для "Связьинвеста" Тендер на поставку единой биллинговой системы (автоматизированная система расчетов за предоставленные услуги) для компаний связи холдинга ОАО «Связьинвест» выиграла компания Amdocs. Как сообщила пресс-служба "Связьинвеста", такое решение было принято конкурсной комиссией на заседании 15 марта 2004 г. В качестве генерального консультанта по внедрению единой биллинго