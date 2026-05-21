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Amdocs
Amdocs — международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и предоставлении услуг в сфере телекоммуникаций, медиа и цифровых сервисов. Компания входит в группу Amdocs Limited, зарегистрированную на Каймановых островах, с операционным центром в США. Amdocs фокусируется на решениях класса BSS (Business Support Systems) и OSS (Operations Support Systems), которые охватывают управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), биллинг, управление продуктами, аналитику данных, тарификацию, оптимизацию сетей и оркестрацию цифровых сервисов.
Среди ключевых продуктов и систем, разрабатываемых или внедряемых Amdocs, — Amdocs CRM, Amdocs CES (Customer Experience Systems), Amdocs Charging (включая Omni Convergent Charging), Amdocs Big Data and Analytics, Amdocs Self-Optimizing Networks (SON), Amdocs Wi-Fi Experience, а также платформы для управления каталогами продуктов, онлайн-тарификации и оркестрации сервисов. Компания использует технологии анализа больших данных, геолокации, искусственного интеллекта (в том числе после приобретения ChangingWorlds), а также применяет сервис-ориентированную архитектуру (SOA) и гибкие методологии разработки (agile).
Amdocs сотрудничает с крупными телекоммуникационными операторами, включая «Билайн» («ВымпелКом»), «Ростелеком», «Основа Телеком», а также международные компании, такие как Fortinet — в рамках интеграции Fortinet Secure SD-WAN с платформой оркестрации Amdocs. В России внедрение решений Amdocs осуществляется при участии интеграторов, в частности AT Consulting и «Ай-Теко». Также Amdocs участвует в проектах за пределами телекома — например, в автоматизации центров обслуживания населения в Казахстане и систем е-ЖКХ в альянсе с CDC и «1С-Рарус».
В истории компании отмечались судебные и операционные инциденты. В частности, в 2010 году американский провайдер Clearwire сообщил о дефектах в ПО Amdocs, из-за которых запуск биллинговой системы был отложен на год, что привело к дополнительным расходам. Это свидетельствует о рисках, связанных с качеством программного обеспечения в крупных внедрениях.
Компания провела ряд стратегических приобретений, включая Actix и Celcite (для расширения возможностей оптимизации сетей), Jacobs Rimell (для укрепления позиций в OSS) и ChangingWorlds (для развития персонализированных сервисов). Эти шаги позволили Amdocs расширить портфель решений и усилить независимость от аппаратных платформ.
Конкурирующие компании на рынке BSS/OSS и телеком-ПО:
- Oracle
- SAP
- Ericsson
- Nokia (включая подразделение Nokia Software)
- Huawei
- Cisco
- Netcracker (дочерняя компания NEC)
- CSG International
- Redknee (ныне часть Optiva)
- Sterlite Technologies (включая подразделение STL)
СОБЫТИЯ
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|21.05.2026
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Выручка «дочки» Amdocs в России упала почти вдвое
Снижение выручки Как выяснил CNews, выручка компании Amdocs за 2025 г. сократилась на 44%, до 3,1 млрд руб. В 2024 г. она составляла 5,55 млрд руб
|27.11.2023
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Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft
истема мониторинга и управления сетью». Российские и иностранные разработчики ПО для телеком-операторов Иностранными компаниями, чьи продукты предстоит заместить, являются SAP, Microsoft, SalesForce, Amdocs, Oracle, Huawei, Ericsson, Turadata, Nokia, ZTE, HPE, IconX, Netnumber, Netracker, Hexagon и др. ПО для телекоммуникационных операторов: зарубежные продукты и российские аналоги Продукт
|25.02.2020
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Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs
Fortinet объявила об интеграции Fortinet Secure SD-WAN с расширяемым решением для оркестрирования Amdocs, что позволит сервис-провайдерам предоставлять управляемые сервисы по обеспечению безопасности и SD-WAN на клиентских площадях, центрах обработки данных и облаках, одновременно сокращая
|05.02.2019
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«Билайн» в партнерстве c Amdocs начал цифровую реорганизацию ИТ-инфраструктуры
«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о начале нового цифрового проекта по модернизации внутренней ИТ-инфраструктуры, реализуемого в партнерстве с компанией Amdocs, поставщиком программного обеспечения и сервисов в области коммуникаций и медиа. Проект предполагает модернизацию цифровых бизнес-системи их окружения. В связке с технологиями больших да
|31.08.2015
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«Ростелеком» внедрил ИС «Техносерва» — аналог продуктов Oracle, SAP и Amdocs
а процессов строительства с процессами бухгалтерии, складского учета и системы внутреннего документооборота «Ростелекома». Аналогами внедренной в «Ростелекоме» системы заявлены продукты Oracle, SAP и Amdocs Система, настроенная под бизнес-процессы как строительства, так и тестирования сетей, была интегрирована с используемой в «Ростелекоме» корпоративной ERP-системой, а также системами лине
|30.06.2015
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Amdocs предложила операторам связи новое решение для анализа больших данных
Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, представила новое приложени
|25.02.2014
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Amdocs презентует на MWC 2014 новые решения
Компания Amdocs презентует на MWC 2014 в Барселоне свои новые сервисы и решения для мобильных операторов. Одно из них – решение Amdocs Big Data and Analytics, которое позволяет эффективнее управл
|12.02.2014
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Amdocs представила решение для «самооптимизации сети», обеспечивающее автоматизацию сетевых процессов
Компания Amdocs представила решение для «самооптимизации сетей» Amdocs Self-Optimizing Networks (SON), которое автоматически организует процесс оптимизации сетей радиодоступа (RAN). Так как объем
|22.11.2013
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Amdocs заключила окончательное соглашение о приобретении Celcite
Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, сообщила о заключении окончательного соглашения о покупке всех активов компании Celcite Management Solutions. Согласно условиям
|06.09.2013
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Amdocs покупает поставщика ПО для оптимизации мобильной сети Actix
Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, сообщила о заключении окончательного соглашения по покупке компании Actix. Стоимость сделки составляет $120 млн. Данное приобре
|10.07.2013
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«ВымпелКом» модернизирует BSS и запускает новый «личный кабинет»
х BSS-систем. Стартовавшая в начале прошлого года, программа развития BSS предполагает обновление и централизацию систем поддержки бизнеса оператора, которая проходит на базе программного обеспечения Amdocs. Первая фаза программы состояла из двух взаимосвязанных этапов: построение системы самообслуживания для корпоративных клиентов и запуск обновленного «личного кабинета» для физических лиц
|27.06.2013
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Amdocs представила комплексное программно-аппаратное решение для тарификации в режиме реального времени
Компания Amdocs, поставщик систем и услуг в области обслуживания клиентов, представила новое комплексное программно-аппаратное решение для онлайн-тарификации Amdocs Charging Smart Start. Новое пр
|24.06.2013
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Amdocs: персональные данные могут стать новой отраслевой валютой
Компания Amdocs обнародовала результаты исследования, которое продемонстрировала, что большинство клиентов готовы делиться своими персональными данными, включая информацию о семье и профилях в социальны
|28.05.2013
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«Основа Телеком» выбрала биллинг Amdocs
Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, выбрала решение Amdocs для биллинга и обслуживания клиентов. Это решение впервые внедряется в России. Подписанию договора между «Основой Телеком» и Amdocs предшествовало скрупулезное и всестороннее изуч
|19.04.2013
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Amdocs представил новое решение Wi-Fi Experience, позволяющее операторам связи быстро запускать новые услуги Wi-Fi
Компания Amdocs представила свое новое решение в области контроля и монетизации услуг Wi-Fi - Amdocs Wi-Fi Experience, позволяющее операторам мобильной и фиксированной связи быстрее вводить иннов
|12.12.2012
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Новое исследование Amdocs показало, что борьба между операторами, игроками OTT-рынка и производителями устройств продолжается
Компания Amdocs, поставщик систем и сервисов для обслуживания клиентов, обнародовала данные международного исследования, задачей которого было определить уровень обслуживания клиентов, изучив отношение
|11.12.2012
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В «Вымпелкоме» стартовал мега-проект внедрения Amdocs
Amdocs поставит в «Вымпелком» решение Amdocs CES для консолидации систем поддержки деятельности предприятия (BSS) в связи с приобретением компаний «Голден Телеком» и «Корбина Телеком». Amdocs CES объединит все направления би
|21.09.2012
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В России стартовал «крупнейший CRM-проект»
«Ростелеком» переходит на систему управления клиентами (CRM) Amdocs. Она объединит данные существующих систем поддержки деятельности предприятия (BSS), включая системы биллинга, управления и учета ресурсов, а также работы с претензиями абонентов. В «Рост
|19.09.2012
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«Ростелеком» выбрал решения Amdocs для модернизации системы управления абонентами
Компания «Ростелеком» выбрала решения Amdocs для модернизации и консолидации своей устаревшей системы управления абонентами (CMS). Более совершенная система Amdocs позволит оператору унифицировать все каналы взаимодействия с
|26.10.2011
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«Петер-Сервис» завершил миграцию абонентов ШПД «Киевстара» из биллинга Amdocs в Peter-Service BIS
Компания «Петер-Сервис», российский разработчик OSS/BSS решений для телекоммуникационной отрасли, завершила миграцию абонентов ШПД украинского мультисервисного оператора «Киевстар» из биллинга Amdocs в конвергентное биллинговое решение Peter-Service BIS. Как известно, в октябре 2010 г. начался процесс объединения украинского оператора «Киевстар» с телекоммуникационными компаниями «УР
|08.12.2010
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Основатель интегратора Intelotec продал его и возглавил Amdocs в России
Американский разработчик ПО для биллинга и управления отношениями с клиентами (CRM) Amdocs назначил Даниила Гранина на должность руководителя российского офиса (Head of Amdoc
|06.09.2010
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Президент Amdocs покинет свой пост в первом квартале 2011 г.
Компания Amdocs Limited объявила о том, что президент и генеральный директор Amdocs Management
|10.08.2010
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Первопроходец WiMAX: дефекты в ПО Amdocs задерживают внедрение биллинга на год
рнет-провайдер беспроводного доступа Clearwire объявил о том, что дефекты в программном обеспечении Amdocs (разработчик получил широкую известность в России благодаря гигантским проектам в "Свя
|10.12.2008
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Amdocs приобрела разработчика персонализированных технологий ChangingWorlds
Американская корпорация Amdocs, поставщик комплексных решений для интегрированного управления взаимоотношениями с клиентами, объявила о завершении приобретения компании ChangingWorlds, специализирующейся на разработке
|09.04.2008
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Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell за $45 млн
Американская корпорация Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell, поставщика систем поддержки операций (OSS) для проводного широкополосного доступа в сеть интернет, сообщает «Прайм-ТАСС». Сумма сделки составляет $45 мл
|25.10.2007
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Amdocs, CDC и «1С-Рарус» реализуют проект е-ЖКХ
Компания Amdocs, ГК CDC и ВЦ «1С-Рарус» объявляют о создании альянса, деятельность которого будет направлена на решение задач в рамках автоматизации комплекса жилищно-коммунального хозяйства (е-ЖКХ). Ос
|11.10.2007
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БеСТ установил систему эксплуатационной поддержки Alcatel-Lucent и Amdocs
Компании Alcatel-Lucent и Amdocs объявлили об окончании развертывания системы эксплуатационной поддержки (OSS), с помощью которой оператор мобильной связи «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ) сможет централизованн
|10.07.2007
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«Казахтелеком» внедряет тарификатор услуг от Amdocs
Компания Amdocs, поставщик комплексных решений для интегрированного управления взаимоотношениями с кли
|06.06.2007
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Прибыль компании Amdocs составила $2.48 млрд.
Прибыль компании Amdocs в 2006 финансовом году составила $2.48 млрд. Компания Amdocs разрабатывает системы поддержки бизнеса и системы операционной поддержки. В число основных продуктов Amdocs вхо
|15.11.2006
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Компании BCC и Amdocs заключили соглашение о сотрудничестве
Компании BCC, системный интегратор и Amdocs, поставщик решений по интегрированному управлению взаимоотношениями с клиентами (Integrated Customer Management, ICM) и намеренному клиентскому опыту (intentional customer experience, IC
|17.08.2006
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Amdocs завершает покупку Cramer
у (intentional customer experienceTM, ICE ), объявляет о завершении покупки Cramer Systems Group, разработчика систем OSS (Operations Support Systems). Сумма сделки составляет $375 млн. Новое решение Amdocs-Cramer – это комбинация систем OSS и BSS (Business Support Systems), предоставляющая обзор профиля и транзакций клиента, сети и услуг. Cramer станет новым подразделением внутри Amdocs
|20.07.2006
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Amdocs покупает Cramer
ентскому опыту (intentional customer experienceTM, ICE ), объявляет о заключении договора о приобретении компании Cramer Systems Group (Cramer), производителя решений OSS. Согласно условиям договора, Amdocs приобретает компанию Cramer за сумму около $375 млн. В результате этой сделки Amdocs планирует расширить список предлагаемых услуг и укрепиться на рынке в области OSS. Область OSS
|19.01.2006
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"Связьинвест" продолжит внедрение биллинговой системы
ила договор с компанией «Связьинвест» на осуществление второй фазы внедрения единой биллинговой системы, сообщает РБК. Финансовые подробности сделки не уточняются. Подписанный договор, как отметили в Amdocs, предусматривает создание мастер-версии новой единой автоматизированной системы расчетов (АСР) для компаний холдинга «Связьинвест». В рамках пилотного проекта система будет в течение 200
|10.08.2004
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Amdocs поставит биллинговые решения для Vodafone
Компания Amdocs, поставщик биллинговых и CRM-систем и оператор мобильной связи Vodafone объявили о подписании соглашения. Согласно данному соглашению Amdocs будет поставлять биллинговые решения д
|26.07.2004
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Amdocs и IBM представят гибрид биллинга и CRM
Компания Amdocs, разработчик биллинговых и CRM-систем, объявила об установлении глобального сотрудничества с компанией IBM, с целью создания новых усовершенствованных биллинговых систем и CRM-решений дл
|21.04.2004
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Призраки "старших братьев" преследуют CBOSS и Cognitive?
сотового оператора Teletopia Mobile Communications AS, представители «Ассоциации CBOSS» сообщили о том, что одним из их соперников в тендере стал крупнейший мировой поставщик биллингового ПО компания Amdocs. Однако и источники CNews.ru, и представители Amdocs утверждают, что эта информация не соответствовала действительности. «Мы беседовали с коммерческим вице-президентом Amdocs
|23.03.2004
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Российские разработчики биллинга могут остаться без работы
елем конкурса по выбору единой АСР для внедрения в зависимых обществах ОАО «Связьинвест» - компанию Amdocs, чье предложение предполагает реализацию внедрения биллингового решения генеральным по
|19.03.2004
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CRM-система от Amdocs становится популярной среди российских сотовых операторов
ности клиентов и способствовать удовлетворению этих потребностей. О проекте по внедрению такой системы на пресс-конференции, прошедшей в Москве в рамках CRM-форума, рассказали вице-президент компании Amdocs Яков Кауль и вице-президент по абонентским операциям и управлению продуктами «ВымпелКома» Джерри Калмес. Информационным поводом данного мероприятия стало внедрение системы Amdocs
|16.03.2004
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Amdocs поставит биллинг для "Связьинвеста"
Тендер на поставку единой биллинговой системы (автоматизированная система расчетов за предоставленные услуги) для компаний связи холдинга ОАО «Связьинвест» выиграла компания Amdocs. Как сообщила пресс-служба "Связьинвеста", такое решение было принято конкурсной комиссией на заседании 15 марта 2004 г. В качестве генерального консультанта по внедрению единой биллинго
|23.01.2004
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Amdocs отчитался за квартал
Компания Amdocs Limited, разработчик биллинговых систем для телекоммуникационных компаний, объявила о
Amdocs и организации, системы, технологии, персоны:
|Исаак Мостов 9 7
|Prudhomme Rebecca - Прудхомм Ребекка 6 6
|Яшин Валерий 80 5
|Павлов Андрей 44 5
|Thompson Bob - Томпсон Боб 5 4
|Юрченко Евгений 133 3
|Солонин Виталий 90 3
|Аристархов Дмитрий 17 3
|Соснин Михаил 4 3
|Димитров Владимир 5 3
|Charit Raphael - Чарит Рафаэль 4 3
|Богуцкий Александр 5 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Шилов Сергей 99 3
|Меламед Леонид 150 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Асланян Сергей 104 2
|Горьков Игорь 19 2
|Костерева Катерина 15 2
|Матюшин Михаил 18 2
|Годунов Андрей 12 2
|Шульман Александр 8 2
|Гранин Даниил 3 2
|Балашов Вадим 3 2
|Жилина Светлана 4 2
|Манин Александр 3 2
|Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 2
|Миньковский Михаил 25 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
|Порошенко Петр 27 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Бондаренко Михаил 59 1
|Есекеев Куанышбек 40 1
|Чесаков Георгий 19 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Авербах Владимир 127 1
|Малахов Александр 20 1
|Мамаев Александр 15 1
|Попов Алексей 339 1
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