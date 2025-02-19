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Индексная книга (каталог) CNews*
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Манин Александр



19.02.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
21.09.2006 25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи 1
20.09.2006 25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Манин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Amdocs 132 2
Soft Master 20 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 2
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 2
ФБ Консалт 14 2
CRM-Design - СРМ-Дизайн 6 2
Oracle Corporation 6705 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 2
Accenture plc 682 2
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 2
Киевстар - Kyivstar 540 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
1С-Рарус 887 2
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 2
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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