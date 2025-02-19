Манин Александр
|19.02.2025
|Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
|21.09.2006
|25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи 1
|20.09.2006
|25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи 1
Манин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 2
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
|Азия - Азиатский регион 5555 2
|Норвегия - Королевство 1804 2
|Канада 4891 2
|Украина 7627 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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