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ФБ Консалт

ФБ Консалт

«ФБ Консалт» — специализируется на внедрении и развитии полнофункциональных CRM- и BI-проектов для банков, страховых, инвестиционных, логистических и торгово-промышленных компаний, предприятий сферы услуг на основе экспертного знания CRM-специфики, актуальной отраслевой экспертизы и передового международного опыта.

«ФБ Консалт» — предприятие полного цикла, оказывает услуги: бизнес-консалтинга, менеджмента проектов, кастомизации, обучению пользователей и администраторов, технической поддержки, гарантийному и постгарантийному сопровождению.

Судебные дела (2) на сумму 222 265 520 ₽
в качестве истца (1) на сумму 23 485 ₽


11.04.2025 Российская платформа Fora CRM и СУБД Postgres Pro — совместимы 1
10.10.2011 АБС RS-Bank V.6 интегрирована с CRM-системой Sage SalesLogix 1
07.11.2008 SalesLogix Banking поможет «Интехбанку» управлять отношениями с клиентами 1
09.06.2007 АК «ФБ Инноваций и Развития» выбрал CRM SalesLogix от «ФБ Консалт» 1
07.02.2007 Компания «ФБ Консалт» перешла на новую версию Sage CRM SalesLogix v7 1
27.10.2006 Россия: у CRM-рынка трудности с самооценкой 1
11.10.2006 24 октября откроется Международный Конгресс CRM 1
21.09.2006 25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи 1
20.09.2006 25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи 1
06.09.2006 24 октября откроется конгресс в области CRM 1
28.09.2005 Утверждена программа 2-го Конгресса CRM 1
21.09.2005 "Конгресс CRM. Россия и СНГ" начнет свою работу 25 октября 1
04.06.2004 CRM SalesLogix 6.2 появится в России в сентябре 1
31.10.2003 Sage признал "ФБ Консалт" лидером успешных CRM-внедрений в ЕМЕА 1
05.08.2003 CRM SalesLogix внедрили в "НОМОС-БАНКе" 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

ФБ Консалт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24767 6
1С-Рарус 893 6
Amdocs 133 6
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 6
Oracle Corporation 6742 5
Terrasoft - Террасофт 200 4
Soft Master 20 4
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13020 2
Accenture plc 682 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8828 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 2
Киевстар - Kyivstar 542 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 2
CRM-Design - СРМ-Дизайн 6 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2937 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Формула Безопасности 10 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
Conecta 3 1
Oracle Siebel Systems 508 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
CRMGuru - ЦРМ Гуру 5 1
PRISM Consulting 6 1
SalesSolutions - СейлсСолюшен 2 1
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 3
Альфа-Банк 1787 1
АльфаСтрахование СГ 327 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 244 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ИнтехБанк 4 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6954 14
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5382 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10466 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20934 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1095 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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