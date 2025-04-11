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ФБ Консалт
«ФБ Консалт» — специализируется на внедрении и развитии полнофункциональных CRM- и BI-проектов для банков, страховых, инвестиционных, логистических и торгово-промышленных компаний, предприятий сферы услуг на основе экспертного знания CRM-специфики, актуальной отраслевой экспертизы и передового международного опыта.
«ФБ Консалт» — предприятие полного цикла, оказывает услуги: бизнес-консалтинга, менеджмента проектов, кастомизации, обучению пользователей и администраторов, технической поддержки, гарантийному и постгарантийному сопровождению.
ФБ Консалт и организации, системы, технологии, персоны:
|Sage Group - SalesLogix 27 7
|Microsoft Dynamics CRM 544 2
|РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
|Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 265 1
|Павлов Андрей 40 6
|Манин Александр 3 2
|Чесаков Георгий 19 1
|Меднов Сергей 124 1
|Булгаков Кирилл 108 1
|Карагиоз Владимир 6 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Аристархов Дмитрий 16 1
|Пономарева Елена 3 1
|Титов Виталий 4 1
|Лайджес Луис Филипп 2 1
|Thompson Bob - Томпсон Боб 5 1
|Явербаум Оксана 2 1
|Дозорцев Вадим 3 1
|Плетнева Марина 2 1
|Димитрофф Владимир 2 1
|Рассветаев Андрей 3 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 705 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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