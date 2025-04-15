ООО «НЭКСУС-ТЕХ» — разработчик отечественной SCADA платформы — решения для рынка промышленной и гражданской автоматизации, а также оказывает услуги заказной разработки программного обеспечения для автоматизации технологических процессов в случае, когда стандартные инструменты SCADA не могут быть использованы.