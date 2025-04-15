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Нэксус-Тех


ООО «НЭКСУС-ТЕХ» — разработчик отечественной SCADA платформы — решения для рынка промышленной и гражданской автоматизации, а также оказывает услуги заказной разработки программного обеспечения для автоматизации технологических процессов в случае, когда стандартные инструменты SCADA не могут быть использованы.


15.04.2025 Nexus SCADA подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Нэксус-Тех и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5877 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 410 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13582 1
Нэксус-Тех - Nexus SCADA 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 31 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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