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Nexus SCADA — отечественная платформа для автоматизации и диспетчеризации промышленных и гражданских объектов. Позволяет объединить в единое целое разрозненные инженерные системы и/или производственные процессы, осуществлять их контроль и управление.