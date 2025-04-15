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Нэксус-Тех Nexus SCADA
Nexus SCADA — отечественная платформа для автоматизации и диспетчеризации промышленных и гражданских объектов. Позволяет объединить в единое целое разрозненные инженерные системы и/или производственные процессы, осуществлять их контроль и управление.
|15.04.2025
|Nexus SCADA подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
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