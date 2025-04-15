Nexus SCADA подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Нэксус-Тех» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17 и Nexus SCADA версия 1.0. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Nexus SCADA — отечественная платформа для автоматизации и диспетчеризации промышленных и гражданских объектов. Позволяет объединить в единое целое разрозненные инженерные системы и/или производственные процессы, осуществлять их контроль и управление.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие».