Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) — графической платформы для комплексного управления и мониторинга СУБД Postgres Pro. РРЕМ спроектирован по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер, значительно упрощая повседневную работу администратора базы данных.