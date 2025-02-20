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Postgres Professional Postgres Pro Enterprise Manager PPEM


Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM)  — графической платформы для комплексного управления и мониторинга СУБД Postgres Pro. РРЕМ спроектирован по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер, значительно упрощая повседневную работу администратора базы данных.


20.02.2025 Postgres Professional выпустила новую версию Postgres Pro Enterprise Manager 2
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
02.09.2024 Postgres Pro Enterprise Manager: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro 1
03.07.2024 Postgres Pro Enterprise Manager 1.5: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro 1
04.06.2024 Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager 3
13.05.2024 Postgres Pro Enterprise Manager 1.4: новые возможности для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro 1
13.02.2024 СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise 1
13.02.2024 Облегченная миграция с Oracle: как перейти на новую СУБД быстрее и проще 1
08.02.2024 Postgres Professional выпустила новую версию графической платформы управления СУБД Postgres Pro 1
26.12.2023 Состоялся релиз Postgres Pro Enterprise 16 1
11.12.2023 Postgres Pro выпустила графическую платформу управления базами данных 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 391 8
Oracle Corporation 6707 5
8265 3
Microsoft Corporation 24667 2
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Apple Inc 12146 1
Fujitsu 2042 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
Google LLC 11825 1
ШАРД - SHARD 6 1
Ростелеком 9746 1
МегаФон 8944 1
SAP SE 5284 1
Intel Corporation 12218 1
Softline - Софтлайн 2845 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 1
Telegram Group 2022 1
Diasoft - Диасофт 884 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 1
Red Hat 1315 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
McKinsey & Company Int 250 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 188 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 1
МСК Групп - Даком М 68 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 241 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Газпром нефть 622 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2385 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
Восток-Сервис ГК 52 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 1
Кофемания 53 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
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