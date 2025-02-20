Postgres Professional Postgres Pro Enterprise Manager PPEM
Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) — графической платформы для комплексного управления и мониторинга СУБД Postgres Pro. РРЕМ спроектирован по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер, значительно упрощая повседневную работу администратора базы данных.
Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:
|Панченко Иван 141 2
|Суровец Дмитрий 77 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Глазков Александр 138 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Ермаков Валерий 125 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Галкин Николай 106 1
|Козырев Алексей 322 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Шарак Андрей 63 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Кирьянова Александра 137 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
|Урусов Виктор 129 1
|Ермаков Иван 28 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Власов Максим 20 1
|Лежнев Федор 28 1
|Лобанов Максим 45 1
|Трандин Сергей 92 1
|Ларин Андрей 23 1
|Князев Андрей 15 1
|Богдашов Валерий 21 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Григоренко Вадим 40 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Крутько Иван 21 1
|Аникин Дмитрий 45 1
|Желтухин Вадим 32 1
|Руденко Антон 7 1
|Шустрова Наталья 15 1
|Дедов Анатолий 4 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Глухов Иван 28 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 8
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
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