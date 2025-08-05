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Состоялся релиз Postgres Pro Enterprise Manager 2.2

Компания Postgres Professional представила плановое обновление платформы Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) — решения для комплексного администрирования и сопровождения СУБД Postgres Pro. В новой версии реализованы функции для оперативного контроля за состоянием инфраструктуры, выявления узких мест производительности и управления отказоустойчивыми кластерами на Patroni.

Среди ключевых улучшений:

Центр оперативного контроля

В интерфейсе PPEM появился новый раздел, объединяющий информацию о всех экземплярах СУБД в инфраструктуре клиента: отслеживание доступности и состояния экземпляров с заданной периодичностью; просмотр исторических данных по основным метрикам в виде интерактивных графиков; быстрое выявление проблемных узлов благодаря цветовой индикации: зелёный, жёлтый, красный.

Визуализация профиля ожиданий

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Интеграция с расширением pg_wait_sampling позволяет выявлять узкие места в работе СУБД: графики ожиданий по типам событий в разрезе сессий; анализ долгих запросов и зависимостей; снижение времени на диагностику проблем с производительностью.

Поиск и отображение кластеров Patroni

PPEM 2.2 автоматически обнаруживает кластеры под управлением Patroni: отображение кластеров Patroni в разделе «Кластеры»; контроль статуса мастеров и реплик; визуализация иерархии кластера в интерфейсе.

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