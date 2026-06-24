Postgres Professional выпустила новую версию СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» с расширенными возможностями горизонтального масштабирования и ускорения отчетности

Postgres Professional представила обновление СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» 18.4.1. Новый релиз направлен на увеличение возможностей по горизонтальному масштабированию СУБД для «1С» и повышению производительности корпоративных систем на базе «1С», а также на дальнейшее упрощение миграции с зарубежных платформ управления базами данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Postgres Pro Enterprise для «1С» — специальная редакция СУБД, оптимизированная для работы с платформой «1С:Предприятие». Решение используется для построения учетных, финансовых и производственных систем и позволяет компаниям развивать ИТ-инфраструктуру на базе отечественного программного обеспечения. Система выдерживает до 30 тыс. одновременно работающих с «1С» пользователей и работает с базами объемом до 150 ТБ с минимальным временем восстановления при сбоях. В состав лицензии входит также графическая платформа по управлению и мониторингу баз данных Postgres Pro Enterprise Manager и решение для резервного копирования.

Одним из ключевых обновлений стала реализация поддержки операций чтения и записи для временных таблиц на дополнительных серверах — репликах. Благодаря этому ресурсоемкие отчеты теперь можно выполнять на узлах-репликах без создания дополнительных отчетных копий СУБД. Такой подход улучшает возможности по горизонтальному масштабированию СУБД, снижает нагрузку на основной сервер, упрощает архитектуру решения и позволяет эффективнее использовать вычислительные мощности. По результатам тестирования у крупных заказчиков и партнеров новый механизм позволяет ускорить выполнение типовых отчетов до трех раз.

В новой версии также улучшены механизмы планирования запросов. Это позволяет системе быстрее обрабатывать сложные запросы с большим количеством соединений, эффективнее работать с временными таблицами и точнее оценивать объемы данных. По внутренним тестам, отдельные оптимизации работы планировщика ускоряют выполнение первых запросов в полтора-два раза, что особенно важно для снижения очередей на выполнение в пиковые периоды нагрузки. Наиболее заметный эффект достигается в сценариях, характерных для крупных внедрений «1С», включая формирование отчетности и выполнение регламентных операций.

«Для крупных внедрений «1С» сегодня важны не только скорость отдельных операций, но и устойчивость системы под растущей нагрузкой. В новой версии мы реализовали поддержку записи и чтения временных таблиц на репликах, что позволяет переносить ресурсоемкую отчетность на дополнительные серверы без отдельных отчетных копий баз данных. Это расширяет возможности горизонтального масштабирования, позволяет быстрее формировать отчетность, снижать нагрузку на основной сервер и обеспечивать непрерывность критически важных бизнес-процессов без усложнения инфраструктуры», — сказала Екатерина Соколова, менеджер продукта Postgres Pro Enterprise для «1С».

Существенное развитие получили встроенные средства отказоустойчивости. Кластер BiHA (Built-in High Availability) обновлен до версии 1.8, а механизмы построения географически распределенных и катастрофоустойчивых кластеров стали стабильнее. Это позволяет организациям строить более надежную инфраструктуру для критически важных бизнес-систем без использования дополнительных внешних решений.

Расширение Proxima, обеспечивающее единую точку подключения к кластеру СУБД, получило механизмы адаптивной балансировки нагрузки и дополнительные возможности аутентификации, включая аутентификацию по сертификатам. Система автоматически распределяет запросы между узлами кластера с учетом загрузки процессора, памяти и дисковой подсистемы, повышая эффективность использования инфраструктуры.

В состав релиза также вошли новые инструменты для повышения производительности и контроля целостности данных. Среди них — расширение pgpro_temp_stats для автоматического сбора статистики по временным таблицам и утилита pgpro_validate для проверки физической целостности данных экземпляра СУБД.

Дополнительно в версии 18.4.1 реализован ряд улучшений в области диагностики, журналирования и безопасности, включая новые механизмы контроля сетевого доступа в сертифицированной редакции продукта.

Postgres Pro Enterprise для «1С» версии 18.4.1 уже доступна пользователям. Подробная информация о возможностях решения и инструкции по обновлению представлены в документации Postgres Professional.