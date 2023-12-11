Postgres Pro выпустила графическую платформу управления базами данных

Postgres Professional объявила о выходе в общее пользование Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) — графической платформы управления базами данных. Для получения доступа к платформе достаточно быть пользователем любой СУБД линейки Postgres Pro. PPEM можно использовать и для гибридных ландшафтов: Postgres Pro + СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL.

Решение охватывает полный спектр задач администратора баз данных и значительно упрощает и ускоряет работу над рутинными задачами. РРЕМ реализован по принципу «единого окна» и дает возможность получить всю нужную информацию в браузере. Консоль позволяет выполнять операции при помощи удобных мастеров настройки, не требуя знания синтаксиса команд. Встроенный мониторинг даёт возможность отслеживать основные метрики производительности и создавать собственные графики, визуализирующие показатели нагрузки на базу данных информационной системы заказчика.

Технологически Postgres Pro Enterprise Manager — трехуровневое приложение, устанавливаемое на отдельный сервер. Взаимодействие с целевыми экземплярами баз данных осуществляется при помощи небольших модулей-агентов, установленных на соответствующие серверы. Конечный пользователь работает с РРЕМ через веб-браузер.

Postgres Pro Enterprise Manager позволяет администратору выполнять задачи из четырех основных категорий:

Обслуживание и конфигурирование. Включает такие задачи, как: управление экземплярами, базами данных, табличными пространствами; просмотр сведений в информационной панели (дашборде); визуализация схемы баз данных; фильтрация списка экземпляров; пресеты конфигурации для 1С; дополнительные сведения по экземпляру; работа с журналом событий; работа с базами данных экземпляра; работа с параметрами экземпляра; управление аутентификацией.

Диагностика производительности. Визуализация диагностических метрик через графики, возможность создания собственных графиков используя дополнительный набор метрик, масштабирование временных периодов, просмотр статистики по SQL-запросам, просмотр статистики по сессиям, просмотр плана активного запроса, визуализация планов запросов.

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Контроль регламентных задач. Основные задачи vacuum / analyze / reindex c контролем через консоль заданий, в которой для каждого задания отображается статус, время начала и окончания, полный журнал выполнения.

Резервное копирование и восстановление. Задачи по резервному копированию и восстановлению (backup / recovery / validate / merge), включая все преимущества pg_probackup: сжатие, параллелизм, инкрементальные режимы, работа по протоколу s3 и другие.

«Разработка первоклассных технических возможностей СУБД уже позволила развернуть Postgres Pro в информационных системах крупнейших компаний страны, обеспечивая высокую производительность, надежность, безопасность и легкую масштабируемость. Теперь же мы сделали важный шаг в повышении комфорта использования СУБД. Благодаря платформе администраторы смогут быстро и удобно работать с базами данных без необходимости глубоко погружаться в технические особенности продукта. К тому же платформа станет дополнительным преимуществом системы для заказчиков, мигрирующих с СУБД Oracle, где использование подобных инструментов было привычным», — отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.

Команда Postgres Professional намерена развивать PPEM в направлении дополнительной функциональности для расширения возможностей диагностики, контроля и оптимизации производительности СУБД Postgres Pro. В ближайших планах — интеграция учетных записей по протоколу LDAP, поддержка профайлера pgpro_pwr, управление отказоустойчивыми кластерами и многое другое.