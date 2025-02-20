Postgres Professional выпустила новую версию Postgres Pro Enterprise Manager

Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила новую версию Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) 2.0 — графической платформы для администрирования и мониторинга СУБД Postgres Pro.

РРЕМ спроектирован по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер, значительно упрощая повседневную работу администратора базы данных.

В версии 2.0 платформа получила обновленную архитектуру и совершенно новый технологический стек. Сохранив ключевые возможности предыдущей версии, в PPEM 2.0 реализованы: повышенная производительность благодаря преимуществам языка Golang в многопоточных задачах и эффективной работе с ресурсами; упрощенная дистрибуция и инсталляция за счет отсутствия необходимости в установке дополнительных зависимостей по сравнению с предыдущей версией PPEM; гибкость мониторинга и интеграция с новым продуктом компании — Postgres Pro OpenTelemetry Collector, который позволяет собирать метрики и логи с экземпляров СУБД, а также показатели операционной системы и работать с внешними хранилищами; значительная оптимизация и устранение ошибок.

Также для PPEM разработана первая версия пользовательской документации, которая уже доступна в репозитории Postgres Professional в пакетах для установки.

С выходом версии 2.0 PPEM возвращается к графику квартальных обновлений. В ближайших релизах будут добавлены: поддержка встроенных отказоустойчивых кластеров BiHA, профилирование ожиданий, нотификации по триггерам, интеграция с инструментами оптимизации планов запросов, новые дашборды и многое другое.

Postgres Pro Enterprise Manager охватывает полный спектр задач из четырех основных категорий: обслуживание и конфигурирование, диагностика производительности, контроль регламентных задач, резервное копирование и восстановление. Встроенный мониторинг даёт возможность отслеживать основные метрики производительности и создавать собственные графики, визуализирующие показатели нагрузки на базу данных информационной системы заказчика и многое другое.

PPEM доступен пользователям любой СУБД линейки Postgres Prо и гибридных ландшафтов: Postgres Pro + СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL.