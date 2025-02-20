Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Postgres Professional выпустила новую версию Postgres Pro Enterprise Manager

Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила новую версию Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) 2.0 — графической платформы для администрирования и мониторинга СУБД Postgres Pro.

РРЕМ спроектирован по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер, значительно упрощая повседневную работу администратора базы данных.

В версии 2.0 платформа получила обновленную архитектуру и совершенно новый технологический стек. Сохранив ключевые возможности предыдущей версии, в PPEM 2.0 реализованы: повышенная производительность благодаря преимуществам языка Golang в многопоточных задачах и эффективной работе с ресурсами; упрощенная дистрибуция и инсталляция за счет отсутствия необходимости в установке дополнительных зависимостей по сравнению с предыдущей версией PPEM; гибкость мониторинга и интеграция с новым продуктом компании — Postgres Pro OpenTelemetry Collector, который позволяет собирать метрики и логи с экземпляров СУБД, а также показатели операционной системы и работать с внешними хранилищами; значительная оптимизация и устранение ошибок.

Также для PPEM разработана первая версия пользовательской документации, которая уже доступна в репозитории Postgres Professional в пакетах для установки.

С выходом версии 2.0 PPEM возвращается к графику квартальных обновлений. В ближайших релизах будут добавлены: поддержка встроенных отказоустойчивых кластеров BiHA, профилирование ожиданий, нотификации по триггерам, интеграция с инструментами оптимизации планов запросов, новые дашборды и многое другое.

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

Postgres Pro Enterprise Manager охватывает полный спектр задач из четырех основных категорий: обслуживание и конфигурирование, диагностика производительности, контроль регламентных задач, резервное копирование и восстановление. Встроенный мониторинг даёт возможность отслеживать основные метрики производительности и создавать собственные графики, визуализирующие показатели нагрузки на базу данных информационной системы заказчика и многое другое.

PPEM доступен пользователям любой СУБД линейки Postgres Prо и гибридных ландшафтов: Postgres Pro + СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Мощнейший инструмент для бесплатной вечной активации Windows и MS Office раздается с сайта, которым владеет Microsoft

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще