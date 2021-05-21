Нотификация Notificare делать известным
|21.05.2021
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Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ
Компании бегут из России в Казахстан Иностранные компании столкнулись с необходимостью получать нотификации (разрешительные документы на ввоз техники в Россию) в Казахстане. В России нотификации выдает Федеральная служба безопасности (ФСБ), но, как пишет РБК, в последнее время срок
|22.05.2017
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BSS обновила «Сервер Нотификации»
BSS объявила о выпуске новой версии системы «Сервер Нотификации» v. 2.11, предназначенной для отправки клиентам банка различных сообщений, включая сообщения о платежных операциях и предложениях банка.Обновлённая система обеспечивает возможность
|31.03.2016
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BSS выпустила обновление системы «Сервер Нотификации»
Компания BSS выпустила новую версию системы «Сервер Нотификации» v. 2.10, предназначенной для отправки клиентам банка различных сообщений, включая сообщения о платежных операциях и предложениях банка. Об этом CNews сообщили в BSS. Обновлённая си
|15.10.2015
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BSS выпустила обновление системы «Сервер Нотификации»
Компания BSS выпустила новую версию системы «Сервер Нотификации» v. 2.9, предназначенной для оперативного оповещения физических и юридических лиц о финансовых операциях, быстрой отправки уведомлений и рекламных сообщений. Об этом CNews сообщили
|13.03.2015
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Обновленный «Сервер Нотификации» от BSS обеспечивает гарантированную доставку сообщений
Компания BSS выпустила новую версию системы «Сервер Нотификации», предназначенной для оперативного оповещения физических и юридических лиц о финансовых операциях, удобной и быстрой отправки уведомлений и рекламных сообщений. Об этом CNews сообщи
|30.07.2014
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BSS выпустила новую версию «Сервера Нотификации»
Компания BSS выпустила новую версию решения «Сервер Нотификации», предназначенного для оперативного оповещения физических и юридических лиц о финансовых операциях, удобной и быстрой отправки уведомлений и рекламных сообщений. Как сообщили CNews
|26.03.2013
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BSS обновила «Сервер Нотификации» до версии 2.6
Компания BSS сообщила об обновлении «Сервера Нотификации» — системы для организации информационного взаимодействия банка с клиентами. В версии 2.6 расширены функциональные и интеграционные возможности решения. «Сервер Нотификации»
|03.02.2012
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BSS выпустила новую версию «Сервера Нотификации» с поддержкой Windows Server 2008 R2 и Windows 7
Компания BSS объявила о выпуске версии 2.5 системы «Сервер Нотификации», предназначенной для организации банком информационного взаимодействия с клиентами в автоматическом режиме по различным каналам передачи информации (sms, e-mail и т.д.). В новой ве
|21.10.2002
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ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и Сберегательный банк РФ запускают совместный проект по нотификации владельцев карточных средств
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" объявляет о запуске в коммерческую эксплуатацию проекта по нотификации владельцев карточных средств об операциях по их кредитным картам. Соответствующий договор со Сбербанком РФ был подписан 8 октября 2002 г. Благодаря новой услуге, которую предоставля
Нотификация и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Мишустин Михаил 678 2
|Кравченко Георгий 13 2
|Князев Дмитрий 18 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 2
|Артамонова Анна 183 2
|Чемезов Сергей 142 2
|Врублевский Павел 98 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Степанов Антон 66 1
|Путин Владимир 3177 1
|Дуров Павел 292 1
|Козырев Алексей 321 1
|Козыров Олег 6 1
|Крючков Владимир 4 1
|Волков Максим 34 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
|Зотов Алексей 42 1
|Стятюгин Роман 37 1
|Логачев Вячеслав 3 1
|Борисов Пётр 10 1
|Свистунова Румяна 4 1
|Свириденко Кирилл 40 1
|Янюк Александр 1 1
|Жаров Александр 174 1
|Кулин Филипп 51 1
|Кобзев Владимир 2 1
|Новиков Алексей 60 1
|Якимов Николай 1 1
|Оганесян Ашот 123 1
|Оганесян Артак 31 1
|Баркетов Павел 6 1
|Чивтаев Алексей 1 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Волис Григорий 7 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Терехов Андрей 39 1
|Раевский Роман 15 1
|Краснопольский Андрей 8 1
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