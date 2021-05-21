Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167214
ИКТ 13032
Организации 10220
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3386
Системы 24974
Персоны 71126
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1179
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Нотификация Notificare делать известным



21.05.2021 Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ

Компании бегут из России в Казахстан Иностранные компании столкнулись с необходимостью получать нотификации (разрешительные документы на ввоз техники в Россию) в Казахстане. В России нотификации выдает Федеральная служба безопасности (ФСБ), но, как пишет РБК, в последнее время срок
22.05.2017 BSS обновила «Сервер Нотификации»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «Сервер Нотификации» v. 2.11, предназначенной для отправки клиентам банка различных сообщений, включая сообщения о платежных операциях и предложениях банка.Обновлённая система обеспечивает возможность

31.03.2016 BSS выпустила обновление системы «Сервер Нотификации»

Компания BSS выпустила новую версию системы «Сервер Нотификации» v. 2.10, предназначенной для отправки клиентам банка различных сообщений, включая сообщения о платежных операциях и предложениях банка. Об этом CNews сообщили в BSS. Обновлённая си
15.10.2015 BSS выпустила обновление системы «Сервер Нотификации»

Компания BSS выпустила новую версию системы «Сервер Нотификации» v. 2.9, предназначенной для оперативного оповещения физических и юридических лиц о финансовых операциях, быстрой отправки уведомлений и рекламных сообщений. Об этом CNews сообщили

13.03.2015 Обновленный «Сервер Нотификации» от BSS обеспечивает гарантированную доставку сообщений

Компания BSS выпустила новую версию системы «Сервер Нотификации», предназначенной для оперативного оповещения физических и юридических лиц о финансовых операциях, удобной и быстрой отправки уведомлений и рекламных сообщений. Об этом CNews сообщи
30.07.2014 BSS выпустила новую версию «Сервера Нотификации»

Компания BSS выпустила новую версию решения «Сервер Нотификации», предназначенного для оперативного оповещения физических и юридических лиц о финансовых операциях, удобной и быстрой отправки уведомлений и рекламных сообщений. Как сообщили CNews

26.03.2013 BSS обновила «Сервер Нотификации» до версии 2.6

Компания BSS сообщила об обновлении «Сервера Нотификации» — системы для организации информационного взаимодействия банка с клиентами. В версии 2.6 расширены функциональные и интеграционные возможности решения. «Сервер Нотификации»

03.02.2012 BSS выпустила новую версию «Сервера Нотификации» с поддержкой Windows Server 2008 R2 и Windows 7

Компания BSS объявила о выпуске версии 2.5 системы «Сервер Нотификации», предназначенной для организации банком информационного взаимодействия с клиентами в автоматическом режиме по различным каналам передачи информации (sms, e-mail и т.д.). В новой ве
21.10.2002 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и Сберегательный банк РФ запускают совместный проект по нотификации владельцев карточных средств

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" объявляет о запуске в коммерческую эксплуатацию проекта по нотификации владельцев карточных средств об операциях по их кредитным картам. Соответствующий договор со Сбербанком РФ был подписан 8 октября 2002 г. Благодаря новой услуге, которую предоставля

Публикаций - 89, упоминаний - 89

Нотификация и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12111 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 13
Google LLC 11788 10
Samsung Electronics 10271 10
Microsoft Corporation 24640 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 6
Huawei 3939 6
Lenovo Group 2294 5
Meta Platforms - Facebook 4441 5
Цифра ГК 2431 5
Lenovo Motorola 3501 5
SAP SE 5279 4
МегаФон 8860 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 4
8234 4
VK - Mail.ru Group 3456 4
Oracle Corporation 6696 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1161 3
Крок - Croc 1777 3
ФОРС - Центр разработки 638 3
Neoflex - Неофлекс 220 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 3
HTC Corporation 1499 3
LG Electronics 3616 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
HP Inc. 5688 3
Yandex - Яндекс 7367 2
Ростелеком 9713 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 2
Softline - Софтлайн 2821 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
GitHub 822 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2550 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 2
Cisco Systems 5115 2
Pebble Technology 59 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 6
Почта России ПАО 2116 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 3
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 2
Связной ГК 1370 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 2
Adidas - Адидас 160 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1339 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1950 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
TMT Investments 113 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Лента - Сеть розничной торговли 2086 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Альфа-Банк 1773 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Россети Ленэнерго 1701 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 60 1
InCity - Модный континент 14 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4110 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 2
Федеральное казначейство России 1779 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 440 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 54 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29741 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30765 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27511 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12196 17
Оповещение и уведомление - Notification 4630 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 15
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 779 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24169 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6981 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27887 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10210 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4227 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19392 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4176 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3864 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7595 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3830 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12549 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24500 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21172 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4999 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6051 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11968 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5052 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 8
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 858 8
Google Android 14014 18
Apple iOS 7817 17
BSS Сервер Нотификации 20 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7089 9
Apple - App Store 2892 9
Apple iPad 3861 7
Microsoft Windows 15683 6
Google Play - Google Store - Android Market 3293 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 5
Apple iPhone 6 4861 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 4
Microsoft Skype 2067 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 4
Apple iPod Touch 745 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4458 3
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 517 3
BSS BS-Client ДБО 125 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 3
WhatsApp Messenger 1084 3
Apple Pay 490 3
Microsoft Office 3739 3
BSS CORREQTS Corporate 48 3
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 3
Nestle KitKat 165 3
Google Android Wear OS 98 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 243 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 3
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 3
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 135 3
Samsung Galaxy Note 695 3
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Linux OS 9968 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 2
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 2
Samsung Galaxy Gear 141 2
Microsoft Office Excel 1199 2
Медведев Дмитрий 1654 3
Мишустин Михаил 678 2
Кравченко Георгий 13 2
Князев Дмитрий 18 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 2
Артамонова Анна 183 2
Чемезов Сергей 142 2
Врублевский Павел 98 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Степанов Антон 66 1
Путин Владимир 3177 1
Дуров Павел 292 1
Козырев Алексей 321 1
Козыров Олег 6 1
Крючков Владимир 4 1
Волков Максим 34 1
Смирнов Алексей 243 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Зотов Алексей 42 1
Стятюгин Роман 37 1
Логачев Вячеслав 3 1
Борисов Пётр 10 1
Свистунова Румяна 4 1
Свириденко Кирилл 40 1
Янюк Александр 1 1
Жаров Александр 174 1
Кулин Филипп 51 1
Кобзев Владимир 2 1
Новиков Алексей 60 1
Якимов Николай 1 1
Оганесян Ашот 123 1
Оганесян Артак 31 1
Баркетов Павел 6 1
Чивтаев Алексей 1 1
Федечкин Эдуард 55 1
Волис Григорий 7 1
Колчин Вячеслав 5 1
Терехов Андрей 39 1
Раевский Роман 15 1
Краснопольский Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 13
Европа 21779 9
Беларусь - Белоруссия 5671 7
Китай - Тайвань 3990 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 6
Азия - Азиатский регион 5539 6
Германия - Федеративная Республика 12689 6
Казахстан - Республика 5534 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 5
Южная Корея - Республика 6654 5
США - Калифорния - Купертино 271 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7443 4
Япония 13292 3
Сингапур - Республика 1852 3
Франция - Французская Республика 7852 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 3
Армения - Республика 2281 2
Украина 7615 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1265 2
Евразия - Евразийский континент 608 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Испания - Королевство 3710 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1958 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1197 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2904 1
Узбекистан - Республика 1727 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1021 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 808 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 666 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1375 1
Ближний Восток 2945 1
Африка - Африканский регион 3481 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3098 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1141 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6137 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 597 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8435 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8051 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 5
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18538 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1235 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8681 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5364 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 4
Английский язык 6639 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6981 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1369 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9959 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3116 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4154 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5427 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7851 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 586 3
CNews - ZOOM.CNews 1847 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
Sports.ru - Спортс.ру 27 2
Ведомости 1004 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Медуза - Meduza 44 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Wikipedia - Википедия 506 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 2
Gartner - Гартнер 3556 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 2
CNews Инновация года - награда 111 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 843 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 63 1
РАН - Российская академия наук 1875 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 372 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
MeYou 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще