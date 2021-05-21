Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ Компании бегут из России в Казахстан Иностранные компании столкнулись с необходимостью получать нотификации (разрешительные документы на ввоз техники в Россию) в Казахстане. В России нотификации выдает Федеральная служба безопасности (ФСБ), но, как пишет РБК, в последнее время срок