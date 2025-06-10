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Бессараб Михаил
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|Новая версия PT Container Security позволяет покрыть мониторингом всю инфраструктуру Kubernetes 1
|22.10.2024
|Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему 1
Бессараб Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1308 2
|К2Тех - К2 Кибербезопасность 28 1
|К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 50 1
|GitHub 879 1
|Red Hat 1326 1
|Католик Вадим 5 1
|Фикс Александр 4 1
|Антонов Алексей 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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