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Католик Вадим
Католик Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех - К2 Кибербезопасность 25 3
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1249 2
|K2 - К2РУ - SourceCode 95 2
|GitHub 854 1
|Red Hat 1321 1
|К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 46 1
|1С 8362 1
|Oracle Corporation 6741 1
|К2Тех 146 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4283 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4877 1
|Бессараб Михаил 1 1
|Фикс Александр 4 1
|Антонов Алексей 14 1
|Куць Василий 5 1
|Горлянский Дмитрий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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