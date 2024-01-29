Кибербезопасность НСД Маскирование данных Masking data
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|29.01.2024
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«Гарда» замаскирует данные в «1С»
Группа компаний «Гарда» обновила систему обезличивания данных. Теперь «Гарда Маскирование 1.6» поддерживает работу с базами данных «1С» — пользователи 1С ERP смогут перед
|04.12.2023
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Система обезличивания данных группы компаний «Гарда» сертифицирована ФСТЭК
контролю России подтвердила соответствие по четвертому уровню доверия программного комплекса «Гарда маскирование» производства группы компаний «Гарда». Продукт может использоваться для защиты и
|06.09.2023
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Маскирование данных: зачем и как защищать данные в тестовых средах?
орма от компании Crosstech Solutions Group, осуществляющая профилирование (поиск и классификацию) и маскирование конфиденциальной информации в базах данных. Основная цель данного решения – найт
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Принцип Родена в ИТ: берем базу данных и на лету отсекаем лишнее
гую информацию, причем не случайным набором символов, а подчиняющимся заданным правилам. Важно, что маскирование можно применят в потоке, что позволяет никаких «нарезок» из баз не создавать, а
|29.03.2021
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СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам
х системах. Выбранный нами инструмент позволяет выполнять автоматизированный поиск, классификацию и маскирование данных без погружения в специфику работы СУБД, что крайне важно в вечной гонке з
|14.06.2018
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«Вымпелком» внедрил систему маскирования данных Informatica Dynamic Data Masking
и бизнес-приложениями, через которые осуществляется к ним доступ. Решение обеспечивает динамическое маскирование, но при этом не изменяет исходную информацию, не влияет на работу продуктивной и
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Ларин Дмитрий 23 5
|Панченко Иван 139 4
|Хайретдинов Рустэм 82 3
|Лихницкий Павел 55 2
|Пудов Дмитрий 41 2
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
|Горлянский Дмитрий 3 2
|Chirac Jacques - Ширак Жак 22 2
|Новожилов Артемий 2 2
|Рустамов Рустам 414 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Прохоров Александр 102 1
|Сизоненко Григорий 39 1
|Филиппов Максим 48 1
|Моисеев Александр 22 1
|Лопатин Александр 22 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Комаров Михаил 20 1
|Демидов Дмитрий 21 1
|Акимов Евгений 38 1
|Мокеев Евгений 21 1
|Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 1
|Борис Альберт 19 1
|Улейко Денис 3 1
|Молотков Денис 2 1
|Ермаков Кирилл 7 1
|Holt Maxine - Холт Максин 1 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Заединов Руслан 46 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Касьяненко Андрей 3 1
|Филиппов Дмитрий 7 1
|Самойлов Александр 3 1
|Сидорина Елена 1 1
|Синицын Евгений 4 1
|Даньков Алексей 1 1
|Рыжков Виктор 3 1
|Каширский Владимир 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 2
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|The Guardian - Британская газета 361 1
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