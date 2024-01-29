Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166839
ИКТ 13009
Организации 10207
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24944
Персоны 70856
География 2722
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Кибербезопасность НСД Маскирование данных Masking data


 


29.01.2024 «Гарда» замаскирует данные в «1С»

Группа компаний «Гарда» обновила систему обезличивания данных. Теперь «Гарда Маскирование 1.6» поддерживает работу с базами данных «1С» — пользователи 1С ERP смогут перед
04.12.2023 Система обезличивания данных группы компаний «Гарда» сертифицирована ФСТЭК

контролю России подтвердила соответствие по четвертому уровню доверия программного комплекса «Гарда маскирование» производства группы компаний «Гарда». Продукт может использоваться для защиты и
06.09.2023 Маскирование данных: зачем и как защищать данные в тестовых средах?

орма от компании Crosstech Solutions Group, осуществляющая профилирование (поиск и классификацию) и маскирование конфиденциальной информации в базах данных. Основная цель данного решения – найт
Принцип Родена в ИТ: берем базу данных и на лету отсекаем лишнее

гую информацию, причем не случайным набором символов, а подчиняющимся заданным правилам. Важно, что маскирование можно применят в потоке, что позволяет никаких «нарезок» из баз не создавать, а

29.03.2021 СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам

х системах. Выбранный нами инструмент позволяет выполнять автоматизированный поиск, классификацию и маскирование данных без погружения в специфику работы СУБД, что крайне важно в вечной гонке з
14.06.2018 «Вымпелком» внедрил систему маскирования данных Informatica Dynamic Data Masking

и бизнес-приложениями, через которые осуществляется к ним доступ. Решение обеспечивает динамическое маскирование, но при этом не изменяет исходную информацию, не влияет на работу продуктивной и

Публикаций - 104, упоминаний - 129

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6692 20
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 9
8222 9
Samsung Electronics 10267 8
Canon 1399 8
Sony 6545 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 8
HP - Hewlett-Packard 3624 7
Olympus 467 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 382 7
Konica Minolta 406 6
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 6
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 6
Seiko Epson Corporation 897 6
Nikon 622 6
Eastman Kodak - Кодак 494 6
Ricoh Pentax 218 6
Casio 332 6
Rekam 34 6
Informatica 126 5
Google LLC 11786 5
Ростелеком 9708 4
Microsoft Corporation 24633 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 3
Intel Corporation 12199 3
ИКС 320 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 3
Corel Corporation 336 3
Teradata 210 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 290 3
JVC Professional - Japan Victor Company 31 3
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 24 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
SAP SE 5279 2
Amazon Inc - Amazon.com 2999 2
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 3
Газпром нефть 619 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Газпром ПАО 1342 2
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Volkswagen Group - VW 281 1
Совкомбанк ПАО 256 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 1
Ренессанс Страхование 160 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
BP - British Petroleum 182 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Bayer AG - Байер 83 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
ABN AMRO 99 1
JSE - Johannesburg Stock Exchange - Йоханнесбургская фондовая биржа Википедия 1 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 1
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1209 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Федеральное казначейство России 1773 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Правительство Иркутской области 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ГосИнформСистемы 127 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 31
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 15
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3788 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4029 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7386 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4221 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 9
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1781 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10091 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10768 9
Видеокамера - Camcorder 2265 9
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 119 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13809 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2478 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 688 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1251 12
ИКС - Гарда Маскирование 18 12
Linux OS 9957 10
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 9
Microsoft Windows 15668 7
Adobe Photoshop 764 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 5
IBM DB2 371 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 4
Apache Hadoop 427 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 3
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 58 3
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 3
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 3
Новые облачные технологии - МойОфис 780 2
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 172 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 2
Microsoft Azure 1409 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 143 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2274 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 2
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 139 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 2
Axis Zipstream 18 2
Ларин Дмитрий 23 5
Панченко Иван 139 4
Хайретдинов Рустэм 82 3
Лихницкий Павел 55 2
Пудов Дмитрий 41 2
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
Горлянский Дмитрий 3 2
Chirac Jacques - Ширак Жак 22 2
Новожилов Артемий 2 2
Рустамов Рустам 414 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Прохоров Александр 102 1
Сизоненко Григорий 39 1
Филиппов Максим 48 1
Моисеев Александр 22 1
Лопатин Александр 22 1
Сидоров Алексей 19 1
Комаров Михаил 20 1
Демидов Дмитрий 21 1
Акимов Евгений 38 1
Мокеев Евгений 21 1
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 1
Борис Альберт 19 1
Улейко Денис 3 1
Молотков Денис 2 1
Ермаков Кирилл 7 1
Holt Maxine - Холт Максин 1 1
Четвертнев Илья 11 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Заединов Руслан 46 1
Прокудин Аркадий 9 1
Трифаленков Илья 17 1
Касьяненко Андрей 3 1
Филиппов Дмитрий 7 1
Самойлов Александр 3 1
Сидорина Елена 1 1
Синицын Евгений 4 1
Даньков Алексей 1 1
Рыжков Виктор 3 1
Каширский Владимир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 68
Европа 21774 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 3
Земля - планета Солнечной системы 10378 3
Япония 13288 3
Италия - Итальянская Республика 4354 3
Франция - Французская Республика 7849 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 2
Индия - Bharat 5450 2
Израиль 2731 2
Германия - Федеративная Республика 12684 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3095 2
Беларусь - Брестская область - Брест 58 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 2
Казахстан - Республика 5530 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 1
Южная Корея - Республика 6652 1
Азия - Азиатский регион 5533 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 1
Сингапур - Республика 1851 1
Европа Восточная 3075 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Ближний Восток 2944 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2455 1
Саудовская Аравия - Королевство 585 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Нидерланды 3519 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
США - Колумбия - Вашингтон 1390 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 913 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 10
Аудит - аудиторский услуги 2663 9
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 6
Fashion industry - Индустрия моды 239 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 5
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5833 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8042 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1213 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8663 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 3
Английский язык 6637 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 3
Паспорт - Паспортные данные 2513 3
Цензура - Свобода слово 493 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 2
Закон Мура - Moore's law 206 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6705 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5360 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
NYT - The New York Times 1054 1
The Guardian - Британская газета 361 1
PC Magazine - PCMag 89 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 3
Gartner - Гартнер 3556 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
IHS Infonetics Research 102 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
Фотофорум 48 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2424 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще