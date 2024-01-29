«Гарда» замаскирует данные в «1С» Группа компаний «Гарда» обновила систему обезличивания данных. Теперь «Гарда Маскирование 1.6» поддерживает работу с базами данных «1С» — пользователи 1С ERP смогут перед

Система обезличивания данных группы компаний «Гарда» сертифицирована ФСТЭК контролю России подтвердила соответствие по четвертому уровню доверия программного комплекса «Гарда маскирование» производства группы компаний «Гарда». Продукт может использоваться для защиты и

Маскирование данных: зачем и как защищать данные в тестовых средах? орма от компании Crosstech Solutions Group, осуществляющая профилирование (поиск и классификацию) и маскирование конфиденциальной информации в базах данных. Основная цель данного решения – найт

Принцип Родена в ИТ: берем базу данных и на лету отсекаем лишнее гую информацию, причем не случайным набором символов, а подчиняющимся заданным правилам. Важно, что маскирование можно применят в потоке, что позволяет никаких «нарезок» из баз не создавать, а

СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам х системах. Выбранный нами инструмент позволяет выполнять автоматизированный поиск, классификацию и маскирование данных без погружения в специфику работы СУБД, что крайне важно в вечной гонке з