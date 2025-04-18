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Варламов Леонид
Варламов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 16 4
|Diasoft - Диасофт 914 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 412 1
|Nextcloud 27 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 930 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
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