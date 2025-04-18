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Варламов Леонид



18.04.2025 Secret Technologies выпустила обновление Secret Cloud Enterprise 1
21.10.2024 Secret Technologies выпустила новую версию Secret Cloud Enterprise 1
11.09.2024 Система Secret Cloud Enterprise от «Сикрет Технолоджис» и СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» прошли испытания на совместимость 1
27.08.2024 Secret Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
12.07.2024 Новое российское ПО защитит корпоративные данные от злоумышленников и случайных утечек 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Варламов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 16 4
Diasoft - Диасофт 914 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 412 1
Nextcloud 27 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 930 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6406 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20259 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1060 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2259 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6901 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28537 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2115 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11326 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2225 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 442 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24586 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1291 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1581 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1147 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 351 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 201 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3980 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 380 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52082 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 12 4
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 290 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1354 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 357 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 737 1
Афонычев Николай 1 1
Бондаренко Леонид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147522 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8882 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1316 1
Аудит - аудиторский услуги 2766 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14833 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6326 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52089 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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