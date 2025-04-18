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Secret Technologies выпустила обновление Secret Cloud Enterprise

Компания Secret Technologies представила обновленную версию Secret Cloud Enterprise v2025.1.1 — комплексного решения для безопасной работы с корпоративными данными. Новая версия сочетает в себе расширенные возможности совместной работы, обновленные инструменты автоматизации и механизмы защиты данных. Об этом CNews сообщили представители Secret Technologies.

В новой версии обновлен механизм автоматической установки меток безопасности на основе анализа текста документа. При онлайн-редактировании, внесении и сохранении изменений, получении входящих файлов система может без участия пользователя присваивать метки безопасности — принудительно или рекомендательно, в зависимости от настроек. Это снижает риски ошибок и минимизирует влияние человеческого фактора.

Ключевые улучшения в новой версии

Ускоренная обработка файлов. Оптимизированный алгоритм асинхронной проверки свободного места на сервере ускоряет загрузку документов.

Умная классификация документов. Автоматический анализ содержимого документов и обновление меток безопасности после любых изменений.

Защита данных при кадровых изменениях. Добавлены функции передачи файлов от уволенных сотрудников и восстановление учетных записей.

Персонализация интерфейса. Улучшен механизм брендирования под корпоративный стиль клиента.

Гибкие настройки доступа. Расширенная система прав доступа и ролевое управление для работы с контрагентами. Администратор теперь имеет возможность создавать настраиваемые роли с ограниченными функциями и правами в сценариях совместной работы пользователей и при работе с контрагентами, что позволяет разграничивать доступ для различных типов внешних пользователей.

«Релиз v2025.1.1 направлен на усиление стабильности и безопасности системы, а также на повышение гибкости управления доступом и интеграционной совместимости. Мы непрерывно совершенствуем наш продукт, сочетая интуитивно понятный интерфейс с расширенным функционалом. И одновременно предоставляем компаниям надежную защиту корпоративной информации, не требующую дополнительных действий от сотрудников», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов в Secret Technologies.

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