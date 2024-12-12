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Secret Technologies Сикрет Технолоджис

Secret Technologies - Сикрет Технолоджис

Secret Technologies — российская компания, предоставляющая услуги и решения по ИТ и информационной безопасности, включая решения собственной разработки. 


12.12.2024 Secret Technologies пополнила свой портфель решений новым продуктом 1
15.11.2024 «МойОфис» и Secret Technologies объединяют усилия для обеспечения защищенной совместной работы с документами 1
21.10.2024 Secret Technologies выпустила новую версию Secret Cloud Enterprise 2
07.10.2024 Онлайн-офис с защитой: почему стоит перейти на VDR-решения 1
11.09.2024 Система Secret Cloud Enterprise от «Сикрет Технолоджис» и СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» прошли испытания на совместимость 2
27.08.2024 Secret Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
12.07.2024 Новое российское ПО защитит корпоративные данные от злоумышленников и случайных утечек 3
02.05.2024 США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний 2
05.03.2024 Mont и российский разработчик облачных корпоративных решений Secret Technologies объявили о сотрудничестве 1
17.11.2023 «Сикрет Технолоджис» получила сертификат ФСТЭК на Secret Cloud Enterprise 2
09.11.2023 Sitronics Group и Secret Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
28.02.2022 Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Secret Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
8213 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
ИКС 318 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Cisco Systems 5114 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Информзащита 756 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Fortinet 387 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Код Безопасности 616 1
ММК Информсервис 51 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Palo Alto Networks 146 1
Qualys 62 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
MSoft - МСофт 14 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Xello - Кселло 21 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
NetWrix - Нетрикс 15 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Selecty - Селекти 11 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Абсолют Банк 230 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 312 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
Оцифровка - Digitization 4541 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 11 11
Microsoft Windows 15657 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Red Hat WildFly - Keycloak 30 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Microsoft Exchange 1714 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 26 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Linux OS 9937 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Office Excel 1197 1
MIND Software - MIND Guard 6 1
MIND Software - MIND Migrate 8 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
VK Teams 66 1
Microsoft Azure 1408 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 4 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Microsoft Office 3734 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 1
2Test Профишкаф 1 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
Бондаренко Леонид 5 5
Варламов Леонид 4 4
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1009 2
Сотин Денис 205 2
Чурсин Дмитрий 61 2
Александров Александр 70 2
Тятюшев Максим 97 2
Феоктистов Вадим 35 1
Чаркин Евгений 296 1
Абакумов Евгений 205 1
Сергеев Сергей 138 1
Свиридов Владимир 28 1
Киселёв Алексей 60 1
Солопов Вячеслав 37 1
Богданов Андрей 41 1
Свинцов Андрей 45 1
Меденцев Константин 97 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Мелехин Иван 24 1
Слесаренко Марина 23 1
Пустарнаков Роман 45 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Беляков Игорь 13 1
Козерод Сергей 38 1
Верисов Михаил 22 1
Луганцев Александр 51 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Левашов Михаил 9 1
Бабкин Николай 24 1
Горюнов Андрей 1 1
Королёв Дмитрий 18 1
Ложкин Руслан 34 1
Ильина Наталья 18 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Шаев Виталий 43 1
Кубарев Алексей 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 2
Индия - Bharat 5446 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 1
Испания - Королевство 3706 1
Украина 7608 1
Марокко - Королевство 208 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Словакия - Словацкая Республика 471 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Gartner - Гартнер 3556 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews AWARDS - награда 519 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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