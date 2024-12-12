Secret Technologies Сикрет Технолоджис
Secret Technologies — российская компания, предоставляющая услуги и решения по ИТ и информационной безопасности, включая решения собственной разработки.
Secret Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Бондаренко Леонид 5 5
|Варламов Леонид 4 4
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1009 2
|Сотин Денис 205 2
|Чурсин Дмитрий 61 2
|Александров Александр 70 2
|Тятюшев Максим 97 2
|Феоктистов Вадим 35 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Киселёв Алексей 60 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Богданов Андрей 41 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Меденцев Константин 97 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Мелехин Иван 24 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Беляков Игорь 13 1
|Козерод Сергей 38 1
|Верисов Михаил 22 1
|Луганцев Александр 51 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Левашов Михаил 9 1
|Бабкин Николай 24 1
|Горюнов Андрей 1 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Ильина Наталья 18 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шаев Виталий 43 1
|Кубарев Алексей 52 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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