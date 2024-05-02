США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний

Очередные санкции против российских компаний

Ряд крупных российских компаний попали в санкционный список Минфина США от 1 мая 2024 г. Список пополнили крупные отечественные ИТ-компании «Астра», IBS и «Ланит».

В рамках группы IBS в санкционный список включены IBS Expertise, IBS Soft, IBS Infinisoft и IBS IT Services.

Минфин США также ввел санкции против компаний-разработчиков решений для кибербезопасности «Аладдин», Secret Technologies, разработчика средств оцифровки документов корпорации «Элар», интегратора информационных технологий для государственных и корпоративных заказчиков «Филакском», разработчиков ПО «Сигнум», «Сикрет Технолоджис», «СиСофт», «ЦКБ», «Арта Система», «РМ Технологии» и «Электронный архив».

Особое внимание ведомство уделило нескольким российским компаниям («Артмарин», «Импортекс», «ПВ Бридж» и т. д.), которые заявили о своей готовности помогать российским клиентам в приобретении продукции, попавшей под санкции.

Помимо российских компаний, подвергнутых блокирующим санкциям, в список попали частные лица и иностранные компании, которые, по информации от Минфина США, занимаются закупкой компонентов для машиностроения. Санкционные меры были приняты в отношении компаний из Гонконга, Турции, ОАЭ, Словакии и Бельгии.

Причины санкций

Как указано в санкционном листе, «Ланит» попал под санкции из-за деятельности в секторе экономики России, предназначенном для поддержки российской военной промышленности. А IBS внесли в список из-за участия в процессе цифровизации государственной корпорации «Ростех» и других организаций из госсектора.

Imgage by xb100 on Freepik «Астра», IBS и «Ланит» попали под санкции США

«Группа Астра» попала под санкции за разработку якорной компанией «Русбитех-Астра» операционной системы Astra Linux, которая может обрабатывать сведения, содержащие гостайну. Помимо этого в «Группу Астра» также входят другие компании-разработчики, такие как «Рубэкап» (разработчика системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup), «Рупост» (разработчик российского почтового сервера для организаций RuPost).

Повлияют ли санкции на работу компаний

На вопрос CNews о влиянии новых санкций на попавшие под них компании «Ланит», а представитель группы «Астра» заявил следующее: «Для нас как для компании введение санкций ничего не меняет: на бизнесе это никак не скажется.

Наша команда работает в России. Наши разработки базируются внутри страны. Мы не используем ни одного проприетарного компонента, развиваем свой собственный репозиторий, а все наши технологические процессы абсолютно независимы от других юрисдикций.

Более того, мы не рассматриваем страны ЕС и США в качестве направлений для зарубежной экспансии. Мы продолжаем развивать технологический стек российского ПО, способный заменить западные решения на российском рынке и рынке дружественных стран.

Случившееся, на наш взгляд, является лишь очередным подтверждением того, что наша деятельность действительно имеет огромное значение для страны в целом».

IBS прокомментировали ситуацию так: «IBS по-прежнему будет выполнять все свои обязательства в рамках заключенных договоров с клиентами. Включение нас в перечень юридических лиц, в отношении которых введены санкционные ограничения со стороны США, незначительно повлияет на наши текущие проекты и планы по развитию компании».