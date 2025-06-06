IBS InfiniSoft ИБС Инфинисофт Люксофт профешнл

IBS InfiniSoft — центр разработки группы компаний IBS, который объединяет специалистов в заказной разработке программного обеспечения для компаний финансового сектора, телекома, промышленности и других секторов экономики.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 13 дел, на cумму 759 050 924 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 13, упоминаний - 14