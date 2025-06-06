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IBS InfiniSoft ИБС Инфинисофт Люксофт профешнл

IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл

IBS InfiniSoft — центр разработки группы компаний IBS, который объединяет специалистов в заказной разработке программного обеспечения для компаний финансового сектора, телекома, промышленности и других секторов экономики.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Знаменитый российский интегратор отменяет удаленку. Вводится учет посещений офиса 1
02.05.2024 США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
13.12.2022 Yandex Cloud и IBS InfiniSoft помогут компаниям перейти на современные облачные сервисы 1
23.09.2022 Экс-сотрудника Управделами Президента отправили за решетку за махинации при закупках ПО 1
22.09.2022 IBS InfiniSoft вступила в ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт» 1
02.06.2022 Попав под санкции, основатель IBS отдал компанию сотрудникам 1
22.04.2022 IBS выкупила часть Luxoft и вернула ее в Россию 1
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 2
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
11.12.2018 Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд руб 1
23.04.2012 «Сбербанк России» выбрал подрядчиков для разработки ИАС «Кредитование» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

IBS InfiniSoft и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1655 8
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 3
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 135 3
DXC Technology - Computer Sciences 89 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 2
Yandex - Яндекс 7763 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 177 2
Oracle Corporation 6761 2
АйТи - Аплана Группа компаний 174 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
Performance Lab - Перфоманс Лаб 34 2
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
IBS AppTest - ИБС АпТест 4 1
IBS Dunice - Дунайс 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
SAP SE 5336 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Schneider Electric 580 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
McKinsey & Company Int 254 1
Accenture plc 686 1
KPMG 259 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Рексофт - Reksoft 424 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Crayon. 19 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Oracle Consulting 18 1
Ventra - Вентра 37 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 2 1
iTentika - Айтентика 17 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Microsoft Corporation 24868 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7632 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 1
Renault Groupe 160 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 44 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Альфа-Банк 1800 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
LEGO 248 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 42 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 124 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 699 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2028 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68400 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53136 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21887 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20879 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16260 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30643 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10701 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21167 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 139 1
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2997 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 354 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7089 1
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  682 1
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ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 319 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 1
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IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 694 1
УСБС - Универсальный слой банковских сервисов 5 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1332 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 1
Электронный документ - Electronic document 1484 1
СЭД - Учет договоров 105 1
Microsoft Windows 2000 8663 2
Oracle Java - язык программирования 3142 2
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 518 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2800 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3303 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 98 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 268 1
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SAP Sybase 289 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 294 1
Резонтов Сергей 5 2
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Лощинин Дмитрий 39 2
Надрага Владимир 1 1
Надрага Виталий 2 1
Путин Владимир 3250 1
Генс Филипп 41 1
Кавешников Константин 1 1
Горшкова Алена 3 1
Борисов Юрий 120 1
Милашевский Игорь 19 1
Чепкасов Владимир 1 1
Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
Карачинский Анатолий 94 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Полихрониди Георгий 13 1
Дроздов Лев 2 1
Забежинский Леонид 2 1
Каракешишева Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149485 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44283 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 4
Украина 7673 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13413 2
Польша - Республика 1974 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 2
Румыния 735 2
Европа 24399 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 139 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 1
Беларусь - Белоруссия 5846 1
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Кипр - Республика 571 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
Норвегия - Королевство 1814 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 419 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3224 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7750 1
Германия - Федеративная Республика 12790 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1175 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 714 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1021 1
Болгария - Республика 780 1
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1162 1
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Нидерланды 3561 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1986 1
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Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2491 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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