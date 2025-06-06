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IBS InfiniSoft ИБС Инфинисофт Люксофт профешнл
IBS InfiniSoft — центр разработки группы компаний IBS, который объединяет специалистов в заказной разработке программного обеспечения для компаний финансового сектора, телекома, промышленности и других секторов экономики.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 13 дел, на cумму 759 050 924 ₽*
УПОМИНАНИЯ
IBS InfiniSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
|Резонтов Сергей 5 2
|Кочаров Григорий 19 2
|Лощинин Дмитрий 39 2
|Надрага Владимир 1 1
|Надрага Виталий 2 1
|Путин Владимир 3250 1
|Генс Филипп 41 1
|Кавешников Константин 1 1
|Горшкова Алена 3 1
|Борисов Юрий 120 1
|Милашевский Игорь 19 1
|Чепкасов Владимир 1 1
|Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Полихрониди Георгий 13 1
|Дроздов Лев 2 1
|Забежинский Леонид 2 1
|Каракешишева Елена 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1033 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1986 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3311 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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