Yandex Cloud и IBS InfiniSoft помогут компаниям перейти на современные облачные сервисы

Yandex Cloud и IBS InfiniSoft (центр разработки группы компаний IBS) заключили партнерское соглашение. В его рамках IBS InfiniSoft предложит клиентам услуги миграции ПО на виртуальные мощности Yandex Cloud, а также разработку новых и адаптацию существующих решений «под ключ» с учетом миграции в облако.

Yandex Cloud — публичная облачная платформа, предоставляющая масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.

Благодаря партнерству с Yandex Cloud IBS InfiniSoft предложит своим клиентам комплексные услуги по миграции ПО на мощности российского облачного провайдера.

Решения облачной платформы Yandex Cloud подойдут коммерческим и государственным заказчикам. Услугами смогут воспользоваться клиенты, которым необходима разработка нового программного обеспечения и хостинг для этих решений.

Yandex Cloud полностью обеспечивает конфиденциальность данных (все требования ФЗ-152, постановления правительства №1119 и Приказа ФСТЭК №21, стандарты ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018, ГОСТ Р 57580.1 2017, европейский GDPR, SOC 2 Type 2, CSQP и др.). Более того, в цифровой среде обеспечивается лучшая прозрачность потока данных, цифровых следов пользователей, чем на физических ПК.

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Для обеспечения максимальной отказоустойчивости данные хранятся в трех географически распределенных дата-центрах и не покидают территорию РФ. Серверные стойки дата-центров спроектированы таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу при любой нагрузке. Платформа Yandex Cloud входит в реестр российского ПО.

«Мы заключили партнерское соглашение с Yandex Cloud, чтобы наши клиенты, заинтересованные в миграции на современные облачные технологии, могли получить решение под ключ: не только хостинг, но и адаптацию своих приложений под Yandex Cloud. При разработке новых IT-решений для компаний, заинтересованных в облачных производственных мощностях, мы будем разрабатывать приложения сразу с учетом особенностей Yandex Cloud. При этом в обоих случаях специалисты IBS перенесут ПО клиентов в облако и убедятся в его работоспособности», — сказал генеральный директор IBS InfiniSoft Сергей Резонтов.