Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке

После ухода западных компаний, российские сотрудники некоторых из них решили не зарывать талант в землю, а продолжить бизнес и заполнить образовавшиеся на отечественном рынке ниши. Российские ИТ-компании также воспользовались возможностью выйти на новые рынки путем приобретения готовых подразделений иностранных вендоров.

Уйти нельзя остаться

После начала спецоперации на Украине Россию покинули многие иностранные компании. Кто-то, уходя, хлопнул дверью, оставив после себя обманутых партнеров и брошенных клиентов, другие ушли так, чтобы была возможность вернуться. Самый известный пример — продажа автоконцерном Renault своей доли в «Москвиче» (68%) за 1 рубль. Точнее, формально французский гигант передал свою долю под внешнее управление и сможет, при желании, получить свои активы обратно в течение ближайших 6 лет.

На ИТ-рынке многие компании тоже вроде и ушли, но вроде и остались. В каких-то случаях российский менеджмент выкупает локальный бизнес и «наследует» партнеров, обязательства, технологии, производственные площадки. В других российские ИТ-компании забирают к себе сотрудников представительств целыми подразделениями, с образованием нового юрлица или без. Отдельный случай — консалтинговые компании. Их «капитал» — не только знания сотрудников, но и громкое имя материнской структуры. О том, как происходила такого рода трансформация известных компаний — в материале CNews Analytics.

Российский менеджмент выкупает локальный бизнес иностранных компаний

В прошлом году некоторые российские подразделения иностранных компаний были преобразованы в отечественные компании. Так, на место покинувшей Россию финской Wartsila, занимавшейся поддержкой ИТ-систем для судов, а также разработкой систем навигации для водных транспортных средств, пришла отечественная «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ). В ближайшее время ЭМЦТ будет заниматься экспертной и технической поддержкой пользователей Wartsila, а в будущем надеется разработать и вывести на рынок собственное решение.

Финская Tietoevry также покинула российский рынок, а на ее месте российский менеджмент создал компанию iiii Tech («Форайз»). Она, как и ее предыдущая реинкарнация, предлагает крупному бизнесу ИТ-услуги, такие как управляемые сервисы, заказная разработка, поддержка решений SAP, роботизация бизнес-процессов. У «Форайз» есть два собственных дата-центра в Москве и Санкт-Петербурге, кроме того, она использует и партнерские облачные ресурсы для предоставления облачных решений. Численность сотрудников новой компании неизвестна, однако ее менеджмент утверждает, что сохранил команду, мощности и ресурсы в полном объеме.

Топ-менеджмент российского филиала французской компании Atos после заявления об уходе бренда с российского рынка выкупил его и теперь работает под названием Auxo. Atos предлагал комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов. В российском подразделении работало около 1 тыс. человек, и, судя по всему, все они останутся в Auxo — ведь смены российского юрлица не произошло, компания планирует только провести ребрендинг. Утверждается, что Auxo сохранит партнерские отношения с Atos и будет выполнять все ее обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Также российский менеджмент выкупил подразделения французской Schneider Electric в России и Белоруссии и теперь будет работать на российском рынке под названием Systeme Electric. К Systeme Electric отошли завод по производству розеток и выключателей «Потенциал» в Козьмодемьянске (Республика Марий Эл), завод по производству электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения и оборудования промышленной автоматизации «Электромоноблок» в Ленинградской области, НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге, который производит интеллектуальную часть для электрических подстанций, инженерно-сервисный центр в Москве и центр инноваций в Казани.

Норвежская Crayon, предлагающая консалтинговые услуги в сфере цифровизации бизнеса, также передала российское подразделение локальному менеджменту. Оно продолжит работу под названием «Крайон». На начало 2022 г. в российском Crayon работало около 50 сотрудников.

Осталось в России и подразделение Oracle Consulting — теперь оно называется Data Prime. Новая компания будет оказывать консалтинговые и технические услуги, однако на этот раз без привязки к конкретному вендору.

Российские ИТ-компании расширяют компетенции

Российские компании воспользовались возможностью расширить компетенции за счет приобретения покидающих рынок иностранных игроков. Например, основанная в Санкт-Петербурге в 1997 г., но теперь американская компания DataArt продала свой бизнес в России N3 group. Она занималась аутсорсингом разработки ПО и специализировалась в области интернет-приложений, корпоративных баз данных и инструментов промышленной автоматизации. В ее российском подразделении работало около 1,7 тыс. человек. Теперь на место российской DataArt пришла компания ITentika. Согласно информации на ее сайте, в ней работает более 300 специалистов.

Российское подразделение крупного разработчика Luxoft, зарегистрированного на Кипре, перешло (или вернулось) к группе компаний IBS и теперь выступает под брендом IBS InfiniSoft. В российском Luxoft работало около 2,9 тыс. человек, в IBS InfiniSoft — 1,5 тыс.

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Команда стратегического консалтинга российского подразделения Accenture перешла в российскую компанию «Рексофт» и стала основой направления трансформационного консалтинга. Также в «Рексофт», где был создан Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства, перешла часть сотрудников Schneider Electric.

Российское подразделение американской Kelly Services — поставщика решений по управлению персоналом — купила российская Ventra, предоставляющая аутсорсинговые услуги в сфере торговли, логистики и ИТ. Сделка позволит Ventra развивать бизнес на рынке управления талантами.

Большинство международных консалтеров по-прежнему в России

На российском рынке работали представительства четырех крупнейших консалтинговых компаний мира, образующих так называемую «Большую четверку», — PwC, Ernst&Young, KPMG и Deloitte. Все они были выкуплены российским менеджментом, сменили название и продолжают развивать бизнес.

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Первым стало российское подразделение британской Ernst&Young — сначала оно превратилось в «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги», а затем в «Б1». Новая компания продолжает оказывать налоговые и юридические услуги, а также заниматься аудитом, консалтингом, разработкой стратегий и сопровождением сделок. У «Б1» девять офисов, в которых работают более 4 тыс. специалистов.

Российское подразделение британской Deloitte теперь называется «Деловые решения и технологии». Новая компания, как и российская «дочка» Deloitte, представлена в восьми городах нашей страны, численность сотрудников — около 3 тыс. человек.

Подразделение британской PwC в России также перешло в отечественную юрисдикцию и продолжает оказывать консалтинговые и аудиторские услуги под названием «Технологии доверия». Компания представлена в 11 городах, число сотрудников — около 3,7 тыс.

Не осталось в стороне и российское подразделение нидерландской KPMG — оно будет работать в России под названием Kept. У Kept около 4 тыс. сотрудников и 11 офисов в России и Белоруссии. Кроме консалтинговых услуг, у нее есть технологическая практика в области цифровизации, кибербезопасности, ИТ-аудита и т.д.

Член «Большой тройки управленческого консалтинга» американская McKinsey также передала российский бизнес российскому топ-менеджменту, который сменил название на «Яков и партнеры». В российском подразделении McKinsey работало около 400 человек. В «Яков и партнеры» перешли около 100 сотрудников, однако, по словам представителей компании, к началу 2023 г. их будет 150, а через два года — 200 человек. Остальные участники «тройки», американские Boston Consulting Group и Bain & Company закрыли бизнес в России.

Ирландская Accenture также решила передать свой российский бизнес, в котором были задействованы около 2,3 тыс. сотрудников, локальному менеджменту. Accenture занимается консалтингом в сфере стратегического планирования, оптимизации и аутсорсинга бизнес-процессов, внедрения информационных технологий, управления взаимоотношениями с клиентами, логистическими процессами и персоналом. В офисах и центрах разработки созданной на ее базе российской компании Axenix в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Алматы работают около 2 тыс. сотрудников.