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Crayon.

Crayon.

Crayon - международная ИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса, основанная в 2002 году в г. Осло, Норвегия. В 2021 году  здесь работает более 3 300 сотрудников в более чем 50 офисах в 35 странах мира, включая Россию в 2021 году. Компетенции Crayon сосредоточены в области управления и оптимизации ИТ-инфраструктуры, облачных технологий и разработки решений с применением искусственного Интеллекта и анализа больших данных.


17.01.2025 Интегратор «Крайон» сбежал от своего норвежского учредителя и стал полностью российским 1
21.03.2024 Созданная выходцами из России ИТ-компания с гигантской долей на рынке вводит санкции против российского бизнеса 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
10.02.2022 В Crayon назначен директор направления Modern Workplace 1
30.11.2021 Softline объявляет о высоких результатах за первое полугодие 2021 года 1
25.11.2021 Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI 1
18.11.2021 Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году 1
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
18.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
30.06.2021 Crayon помогает осуществить миграцию SAP-систем сети «Винлаб» в Microsoft Azure 1
01.03.2021 Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft 1
26.02.2021 Crayon стала LSP-партнером Microsoft 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 1
25.05.2020 Crayon и «Яндекс.Облако» помогут российским вузам сократить до 90% затрат на оборудование 1
11.12.2019 В Crayon назначен директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных 1
28.03.2018 Apple выпустила дешевый iPad «с процессором класса настольных ПК» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Crayon. и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24623 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
Крайон - ранее Crayon Россия 21 4
Google LLC 11775 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Logitech 421 2
SAP SE 5276 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Apple Inc 12099 1
Dropbox 498 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Nvidia Corp 3487 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Samsung Electronics 10254 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Крок - Croc 1777 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
DigiTech 11 1
Oracle Corporation 6687 1
Softline - Belitsoft - Белитсофт 6 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 51 1
Adobe Systems 1549 1
Intel Corporation 12197 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Softline - Embee Software 19 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
8213 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 66 1
Razer Inc 75 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Wacom 142 1
Integra 27 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Прогноз 1650 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
One Equity Partners 3 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
Renault Groupe 158 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 35 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 5
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
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Microsoft Azure Databricks 6 1
Crayon Support Program 1 1
Crayon Cloud-iQ 1 1
Crayon COR - Crayon Online Room 1 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 1
Microsoft Azure Arc 8 1
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Петров Алексей 34 4
Минаев Алексей 10 4
Гурзов Константин 19 4
Дубровин Андрей 3 3
Еронин Владимир 3 2
Михалев Евгений 89 2
Бараблин Михаил 5 2
Предтеченский Петр 18 2
Макеев Дмитрий 18 2
Боровиков Игорь 128 2
Морозов Сергей 59 1
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Починок Николай 12 1
Зинкевич Сергей 55 1
Беленький Александр 36 1
Шершульский Владислав 22 1
Огородников Василий 1 1
Шингарев Евгений 7 1
Леонтьев Евгений 6 1
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Золотовицкий Аркадий 14 1
Белошицкий Антон 2 1
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Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
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