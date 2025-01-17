Crayon - международная ИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса, основанная в 2002 году в г. Осло, Норвегия. В 2021 году здесь работает более 3 300 сотрудников в более чем 50 офисах в 35 странах мира, включая Россию в 2021 году. Компетенции Crayon сосредоточены в области управления и оптимизации ИТ-инфраструктуры, облачных технологий и разработки решений с применением искусственного Интеллекта и анализа больших данных.