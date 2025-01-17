Crayon.
Crayon - международная ИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса, основанная в 2002 году в г. Осло, Норвегия. В 2021 году здесь работает более 3 300 сотрудников в более чем 50 офисах в 35 странах мира, включая Россию в 2021 году. Компетенции Crayon сосредоточены в области управления и оптимизации ИТ-инфраструктуры, облачных технологий и разработки решений с применением искусственного Интеллекта и анализа больших данных.
Crayon. и организации, системы, технологии, персоны:
|Юн Вадим 10 6
|Калинин Андрей 32 4
|Петров Алексей 34 4
|Минаев Алексей 10 4
|Гурзов Константин 19 4
|Дубровин Андрей 3 3
|Еронин Владимир 3 2
|Михалев Евгений 89 2
|Бараблин Михаил 5 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Макеев Дмитрий 18 2
|Боровиков Игорь 128 2
|Морозов Сергей 59 1
|Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
|Починок Николай 12 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Беленький Александр 36 1
|Шершульский Владислав 22 1
|Огородников Василий 1 1
|Шингарев Евгений 7 1
|Леонтьев Евгений 6 1
|Яковлев Иван 1 1
|Золотовицкий Аркадий 14 1
|Белошицкий Антон 2 1
|Бантуков Кирилл 3 1
|Тимашев Ратмир 69 1
|Баронов Андрей 17 1
|Eswaran Anand - Эсваран Ананд 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Ведомости 996 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|BCG - Boston Consulting Group 107 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.