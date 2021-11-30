Softline объявляет о высоких результатах за первое полугодие 2021 года

Softline Holding PLC, мировой поставщик решений и услуг в сфере информационных технологий, специализирующийся на цифровой трансформации, облачных вычислениях и информационной безопасности, представляет непроверенные аудиторами основные показатели деятельности за первое полугодие финансового года, заканчивающегося 31 марта 2022 г. Softline подтверждает свой бизнес-прогноз на финансовый год.

Основные показатели деятельности в первом полугодии 2021 г.

•Оборот за период с 31 марта по 30 сентября 2021 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $976 млн.

•Регулярный оборот увеличился до более чем 58% от общего оборота.

•Валовая прибыль за период увеличилась на 45% по сравнению с прошлым годом до $129 млн.

•Маржа скорректированного показателя EBITDA к валовой прибыли увеличилась до 21,6% с 20,8% в первом полугодии 2020 г.

•Рост оборота был обусловлен ростом в сегментах программного обеспечения и облачных технологий, а также ИТ-услуг, где рост составил 28,1% и 64,6%, соответственно.

•За этот период Softline сделала четыре ключевых стратегических приобретения: Squalio в Восточной Европе; совместное предприятие с DigiTech, расположенное в Египте; «Белитсофт» в Беларуси; и NCSD в России. Эти приобретения помогают ускорить географическую экспансию, а также привнести навыки и возможности в области данных и технологий, облачных услуг и разработки программного обеспечения на заказ. Все сделки соответствуют нашей стратегии трехмерного роста.

•В первом полугодии 2021 г. Softline вышла на шесть новых рынков.

•Нашим клиентам было предоставлено более 200 тыс. часов обучения

•Наши сотрудники потратили 50 тыс. учебных часов на развитие своих способностей, чтобы они могли приносить больше пользы своим клиентам и Softline

•Завершено расширение состава Совета директоров, в котором теперь большинство составляют независимые неисполнительные директора, в соответствии с нашими обязательствами по внедрению передовой практики управления

•Опубликовано наше заявление по ОСВО (окружающая среда, социальные вопросы, внутрикорпоративные отношения) в соответствии с нашей стратегией ОСВО

•В целях удовлетворения спроса за последние 6 месяцев численность сотрудников, оказывающих услуги, увеличилась на 40%, как путем органического роста, так и за счет приобретений

•Привлечено $400 млн в ходе успешного публичного размещения акций (IPO), мы стали публичной компанией, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже 27 октября 2021 г. и на Московской бирже - 1 ноября 2021 г.

«Характерной чертой компании Softline является рост доходов, а также географическая экспансия и расширение портфеля. Почти 30 лет назад я создал компанию Softline в качестве местного реселлера программного обеспечения со штатом всего 10 человек. С тех пор компания превратилась в глобального лидера в сфере информационных технологий с упором на развивающиеся рынки, в которой работают более 6000 профессионалов мирового класса в более чем 50 странах. Мы обладаем уникальной платформой, расположенной в центре экосистем цифровой трансформации и информационной безопасности, гибкой и устойчивой бизнес-моделью и сильным доказанным послужным списком роста. Устойчивые результаты первого полугодия, включая рост оборота на 26%, еще раз подтверждают эту долгосрочную тенденцию, и я с воодушевлением смотрю в будущее. Я определяю эту главу как Softline 2.0, которая построена на прозрачности, ответственности и инновациях. Недавнее IPO стало важной вехой в нашей истории, и мы невероятно гордимся тем, что зарегистрированы на Лондонской и Московской фондовых биржах. Мы с нетерпением ждем продолжения этого пути вместе с нашими командами, партнерами, инвесторами и клиентами», – сказал Игорь Боровиков, председатель совета директоров Группы компаний Softline.

Основные достижения Softline за отчетный период

Программное обеспечение и облачные технологии

Оборот от программного обеспечения и облачных технологий вырос на 28% за этот период, что обусловлено растущим спросом на цифровые преобразования среди наших клиентов. Все больше компаний ценят наше понимание современных ИТ и цифровой трансформации.

Оборудование

Показатели оборудования снизились на 3%, в основном под влиянием увеличения сроков поставки из-за глобального дефицита микросхем, и на фоне очень сильного роста по сравнению с первым полугодием 2020 г., благодаря очень значительному спросу, связанному с COVID. Несмотря на снижение поставок в первом полугодии, мы продолжаем наблюдать спрос, даже при увеличении сроков производства аппаратного обеспечения.

Услуги

Объем услуг вырос почти на 65%. Кроме того, приобретения Softline AG, Belitsoft и Embee помогли нам еще больше укрепить наш портфель услуг.

Рост оборота был обусловлен особенно сильным ростом нашего международного бизнеса: в настоящее время составляет свыше 50% от общего оборота. Это часть нашего прогноза для дальнейшей диверсификации по сравнению с первоначальным рынком. Рост был особенно значительным в Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе Европа, Ближний Восток и Африка, как c точки зрения органического роста, так и благодаря недавним приобретениям. За исключением Бразилии, где макроэкономические условия остаются сложными, регион Латинской Америки продемонстрировал достойный рост. Рост в России в целом составил средние однозначные цифры после очень сильного первого полугодия прошлого года. Несмотря на некоторое влияние задержек с поставками оборудования, мы были удовлетворены ростом продаж программного обеспечения и услуг в России.

Прибыльность

Валовая прибыль составила $128,9 млн, увеличение составило 45% по сравнению с $88,7 млн. в первом полугодии 2020 г. Рост в целом был значительным, с учетом роста 28% в России. Валовая прибыль во втором квартале выросла на 65%. Маржа валовой прибыли, основанная на обороте, составила 13,2% по сравнению с 11,4% за первое полугодие прошлого года и соответствует нашим ожиданиям.

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Скорректированный показатель EBITDA составил $27,8 млн, увеличение составило 51% в годовом исчислении, по сравнению с $18,5 млн. долларов США за первое полугодие 2020 г. Во II квартале скорректированный показатель EBITDA составил $15,1 млн, увеличение составило 72% по сравнению с $8,8 млн. долларов США во II квартале 2020 г.

Расходы на содержание головного офиса также соответствуют нашим ожиданиям, и без учета этих расходов скорректированный показатель EBITDA составил $39 млн, увеличение составило 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Маржа скорректированного показателя EBITDA, основанная на валовой прибыли, составила 21,6% по сравнению с 20,8% в первом полугодии 2020 г.

Прочие отдельные финансовые показатели

Чистая задолженность составила $213,5 млн по сравнению с $109 млн за первое полугодие 2020 г. Наша доля в Crayon на конец этого квартала составляла $94 млн, и с учетом этого частая задолженность составила $119 млн.

Эффективная ставка налога составила 26%, по сравнению с 35% в первом полугодии прошлого года.

Капитальные вложения составили $13,6 млн в первом полугодии 2021 г. и приблизительно 10,6% от валовой прибыли, что отражает влияние приобретений.

В рамках нашей стратегии распределения капитала мы намерены инициировать программу обратного выкупа ГДР, призванную компенсировать влияние выпуска акций на нашу программу LTI. Мы планируем реализовать программу обратного выкупа ГДР в ближайшем будущем, при условии получения необходимых разрешений, на 12 месяцев и в отношении до 10% акционерного капитала в соответствии с максимальным разрешением в соответствии с законодательством Кипра. Мы профинансируем обратный выкуп от производственной деятельности и наши финансовые вложения, и это не повлияет на нашу инвестиционную стратегию в отношении поступлений от нашего IPO, указанных в нашем проспекте эмиссии.

Слияния и поглощения

Мы продолжим фокусироваться на органическом росте, а также на слияниях и поглощениях для повышения квалификации и расширения возможностей, а также ускорения масштабирования в стратегических областях.

Приобретения дополняют нашу органическую стратегию. Мы имеем большой опыт поиска и приобретения международных компаний для реализации наших планов роста. В первом полугодии 2021 г. мы приобрели следующие компании:

•Squalio: благодаря этому приобретению Softline значительно расширила свое присутствие в Восточной Европе. Squalio - это международная компания, работающая в области информационных технологий в Латвии, Литве, Беларуси и Эстонии. Она развила доминирующий лицензионный бизнес благодаря первоклассному опыту лицензирования и многочисленным сертификациям с ключевыми стратегическими поставщиками, такими как Microsoft, Adobe, Oracle, IBM, Google и другими ведущими игроками в области облачных решений и безопасности.

•Softline также ведет экспансию в Северную Африку через совместное предприятие с Digitech, в котором Softline принадлежит большая часть бизнеса. Digitech - специалист по цифровой трансформации и один из ведущих и быстрорастущих партнеров Microsoft в Египте, который имеет статус поставщика облачных решений Microsoft и поставщика лицензионных решений. Digitech обладает глубоким опытом в области облачных услуг, особенно в Azure и M365, зрелом облачном пакете для предоставления облачных услуг. Для Softline Египет представляет собой привлекательный, быстрорастущий рынок и стратегический плацдарм на Ближнем Востоке.

•Приобретение компании «Белитсофт», поставщика услуг по разработке программного обеспечения на заказ, расположенного в Беларуси, сопровождается приобретением международных клиентов, включая Великобританию, США, Израиль и Данию. Сделка еще больше укрепит наши возможности по разработке заказного программного обеспечения с командой из 350 специалистов мирового класса в области технологий.

Microsoft

В ноябре 2021 г. компания Softline стала членом Microsoft Intelligent Security Association (MISA), укрепив свое сотрудничество с Microsoft и позиции глобального провайдера услуг в сфере ИТ. MISA - это экосистема независимых поставщиков программного обеспечения и управляемых услуг безопасности, которые интегрируют решения для повышения безопасности перед лицом возникающих угроз информационной безопасности. Microsoft также отметила Softline несколькими наградами «Партнер года» в Болгарии, Камбодже, Малайзии и Вьетнаме. В Индии Softline с гордостью получила награду «Технологический партнер года - безопасность». Компания была отмечена в числе лучших партнеров Microsoft по всему миру за демонстрацию превосходства в инновациях и внедрении решений для клиентов на основе технологий Microsoft.

ОСВО (окружающая среда, социальные вопросы, внутрикорпоративные отношения)

ОСВО по-прежнему находится в авангарде стратегии Softline. Компания фокусируется на создании среды, в которой люди могут перуспевать. Приверженность Softline своим командам была недавно отмечена сертификатом Great Place To Work в Колумбии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы стремимся к сохранению основных прав и человеческого достоинства на рабочем месте и за его пределами, включая политику многообразия и вовлеченности, которая невероятно важна для руководящего состава компании.

В рамках стратегии ОСВО целью Softline является обеспечение экологически безопасного и устойчивого развития компании, и мы будем продолжать искать пути снижения воздействия нашего бизнеса на климат. Softline также имеет устойчивую систему этики и соблюдения нормативных требований на всех рынках, где она работает. Компания будет продолжать содействовать многообразию в рамках своей расширенной структуры управления. В этом году Softline начала применять Кодекс поведения поставщиков (SCoC), направленный на обеспечение приверженности поставщиков к соблюдению принципов ОСВО.

Также в этом году компания опубликовала свое заявление о ОСВО.

На конец первого полугодия 2021 г. численность персонала составила 6397 человек.

Прогноз

Softline подтверждает свой прогноз развития бизнеса. Softline ожидает роста оборота в среднем на 20% в 2021 г. в соответствии с подходом, изложенным в проспекте эмиссии. Softline ожидает, что маржа валовой прибыли, основанная на обороте, будет находиться в диапазоне от 13% до 14% в среднесрочной перспективе. Softline ожидает увеличения скорректированной маржи EBITDA, основанной на валовой прибыли, до диапазона низких 30 % в среднесрочной перспективе.