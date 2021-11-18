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Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента

Softline вышел из совместного предприятия с американским фондом OEP Capital Advisors, вместе с которым он владел акциями своего норвежского конкурента — Crayon. От продажи части акций Crayon компания выручила $36 млн, рыночная стоимость оставшегося пакета акций составляет $105 млн. В сумме это в 12 раз больше средств, затраченных Softline на данное предприятие.

Подробности инвестиций Softline в Crayon

Интегратор и дистрибутор ПО Softline раскрыл подробности инвестиций в своего норвежского конкурента — компанию Crayon. Параметры соответствующих сделок расписаны в инвестиционном проспекте Softline, размещенном на сайте Финансового регулятора Великобритании (FCA) в рамках проведенного компанией первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже.

Crayon специализируется на ИТ-услугах, продаже ПО, управлении лицензиями на ПО (SAM), предоставлении облачной инфраструктуры, занимается продуктами в сфере искусственного интеллекта и консалтингом в области интернета вещей. Акции компании котируются на Фондовой бирже Осло. С 2019 г. Crayon работает в России. В недавнем интервью РБК основатель и председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков называл Crayon одним из основных конкурентов компании.

Кто помогал Softline купить долю в Crayon

Softline стал акционером Crayon в 2018 г., приобретя 10,1% ее акций. Далее компания договорилась с неким сторонним инвестором о создании в Голландии совместного предприятия (СП) OEP Its Holdings. В него Softline и сторонний инвестор передали свои доли в Crayon. В результате СП стало владеть 29,5% акций Crayon. По состоянию на конец 2020 г. это был крупнейший акционер Crayon. Softline получил в СП долю размером 31,7%.

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Softline заработал десятки миллионов долларов на торговле акциями конкурента

Кто был партнером Softline в этой сделке, в материалах российской компании не отражено. Однако из сообщений Crayon, опубликованных на сайте Фондовой биржи Осло, следует, что владельцем остальных 68,3% в OEP ITS Holdings была другая голландская компания со схожим названием — OEP Its Cooperafief Holding.

За этой структурой, в свою очередь, стоит американский инвестиционный фонд OEP Capital Advisors (работает под брендом One Equity Partners). Данный фонд был создан в 2001 г. как подразделение американского Bank One. В 2004 г. американская инвестиционная компания JPMorgan Chase приобрела Bank One, после чего OEP Capital Advisors стала эксклюзивной платформой частных инвестиций для JPMorgan Chase. В 2014 г. JPMorgan Chase продала половину своей доли в OEP Capital Advisors.

Как Softline вышел из капитала Crayon и сколько на этом заработал

Летом 2021 г. СП продало 10,2% акций Crayon за $114 млн. Данная сумма представляла собой дисконт в размере 8% к рыночной цене акций Crayon на Фондовой бирже Осло. После этого Softline договорился со своим партнером о разделе СП.

Структуры OEP Capital Advisors получили свою порцию от денежных средств, которые СП выручило от продажи части акций Crayon, и пропорциональную долю от оставшегося у СП пакета акций Crayon. По подсчетам CNews, структуры OEP Capital Advisors должны были получить денежные средства на сумму $77,5 млн и 13,1% акций Crayon.

После этого OEP Its Holdings стала 100-процентной «дочкой» Softline и была переименована в Axion Bidco Holding (ранее головная структура Softline называлась Axion Holding Cyprus). Теперь Softline через данное СП владеет 6% акций Crayon. Рыночная стоимость данного пакета составляет 918 млн норвежских крон ($105 млн).

Также Softline должен был выручить от продажи части доли, принадлежавшей СП в Crayon, $36,5 млн. Таким образом, Softline от вложений в Crayon получил активы общей стоимостью $141,5 млн. За сколько Softline купил долю в Crayon в 2018 г., неизвестно. Газета «Ведомости» оценивала стоимость данного пакета в $12 млн. Соответственно, Softline на текущий момент получила 12-кратную отдачу от своих инвестиций в Crayon.

Игорь Королев

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