Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI

Компания Asbis, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, международный поставщик ИКТ решений, компонентов и сервисов и международная ИТ-консалтинговая компания Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO, сертифицированное компанией Microsoft, для реализации гибридной гиперконвергентной инфраструктуры Azure Stack HCI.

Серверное решение ECHO, спроектированное специалистами Asbis, доступно для тестирования в компании Crayon. Crayon предоставляет своим заказчикам демо-доступ к платформе для развертывания локальных служб в облаке. Таким образом, компании смогут наглядно оценить возможности гибридного облака с точки зрения производительности, безопасности и функциональности. И на основании полученных данных принимать решения о дальнейшем переходе в систему гибридного облака. В свою очередь специалисты Crayon обеспечат полное сопровождение тестирования, экспертизу, подтвержденную статусом Azure Expert MSP, глобальную техподдержку и предоставят возможность заключения контрактов в любой юрисдикции. Серверная система ECHO построена на блоках Intel Data Center Blocks для облака. Блоки Intel DCB на базе семейства масштабируемых процессоров Intel Xeon предоставляют комплексную проверенную систему с новейшими технологиями для ускорения развертывания гибридных/мультиоблачных и программно-определяемых систем хранения. Доступный объем памяти DDR4 512 ГБ, доступный объем хранения данных 16 ТБ.

Представленное Asbis и Crayon серверное решение рекомендовано:

• международным компаниям, имеющим необходимость локализации части инфраструктуры на территории России для соответствия локальным требованиям. Благодаря встроенной системе управления Azure ARC все ресурсы воспринимаются целостными и доступными для управления из головного офиса. С помощью интегрированных сервисов Azure Monitor, Backup, Security Centre и Site Recovery свой центр обработки данных легко сделать гибридным.

• для построения масштабируемых хранилищ

• Программно-определяемое хранилище SDS, позволяющие использовать носители информации разных технологий (HDD, SSD, NVMe)

• Возможность расширения хранилища не только локально, но и в облако Microsoft Azure

• Встроенная система резервного копирования в Microsoft Azure

• Для разработки Kubernetes приложений

• Готовое решение, за работоспособность которого отвечает Microsoft

• Гибридная среда AKS HCI позволяет локализовать данные на территории России, при этом эластично масштабируется за счет глобального облака Azure

• Гибрид с Azure позволяет легко расширить базовую инфраструктуру дополнительным функционалом, такими как безопасность, мониторинг, резервное копирование, аварийное восстановление и прочими.

«Гибридное облако – это один из первых и фундаментальных шагов для компаний, которые вступают в эру цифровых трансформаций и на данном этапе очень важно выбрать самые современные и передовые технологии, так как от этого напрямую зависит дальнейший успех», - сказал Андрей Дубровин, архитектор облачных решений компании Crayon.

Многие компании сегодня продолжают инвестировать в свою локальную инфраструктуру и размещать отдельные приложения локально, несмотря на растущую популярность альтернативных облачных решений. Выбор в пользу локального хостинга зачастую делается из соображений безопасности, соответствия требованиям заказчика или элементарной практичности. Локальный хостинг является оправданным выбором для таких рабочих нагрузок, как пограничные приложения, виртуализация удаленных настольных систем, базы данных и подсистемы хранения данных. Для подобных локально размещенных служб и приложений рационально обратиться к гиперконвергентной инфраструктуре (HCI) как к средству снижения затрат, повышения производительности и доступности.